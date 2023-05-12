Сильнейший за последние 13 лет циклон Mocha надвигается на Мьянму и Бангладеш

К Мьянме и Бангладеш после рекордной изнуряющей жары приближается циклон Mocha, который может стать самым сильным в регионе с 2010 года и привести к наводнению.

Ожидается, что циклон, который по прогнозам может стать самым сильным в Мьянме за последнее десятилетие, обрушится вблизи границы с Бангладеш в воскресенье, 14 мая, пишет New York Times.



Циклон Mocha сформировался над южной частью Бенгальского залива в четверг и уже обрушился проливным дождем и сильным ветром на западную часть Мьянмы. Ожидается, что ветер, скорость которого сейчас достигает 60 миль в час (26 метров в секунду), к воскресенью усилится до 110 миль в час (49 метров в секунду). Если прогнозы синоптиков подтвердятся, Mocha станет самым сильным штормом со времен циклона Гири, обрушившимся на Мьянму с 2010 году. Тогда в Мьянме погибли не менее 45 человек.

Мьянма и Бангладеш уже приступили к эвакуации населения из низменных районов, где проживают самые бедные слои населения. На место также направлены тысячи добровольцев, сообщает Agence France-Presse.

Циклон Mocha пришел после того, как Юго-Восточная Азия уже несколько недель изнывает от сильнейшей жары. Так, в апреле в Дакке, столице Бангладеш, температура достигла 40 градусов Цельсия, что является самой высокой температурой за последние 60 лет. В столице Лаоса, Вьентьяне, в субботу температура достигла 42 градусов Цельсия, что стало самой высокой температурой за всю историю наблюдений.