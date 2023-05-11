Представитель Кремля Песков: У российской экономики достаточный запас прочности

У российской экономики имеется достаточный запас прочности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, скажется ли дефицит бюджета на выполнении социальных обязательств.

По его словам, в России на самом деле достаточно хорошие макроэкономические показатели, что подтверждал Минфин и глава государства Владимир Путин на экономических совещаниях, передает РИА «Новости».

Песков добавил, что ситуация полностью контролируема, у России есть необходимый запас прочности по разным параметрам.

Ранее сообщалось, что ситуация с доходами и расходами российского бюджета в марте стабилизировалась, зафиксирован небольшой профицит, сокративший накопленный за первый квартал дефицит бюджета до 2,4 трлн рублей.