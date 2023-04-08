«Коммерсант»: Доходы российского бюджета в марте начали догонять расходы

Ситуация с доходами и расходами российского бюджета в марте стабилизировалась, зафиксирован небольшой профицит, сокративший накопленный за первый квартал дефицит бюджета до 2,4 трлн рублей, пишут СМИ.

За отдельно взятый март бюджет был закрыт с небольшим профицитом в размере 183 млрд рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Минфина.

Отмечается, что этот итог сильно отличается от ситуации первых двух месяцев года: в январе размер месячного дефицита составил 1,65 трлн рублей, в феврале – 933 млрд рублей. В целом же за первый квартал 2023 года накопленный дефицит бюджета сократился до 2,4 трлн рублей.

При этом ориентир дефицита бюджета, вписанный в закон о бюджете, по итогам всего года не должен превышать 2,925 трлн рублей. Годовой «план», по подсчетам издания, выполнен на 82%.

Издание напоминает также, что в период с 2013 по 2022 годы по итогам первых трех месяцев бюджет был в профиците шесть раз, в дефиците – четыре. Причем размер дефицита не превышал 700 млрд рублей (этот показатель был зафиксирован в 2015 году).

Изменения в исполнении бюджета по доходной части возможны, предполагает «Коммерсант». Так, на фоне роста мировых цен на нефть может сработать новая формула расчета нефтяных налогов – уже в апреле налоги в бюджет посчитают от цены Brent минус 34 долларов, далее дисконт будет уменьшаться вплоть до 25 долларов. Как ожидает Минфин, это должно добавить бюджету ориентировочно 660 млрд рублей.

Также в краткосрочной перспективе наполнению бюджета должен помочь заметно ослабевший в последнее время рубль.

Кроме того, издание напоминает о минимум 300 млрд рублей разового налогового сбора от крупного бизнеса.

Напомним, по итогам 2022 года Пенсионный фонд на фоне резкого увеличения трансферта из федерального бюджета зафиксировал рекордный профицит в размере 1,1 трлн рублей.