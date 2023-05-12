В Тбилиси указали на контрпродуктивность угроз США вокруг авиасообщения России и Грузии

Авторитетный грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе назвал «контрпродуктивной» позицию США, которые пригрозили Грузии санкциями в случае возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грузией, прерванного Москвой из-за антироссийских митингов в Тбилиси четыре года назад, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили довольно четко высказался на этот счет. Во-первых, Грузия не допустит никаких санкционированных бортов. Во-вторых, он отметил, что и США могли бы отменить визы для граждан Грузии и установить прямое авиасообщение. Но самое важное для меня – это слова премьер-министра о том, что Грузия должна укреплять и защищать свой суверенитет», – сказал аналитик газете ВЗГЛЯД.

«Я считаю, что такие угрозы контрпродуктивны и являются, к сожалению, примером двойных стандартов», – сказал эксперт.

Петрэ Мамрадзе прогнозирует, что «окрики, угрозы и так далее только укрепят грузинские власти в своей позиции не ограничивать право на суверенные решения, тем более что Грузия строго придерживается международных санкций против России».

«В целом, к моему большому сожалению, Америка частенько добивается противоположных результатов, что подрывает к ним авторитет в мире. Сейчас вот Анкара перед выборами публично критикует Вашингтон за попытки вмешательства. А вспомните трагические кадры ухода американцев из Афганистана!» – сказал эксперт.

«Кстати, когда США и их союзники спешно покидали Афганистан, где в миссии НАТО пролили кровь и грузины, именно Грузия как надежный союзник США и Запада в целом была одним из ключевых пунктов базирования и переправки», – напомнил Мамрадзе.

«Между прочим, многие видные американские эксперты говорили и говорят об огрехах во внешней политики США, которые снижают доверие к ним», – сказал он.

Петрэ Мамрадзе затруднился предсказать, как будет организовано авиасообщение между Россией и Грузией на данном этапе.

«Скажем так – с грузинскими авиакомпаниями проблем не будет. Как с российскими – время покажет. В любом случае я рассматриваю решение отменить визы и восстановить полеты положительно с чисто гуманитарной точки зрения», – сказал он.

Эксперт отметил, что Россия сохранила прямое авиасообщение с такими странами, как членом НАТО Турцией и стратегическим партнером США – Израилем.

«Также хочу выделить еще одно высказывание Ираклия Гарибашвили, которое касается торговли ЕС с Россией после начала военных действий на Украине. Нам грозят пальчиком, а сами наторговали за это время на 300 млрд долларов!» – сказал аналитик.

Накануне премьер-министр Грузии сказал, что международные санкции против российских авиакомпаний и самолетов не будут нарушены при восстановлении прямого сообщения России и Грузии и станут только «частью торгово-экономических отношений между двумя странами».