В Антимонопольной службе предложили пересмотреть закон о рекламе

С развитием интернета ряд норм закона о рекламе устарели, они должны быть либо пересмотрены, либо отменены, заявила начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Татьяна Никитина в рамках XI Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

«Развитие виртуальных отношений, развитие виртуального интеллекта, виртуальных помощников, роботов в разных средах. Они влекут, в том числе отмирание некоторых старых отношений, которые у нас были, <…>, в том числе нормы о рекламе. Мы понимаем, что вопросы, связанные с рекламой дистанционной торговли, рекламой при киновидеообслуживании, рекламой акций, стимулирующих мероприятий – они все немножко другие по сравнению с тем, которые были в 2006-м, 17 лет назад», – отметила Никитина, подчеркнув, что эти нормы, они должны быть пересмотрены или вовсе отменены, если они устарели.

Точку зрения Роскомнадзора по данному вопросу озвучила начальник управления правового обеспечения, международного и общего взаимодействия ведомства Мария Смелянская. Она напомнила, что надзорный орган ведет работу по сокращению теневого сегмента рынка интернет-рекламы, а также добавила, что регулирование рекламы необходимо для предотвращения распространения экстремистского контента.

«Реклама, которая распространяется в сети Интернет, она зачастую не является некой легитимной субстанцией. Возникают нередко проявления, связанные с тем, что реклама носит флер экстремизма. Есть проявления мошеннических действий, которые направлены в первую очередь на введение в заблуждение потребителей, граждан, которые могут довериться той самой рекламе, которая распространяется на интернет-площадках, и совершить действия, которые впоследствии могут быть для них губительны», – отметила эксперт.

В рамках одной из сессии отдельно подняли тему международного права и суверенитета государств. Так, советник управления президента по общественным проектам Екатерина Копылова уделила особое внимание теме односторонних санкций, с которыми сегодня столкнулась Россия: «Одним из основных отличий между международным правом и РБО (порядок, основанный на правилах, Rules-Based Order) является способ разрешения международных споров. Что касается международного права, есть глава 6 устава ООН, где эти способы перечислены, это: переговоры, посредничества, судебные разбирательства, арбитраж и так далее. В случае с РБО это чаще всего односторонние санкции».

С ней согласился глава арбитражного центра при Торговой палате Тегерана, профессор юридического факультета Университета Алламе Табатабаи Хамид-Реза Олуми Язди: «Введение односторонних санкций противоречит принципу невмешательства, противоречит принципам защиты прав человека, противоречит праву на развитие».

В свою очередь председатель почетной палаты Кассационного суда во Франции Франсуаза Камара-Рибетт отметила важность развития цифрового суверенитета государств: «Нужно отказаться от этой зависимости, нужно создать автономную информационную систему, отличную от США. Нужно больше не использовать американские инструменты, потому что если вы используете только Google, вы попадаете под американскую юрисдикцию. Нужно создать свои системы хранения, не американские <...> создать свою автономию и действовать решительно, чтобы противостоять этому».

Еще одной темой, поднятой на полях форума, стал вопрос традиционных ценностей. Зампред ГД Анна Кузнецова отметила, что Россия честно и открыто выступает за защиту традиционных ценностей, а также предложила создать международную конвенцию по защите семьи. Кузнецова сказала, что видит «огромный запрос» от международного сообщества на создание такого документа. По ее словам, сейчас отсутствует тот документ, который мог бы стать «основой и фильтром», чтобы разрушительные искажения традиционной семьи не могли проникать в законодательства стран.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе своего выступления предложила называть «традиционные» ценности «истинными». «Слово «традиционный» предполагает, что есть некие альтернативы. Семья – это есть истина, истинные ценности», – сказала Захарова.