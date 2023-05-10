Временного поверенного в делах Польши вызвали в МИД России из-за провокации в Варшаве

В российский МИД вызвали временного поверенного в делах Польши в России Яцека Щлядевского, там ему вручили ноту протеста в связи с провокацией 9 мая на кладбище-мавзолее советских воинов в польской столице.

Щлядевскому вручили ноту протеста в связи с произошедшим в Варшаве, сообщается на сайте министерства.

Отмечается, что на День Победы, священный для жителей России и других стран, входивших в состав СССР, «при сознательном бездействии польских властей» сорвали традиционную церемонию возложения венков в память о советских воинах, отдавших жизни за спасение Европы от нацизма.

Также дипломату было заявлено, что «разнузданная антироссийская вакханалия», начатая Варшавой, вышла за рамки принципов общения соседних стран. Российская сторона будет не только фиксировать эти проявления, но и давать ответные меры.

«Российская сторона, разумеется, оставляет за собой право выбора времени и характера встречных действий», – заключили в МИД.

В польской столице на 9 Мая агрессивная толпа на мемориальном кладбище преградила дорогу российскому послу Сергею Андрееву, который уже подвергался атаке в этой стране. Возложить цветы к мемориалу, который в тот же день осквернили бранными надписями, дипломату не позволили.