В Тбилиси указали на контрпродуктивность угроз США вокруг авиасообщения России и Грузии

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12 мая, пятница | Последнее обновление — 13:12 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Газпром анонсировал завершение проектных работ по газопроводу «Союз Восток»
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Никто не «отменяет» американцев в России, не требует решительно осудить и отмежеваться, и вообще люди, несмотря на тревожную атмосферу, продолжают жить, как жили раньше. Почему нам (пока, во всяком случае) удалось избежать своего аналога «культуры отмены»?
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Для меня это была первая поездка в Донбасс. Я ее воспринял не как творческую командировку, а как паломничество. Здесь человеку открывается тот самый смысл жизни, который принято считать сокрытым от нас, а то и вовсе несуществующим.
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Преимущества использования искусственного интеллекта – экономия и скорость – очевидны для любого кинопродюсера: их использование позволяет дешево (за плату держателю ИИ) и почти мгновенно получить сценарий на основе случайно пришедшей с утра в голову мысли.
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В Тбилиси указали на контрпродуктивность угроз США вокруг авиасообщения России и Грузии
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Авторитетный грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе назвал «контрпродуктивной» позицию США, которые пригрозили Грузии санкциями в случае возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грузией, прерванного Москвой из-за антироссийских митингов в Тбилиси четыре года назад, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили довольно четко высказался на этот счет. Во-первых, Грузия не допустит никаких санкционированных бортов. Во-вторых, он отметил, что и США могли бы отменить визы для граждан Грузии и установить прямое авиасообщение. Но самое важное для меня – это слова премьер-министра о том, что Грузия должна укреплять и защищать свой суверенитет», – сказал аналитик газете ВЗГЛЯД.
«Я считаю, что такие угрозы контрпродуктивны и являются, к сожалению, примером двойных стандартов», – сказал эксперт.
Петрэ Мамрадзе прогнозирует, что «окрики, угрозы и так далее только укрепят грузинские власти в своей позиции не ограничивать право на суверенные решения, тем более что Грузия строго придерживается международных санкций против России».
«В целом, к моему большому сожалению, Америка частенько добивается противоположных результатов, что подрывает к ним авторитет в мире. Сейчас вот Анкара перед выборами публично критикует Вашингтон за попытки вмешательства. А вспомните трагические кадры ухода американцев из Афганистана!» – сказал эксперт.
«Кстати, когда США и их союзники спешно покидали Афганистан, где в миссии НАТО пролили кровь и грузины, именно Грузия как надежный союзник США и Запада в целом была одним из ключевых пунктов базирования и переправки», – напомнил Мамрадзе.
«Между прочим, многие видные американские эксперты говорили и говорят об огрехах во внешней политики США, которые снижают доверие к ним», – сказал он.
Петрэ Мамрадзе затруднился предсказать, как будет организовано авиасообщение между Россией и Грузией на данном этапе.
«Скажем так – с грузинскими авиакомпаниями проблем не будет. Как с российскими – время покажет. В любом случае я рассматриваю решение отменить визы и восстановить полеты положительно с чисто гуманитарной точки зрения», – сказал он.
Эксперт отметил, что Россия сохранила прямое авиасообщение с такими странами, как членом НАТО Турцией и стратегическим партнером США – Израилем.
«Также хочу выделить еще одно высказывание Ираклия Гарибашвили, которое касается торговли ЕС с Россией после начала военных действий на Украине. Нам грозят пальчиком, а сами наторговали за это время на 300 млрд долларов!» – сказал аналитик.
Накануне премьер-министр Грузии сказал, что международные санкции против российских авиакомпаний и самолетов не будут нарушены при восстановлении прямого сообщения России и Грузии и станут только «частью торгово-экономических отношений между двумя странами».
Грузия назвала условие для разрешения полетов российских авиакомпаний
Замминистра Квривишвили: В грузию смогут летать не попавшие под санкции авиакомпании России
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В случае если поступит обращение со стороны Москвы, Грузия даст разрешение на прямые рейсы российским авиакомпаниям, которые не находятся под санкциями, сообщила замминистра экономики и устойчивого развития республики Мариам Квривишвили.
Квривишвили отметила, что грузинские власти пока не получали соответствующего обращения со стороны российских властей и авиакомпаний, передает РИА «Новости».
Замминистра напомнила, что российские авиакомпании осуществляют рейсы в ОАЭ, Азербайджан, Армению, Турцию и Израиль.
Как изменилось ваше отношение к Грузии за последнее время?
В среду президент Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и запрет на полеты в республику российских авиакомпаний.
Указ российского лидера вызвал острую реакцию со стороны грузинских властей. Президент республики Саломе Зурабишвили сочла, что на фоне украинского конфликта решение руководства России является «неприемлемым». Она призвала ввести визы для российских граждан сроком на три месяца. Кроме того, глава Грузии выступила против работы в республике полностью русскоязычных детских садов.
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В Тбилиси предсказали «вопли руководства Украины» из-за решения Путина отменить визы для граждан Грузии
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Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе предположил нормальное отношение жителей Грузии к решению президента России Владимира Путина отменить визы и возобновить полеты, но также предсказал крайне негативную реакцию на это властей Украины, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«В России живут и работают сотни тысяч выходцев из Грузии, которые воспримут эти решения адекватно, – сказал он газете ВЗГЛЯД. – И для тех в Грузии, кто имеют родных и близких в России, в гуманитарном плане это очень хорошо».
Он также напомнил, что российский рынок важен для Грузии, а Грузия – популярное туристическое направление для россиян.
Что касается возможной негативной реакции, Петрэ Мамарадзе предположил «вопли руководства Украины».
«Я принципиально разделяю народ Украины и его руководство, – отметил эксперт. – Уверен, что часть украинской политической элиты взвоет и обвинит Грузию в «пророссийской ориентации», но надо реагировать на это спокойно».
Также, по словам аналитика, радикальная грузинская оппозиция – саакашвилевское «Единое национальное движение» и их лоббисты в Европарламенте «будут кричать об угрозе национальной безопасности Грузии» и о «пророссийском правительстве «Грузинской мечты».
«На деле же именно во время правления экс-президента Михаила Саакашвили российские танки появились в тридцати километрах от столицы Грузии Тбилиси, где находятся и по сей день, а стратегические объекты экономики оказались в руках России», – сказал он.
По его словам, «рациональные западные руководители воспримут решения об отмене виз для граждан Грузии и о возобновлении полетов без особых эмоций».
«Примечательно, что КПП «Верхний Ларс» на границе Грузии и России был отремонтирован и усовершенствован в свое время на миллионы долларов американских налогоплательщиков», – отметил эксперт.
Напомним, авиакомпаниям России президентским указом с 8 июля 2019 года было запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Полеты грузинских авиакомпаний в Россию также были остановлены. Это произошло после 20 июня 2019 года, когда несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг. При этом для россиян в Грузии и ранее действовал безвизовый режим.
В среду президент России Владимир Путин отменил с 15 мая 2023 года визовый режим для граждан Грузии. Позднее МИД отменил рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в Грузию.
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Зурабишвили потребовала ввести визы для россиян
Президент Грузии Зурабишвили предложила ввести визы для россиян в ответ на возобновление авиасообщения Россией и отмену виз для граждан Грузии
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала правительство республики созвать Совет безопасности для рассмотрения возможности введения виз для российских граждан сроком на три месяца.
Зурабишвили заявила, что введение трехмесячных виз необходимо на фоне «внутренних вызовов», которые имеются в Грузии, передает ТАСС.
Президент Грузии заявила также, что отмена визового режима с республикой со стороны России «вызовет напряжение» между политическими силами внутри страны.
Как изменилось ваше отношение к Грузии за последнее время?
При этом она не считает, что в грузинском обществе это вызовет «очень большую реакцию», поскольку «когда Россия предпринимает такие шаги, она это делает исходя из своих интересов».
Ранее она заявила, что упразднение Россией визового режима для грузинских граждан на фоне ситуации на Украине является «неприемлемым».
В среду президент России Владимир Путин принял решение об отмене визового режима для граждан Грузии. Также снят запрет на полеты российских авиакомпаний в республику.
Зурабишвили назвала «провокацией» отмену Россией визового режима с Грузией
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Упразднение Россией визового режима для грузинских граждан на фоне ситуации на Украине является «неприемлемым», заявила президент республики Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Зурабишвили на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) написала, что считает действия Москвы «очередной российской провокацией».
Восстановление прямого авиасообщения между двумя странами, по ее словам, является «недопустимым», пока продолжается российская спецоперация на Украине, а также пока Россия «оккупирует» территорию Грузии.
В свою очередь оппозиционный грузинский депутат Хатия Деканоидзе заявила, что решение президента России Владимира Путина является наградой для правительства Грузии. По ее мнению, этот жест российское руководство использует для продвижения своего влияния в стране, передает РИА «Новости».
В среду президент Путин принял решение об отмене визового режима для граждан Грузии. Также глава государства снял запрет на полеты российских авиакомпаний в эту страну. После этого МИД отменил рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в Грузию.
Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе отметил, что жители Грузии отнесутся к решению российских властей нормально. При этом он считает, что стоит ожидать «воплей» украинского руководства.
Грузинские радикалы пообещали «физическое противодействие» российским авиакомпаниям
Грузинские радикалы пообещали «физическое противодействие» российским авиакомпаниям после отмены виз Россией и возобновления авиасообщения
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Лидер радикального грузинского движения «Дроа» («Настало время») Елена Хоштария, имеющая диплом МГИМО, пообещала «физически противодействовать» российским авиакомпаниям в случае возобновления прямого авиасообщения, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Я прямо угрожаю, вы не сможете здесь оперировать, физически будем противодействовать», – заявила она.
По словам Хоштария, отмена виз для граждан Грузии Россией и возобновление полетов – «удар по международному имиджу Грузии».
Она также сказала, что восстановление рейсов с Россией вызовет негативную реакцию «Украины и европейских партнеров».
«Ни одна российская авиакомпания здесь не откроет офис, не дадим! Не будет вашей ноги здесь», – заявила она, сообщил телеканал «Мтавари» («Главный»).
Как изменилось ваше отношение к Грузии за последнее время?
В среду президент Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и запрет на полеты в республику российских авиакомпаний.
США пригрозили Грузии санкциями в случае прямых авиарейсов в Россию
В Госдепе США допустили введение санкций против авиакомпаний Грузии в случае возобновления прямых авиарейсов с Россией
Возобновление прямых авиарейсов между Россией и Грузией вызовет в США обеспокоенность по поводу возможного введения санкций в отношении грузинских авиакомпаний, которые будут обслуживать самолеты, находящиеся под импортным и экспортным контролем, заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.
В Госдепе напомнили, что ряд западных государств, включая Соединенные Штаты, запрещают российским самолетам заходить в свое воздушное пространство. В американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что возобновление прямых авиарейсов между Россией и Грузией вызовет в Госдепе США обеспокоенность по поводу возможного введения санкций в отношении грузинских авиакомпаний, которые будут обслуживать самолеты, находящиеся под импортным и экспортным контролем, передает ИА EADaily.
В Госдепартаменте США также выразили мнение, что, учитывая конфликт на Украине, для Грузии сейчас якобы не время углублять отношения с Россией. По версии Госдепа США, для грузинского народа якобы предпочтительнее, чтобы Россия вывела свои войска с 20% территории Грузии, которую в Вашингтоне считают оккупированной, чем занималась восстановлением прямого авиасообщения между странами или отменой визового режима.
Ранее глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили приветствовал решение России отменить визовый режим для граждан республики. В свою очередь грузинские радикалы пообещали «физическое противодействие» российским авиакомпаниям в случае возобновления прямого авиасообщения между странами.
Как изменилось ваше отношение к Грузии за последнее время?
Путин отменил визовый режим для граждан Грузии
Президент России Владимир Путин своим указом отменил с 15 мая 2023 года визовый режим для граждан Грузии.
Граждане Грузии смогут въезжать в Россию без оформления виз на основании действительных документов, удостоверяющих их личность. Исключением являются только те, кто въезжает в Россию для работы либо на срок более 90 дней для временного пребывания, в том числе для учебы.
Кроме того, глава государства снял запрет на полеты российских авиакомпаний в эту страну, сообщает ТАСС.
Напомним, авиакомпаниям России президентским указом с 8 июля 2019 года было запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Полеты грузинских авиакомпаний в Россию также были остановлены.
Это произошло после 20 июня 2019 года, когда несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг.
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Президент Грузии выступила против русскоязычных детсадов в стране
Самломе Зурабишвили после отмены Россией визового режима и возобновления авиасообщения назвала недопустимым существование в Грузии полностью русскоязычных детсадов
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что считает «недопустимым» работу в республике детских садов, в которых обучение ведется полностью на русском языке.
Зурабишвили назвала Грузию «очень толерантной страной», отметив, что при этом в республике есть то, «что не должно происходить в стране», передает ТАСС.
Президент Грузии считает недопустимым, что в стране открываются русскоязычные детские сады, в которых не является обязательным в равной степени обучение детей грузинскому языку.
Как изменилось ваше отношение к Грузии за последнее время?
Напомним, в среду президент России Владимир Путин принял решение об отмене визового режима для граждан Грузии и отменил запрет на полеты российских авиакомпаний в республику.
Решение российского лидера вызвано острую реакцию со стороны грузинских властей. Президент республики Саломе Зурабишвили назвала решение руководства России «неприемлемым» на фоне ситуации на Украине. Она призвала созвать Совет безопасности для рассмотрения возможности введения виз для российских граждан сроком на три месяца, отметив, что отмена виз со стороны России вызовет напряжение между политическими силами в республике.
Посол США выступила против российских авиарейсов в Грузию
Посол США в Грузии Дегнан раскритиковала возобновление прямого авиасообщения с Россией
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Посол США в Грузии Келли Дегнан подвергла резкой критике решение России отменить визы для граждан Грузии и возобновить прямое авиасообщение, а также напомнила об исторической «ответственности» Москвы за сложные для Тбилиси вехи, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Думаю, уже многие грузины встревожены тем, что в их стране с прошлого года находятся сотни тысяч граждан России», – сказала она журналистам 10 мая, сообщает Общественное ТВ Грузии – «Первый канал».
Посол отметила, что российский туристический сектор прогнозирует после восстановления рейсов прибытие в Грузию миллиона россиян.
По словам Келли Дегнан, решение «кровавого режима» России по визам и рейсам «выглядит странно» на фоне нынешних российских действий на Украине и «того, что Россия сделала против Грузии 15 лет назад» во время войны 2008 года.
«Возникает вопрос, почему (президент России Владимир) Путин делает для Грузии это сейчас. Никто не верит, что это ради комфорта грузинских путешественников», – сказала она.
Посол предположила, что Россия в дальнейшем может использовать для «вмешательства» пребывание своих граждан в Грузии. В этой связи она сказала, что было бы лучше, если бы Россия вывела своих военных из Абхазии и Южной Осетии, где те размещены после войны-2008.
Посол также предложила России отозвать решение о признании независимости этих двух бывших грузинских автономий.
«Напомню, что Россия вторглась в Грузию в 2008-м. В 1989 году (в Тбилиси Советская армия разогнала митинг, погибло 16 человек) Россия попыталась разрушить независимость Грузии, в 1978 году выступила против грузинского языка (в Тбилиси тогда прошли студенческие волнения, и грузинский язык был признан конституционным)», – напомнила посол.
«Веками Россия оскорбляла грузинскую церковь», – также заявила Дегнан.
Напомним, президент Владимир Путин издал указ о возобновлении авиасообщения с Грузией. Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили приветствовал это решение. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой будет новая страница российско-грузинских отношений.
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Евросоюз призвал Грузию не пускать самолеты из России
Евросоюз призвал Грузию не пускать к себе самолеты из России
Евросоюз запрещает авиакомпаниям летать в Россию и призывает Грузию также не пускать российские авиакомпании на свою территорию, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
Он напомнил, что Грузия претендует на получение статуса кандидата на вступление в ЕС, и рекомендовал Тбилиси присоединиться к санкциям в отношении РФ, передает ТАСС.
Стано также призвал Грузию не пускать на свою территорию небезопасные российские самолеты, так как из-за западных санкций в России не оказываются услуги по лицензионному обслуживанию американских и европейских самолетов.
Напомним, президент Владимир Путин издал указ о возобновлении авиасообщения с Грузией. Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили приветствовал это решение. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой будет новая страница российско-грузинских отношений.
Премьер Грузии позитивно оценил отмену виз и восстановление рейсов с Россией
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили укорил Евросоюз за торговлю с Россией
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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя решение России отменить визовый режим с Грузией и восстановить прямое авиасообщение, напомнил, что Россия связана рейсами напрямую с рядом ключевых государств, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Это – сверхдержава Китай, член НАТО и кандидат в члены ЕС Турция, ОАЭ, Израиль, являющийся едва ли не главным стратегическим партнером Америки и следующий в интересах своей национальной политики, это Азербайджан и Армения и так далее», – отметил он в беседе с журналистами.
По его словам, «рейсы во все эти страны выполняются несанкционированными самолетами».
Ираклий Гарибашвили отметил, что «Грузия имеет с Россией торгово-экономические отношения и полеты на несанкционированных самолетах являются частью этих отношений».
«Хочу успокоить наших друзей в Евросоюзе – это только экономика, торговые отношения, рейсы будут выполняться только несанкционированными самолетами и компаниями», – отметил он.
По его словам, после отмены Россией в 2019 году прямого авиасообщения «наши соотечественники путешествовали в Грузию через Белоруссию, через Армению, Азербайджан, Турцию, платили за билеты в два и три раза дороже».
Премьер отметил, что в России проживает «миллион этнических грузин».
«У них здесь семьи, родные и близкие, поэтому важно облегчение передвижения. Решение отменить визы является очень положительным с гуманитарной точки зрения. Можно его приветствовать», – сказал Ираклий Гарибашвили.
Комментируя недовольство со стороны ЕС возобновлением авиасообщения, премьер-министр Грузии сказал, что «Евросоюз и сегодня торгует с Россией».
«Объемы торговли ЕС с Россией за четыре дня равны нашему с Россией объему торговли за год – примерно одному миллиарду долларов», – заявил Ираклий Гарибашвили.
По его словам, в течение прошлого года «почти 300 млрд долларов получил бюджет России из Евросоюза».
«Мы – маленькая страна, у нас столько вызовов, 20 процентов нашей территории оккупировано, стоят российские войска. Мы проводим политику, отвечающую интересам нашей страны и нашего народа», – сказал он.
«Эта политика стратегического терпения, мудрая и прагматичная, и она приведет к объединению Грузии», – заявил глава правительства Грузии.
«Вот я и спрашиваю у наших западных друзей: когда вы говорите, чтобы мы прекратили торговать с Россией, не восстанавливали авиасообщение, а почему вы сами этого не делаете? Почему в прошлом году дали России 300 миллиардов долларов, почему не остановили торговлю?» – отметил он.
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Российские авиакомпании анонсировали первые полеты в Грузию
Российские авиакомпании запланировали полеты в Грузию на следующей неделе
Первые полеты российских авиакомпаний в Грузию могут состояться уже на следующей неделе, заявил источник в авиационных кругах.
По его словам, первые полеты в Грузию запланированы уже на следующую неделю, передает РИА «Новости».
Напомним, 10 мая президент Владимир Путин издал указ, согласно которому российские авиакомпании могут возобновить полеты в Грузию, а туроператоры – продавать туры в эту страну. Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили приветствовал решение России. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой будет новая страница российско-грузинских отношений.
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Госдеп США пригрозил Грузии санкциями в случае введения авиасообщения с Россией
Работающие в аэропортах Грузии компании могут попасть под санкции США, если займутся обслуживанием российских самолетов, заявил руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.
Это должно вызывать большую обеспокоенность у компаний, работающих в грузинских аэропортах, добавил он, передает ТАСС.
Ранее основатель грузинкой авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили заявил, что нельзя исключать возобновление прямых полетов из Грузии в Россию после соответствующей подготовки.
Напомним, президент России Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией и снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой будет новая страница российско-грузинских отношений.
Глава МИД Грузии приветствовал отмену визового режима Россией
Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что он приветствует решение России отменить визовый режим для граждан республики.
Он отметил, что более миллиона граждан Грузии живут в России, у которых тесные связи с близкими людьми на родине. Поэтому это решение для любой ответственной власти приветствуется, передает ТАСС.
Как изменилось ваше отношение к Грузии за последнее время?
В среду президент Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и запрет на полеты в республику российских авиакомпаний.
Депутат Гаврилов: В возобновлении авиасообщения РФ с Грузией заинтересованы Турция, Иран и Китай
Депутат Гаврилов объяснил важность возобновления рейсов российских авиакомпаний в Грузию
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Отмена виз с Грузией важна в первую очередь для самих грузинских граждан, которые хотели возобновить личные контакты с родственниками, живущими в России, кроме того, существуют и другие преимущества такого решения, считает депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Визит Гаврилова в Грузию в 2019 году привел к массовым беспорядкам в Тбилиси, после чего Россией и было принято решение о прекращении авиасообщения с Грузией.
«Мы ждали этого три с половиной года! И по мере сил готовили его, приближали. Это важное, сбалансированное решение, поскольку оно касается сразу и отмены виз, и возобновления прямого авиасообщения. Для россиян и так действовал безвизовый режим. Поэтому, думаю, больше всего в нем были заинтересованы сами граждане Грузии – те, кто хотел возобновить личные контакты с родственниками, живущими в нашей стране. Многие из этих родственников, кстати, обеспечивают материальное благополучие на родине. Теперь, надеюсь, возобновятся и деловые контакты, молодежное и культурное общение. Очень важно для меня и возобновление паломнических поездок – как в Грузию, так и в Россию», – рассказал он газете ВЗГЛЯД.
Во-вторых, считает депутат, «теперь постепенно может снизиться напряжение вокруг Южной Осетии. Дело в том, что развитие транспортного коридора «Север – Юг», строительство инфраструктурных проектов, возможное расширение сети дорог между нашими странами не только через «Верхний Ларс» позволит включить все эти районы в общий «Один пояс – один путь» в российско-грузинском варианте. В этом заинтересованы и все соседи – и Турция, и Иран. И даже далекий Китай».
«В то же время, уже судя по первой реакции президента Грузии Зурабишвили, понятно, что провокаторы не уймутся. Также было, по моему мнению, и в 2019 году, когда в Тбилиси начались уличные выступления против участия нашей делегации в заседании Межпарламентской ассамблеи православия, когда вспыхнули массовые беспорядки. По сути, за этим скрывалась попытка государственного переворота, инициированного из-за рубежа Михаилом Саакашвили, выступавшего тогда в прямом телеэфире с призывами свергнуть правительство. В этой попытке участвовали американские фонды и НКО, расположенные в Грузии», – заявил Гаврилов.
Депутат добавил, что пока у него нет планов вернуться в Тбилиси. «Но в принципе я хотел бы встретиться там со своими коллегами из Межпарламентской ассамблеи православия. Мы много о чем не договорили летом 19-го года», – подчеркнул он.
Как изменилось ваше отношение к Грузии за последнее время?
В среду президент России Владимир Путин принял решение об отмене визового режима для граждан Грузии. Также снят запрет на полеты российских авиакомпаний в республику.
Напомним, авиакомпаниям России президентским указом с 8 июля 2019 года было запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Полеты грузинских авиакомпаний в Россию также были остановлены.
Это произошло после 20 июня 2019 года, когда несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг.
Тогда в Тбилиси проводилась Межпарламентская ассамблея православия. Руководитель российской делегации Сергей Гаврилов в парламенте Грузии занял кресло председателя. Власти прервали заседание, однако оппозиция этим не удовлетворилась, она вывела на улицы своих сторонников. В митинге также участвовала часть общественности. Воспользовавшись недовольством, лидеры оппозиции повели радикалов на штурм, полиция вынужденно применила резиновые пули, слезоточивый газ и водометы.
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