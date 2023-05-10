Пескова спросили о гибели журналиста France Press в районе Артемовска

Захарова отреагировала на претензии Киева из-за гостей парада Победы в Москве

Захарова: Киевский режим вовлекает все общество не просто в травлю, а в террористическую деятельность

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала реакцию украинского внешнеполитического ведомства на приезд иностранных лидеров в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы.

«Во-первых, фашистов забыли спросить», – написала Захарова в Telegram-канале, отреагировав на заявление МИДа Украины, который назвал «аморальным и недружественным шагом» в отношении Киева присутствие лидеров стран СНГ на параде на Красной площади в российской столице.

Во-вторых, Захарова предложила поговорить о «морали». Она рассказала об опросе, который устроило украинское государственное информационное агентство УНИАН. Украинских читателей спросили, кого из известных телеведущих, военкоров и лидеров общественного мнения России они хотели бы видеть следующими жертвами террористического акта после убийства Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и нападения на Захара Прилепина.

По словам Захаровой, у террористического киевского режима и СМИ должны быть ему под стать – человеконенавистнические.

В «списке на казнь», продолжила представитель российского внешнеполитического ведомства, фигурируют телеведущий Владимир Соловьев, главред RT Маргарита Симоньян, журналист Антон Красовский, телеведущий Дмитрий Киселев, журналист Сергей Мардан и военкор Семен Пегов. К настоящему времени, отмечает Захарова, проголосовали почти 50 тыс. человек. Террористическая идеология находит отклик у украинского обывателя, обработанного термоядерной нацистской пропагандой, делает вывод официальный представитель МИДа, проанализировав количество лайков и комментариев под постом.

Захарова отметила, что никто из «западных покровителей киевского вертепа» не одернул своих «подопечных», в международных структурах также ничуть не возмутились. «Не для того это озверевшее отребье выращивали», – подчеркнула она, отметив, что очередному «американскому сукину сыну все сойдет с рук», даже в случае с подстрекательством к терактам.

Официальный представитель МИД напомнила, как в Третьем рейхе активно упражнялись в составлении «розыскных списков» врагов, включали в них деятелей искусств, культуры, науки, политики, ликвидацию которых следовало осуществить в приоритетном порядке. «Киевский режим пошел еще дальше: вовлекать все общество уже не просто в травлю и нацистскую сегрегацию, а прямо – в террористическую деятельность. Ученик превзошел учителя», – заключила она.

Напомним, во вторник на Красной площади в Москве прошел военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Глава российского государства Владимир Путин присутствовал на параде с иностранными гостями. Выступая с речью, глава государства заявил, что против России развязана война, и отметил, что украинский народ оказался заложником произошедшего в стране госпереворота и корыстных планов Запада. По его словам, это и стало причиной нынешней катастрофы на Украине.

После парада на Красной площади Путин вместе с иностранными гостями возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Затем лидеры собрались на неформальный завтрак.