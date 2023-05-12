Власти не поддержали освобождение от мобилизации не служивших в армии

Правительство не поддержало освобождение от мобилизации не служивших в армии

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала проект закона, предлагающий освободить от частичной мобилизации россиян, не проходивших военную службу, сообщили два участника заседания.

С соответствующей инициативой 25 октября выступил депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев, передают «Ведомости».

Коммунист напомнил, что президент Владимир Путин в своем выступлении от 21 сентября прошлого года заявил, что частичной мобилизации подлежат только граждане, состоящие в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС и имеет соответствующий опыт.

При этом, по словам Матвеева, в открытой части указа от 21 сентября 2022 г. об объявлении частичной мобилизации в РФ эти критерии отсутствуют.

Правительство не согласилось с депутатом. В отзыве на проект говорится, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина России в соответствии с Конституцией. Отсрочку от призыва и мобилизации в правительстве назвали нецелесообразной.

Также в отзыве говорится, что в пояснительной записке к законопроекту отсутствует анализ правоприменительной практики, позволяющий определить количество граждан, подпадающих под действие проектируемой нормы, и оценить степень влияния на обеспечение мобилизационного развертывания ВС.

Матвеев отметил, что из правительственного отзыва следует, что там имеют в виду всеобщую мобилизацию, а законопроект касается частичной.

Ранее заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин сообщил, что всего в России было отменено 15 тыс. случаев необоснованной мобилизации.