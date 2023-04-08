Мурашко оценил работу учреждений здравоохранения Запорожской и Херсонской областей

Министр здравоохранения Мурашко оценил работу медицинских учреждений Запорожской и Херсонской областей

Министр здравоохранения Михаил Мурашко посетил с рабочим визитом Запорожскую и Херсонскую области, где ознакомился с работой учреждений здравоохранения, пообщался с медицинскими работниками и пациентами, а также обсудил планы и проблемы, которые будут проработаны.

В ходе рабочей поездки Михаил Мурашко осмотрел Мелитопольскую областную больницу, Мелитопольский областной родильный дом и Геническую центральную районную больницу. Отмечается, что в Мелитопольский областной родильный дом в конце прошлого года и начале 2023 года были закуплены и введены в работу аппарат УЗИ для осмотра новорожденных, палатный передвижной цифровой рентген-аппарат с возможностью проводить снимки новорожденных, дыхательный аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных, наборы хирургического и акушерского инструментария (последняя частичная закупка хирургических инструментов была более 35 лет назад.

По словам Мурашко, идет дооснащение медицинских организаций оборудованием, автотранспортом для поликлинических подразделений, которые обеспечивают выезд медицинского персонала на дом, и специально закупленными автомобилями для проведения профилактических осмотров, диспансеризации населения.

«Создаются центры сердечно-сосудистой помощи – региональные сосудистые центры, которые дооснащаются оборудованием для проведения инвазивных процедур, реанимационных мероприятий. И нужно отметить, что сегодня все группы пациентов полностью обеспечены лекарственными препаратами на амбулаторном и стационарном этапе», – отметил министр.

Мурашко также пообщался с пациентами и медперсоналом, рассказал о дальнейших планах интеграции системы здравоохранения регионов в российскую, обсудил с главами правительства регионов Андреем Алексеенко и Антоном Кольцовым планы и проблемные вопросы, которые будут проработаны.

На территориях обеих областей в настоящий момент оказывается первичная, специализированная, а также скорая медицинская помощь. Кроме того, организовано проведение телемедицинских консультаций с ведущими специалистами страны, а пациенты, требующие оказания высокотехнологической медпомощи направляются на лечение в медицинские организации других регионов, а также в федеральные медицинские центры.

Напомним, по поручению президента России Владимира Путина в Мелитополь доставлены пять автомобилей повышенной проходимости для медработников неотложной помощи.

Ранее Михаил Мурашко на встрече с Владимиром Путиным заявил, что четырех новых субъектах России ремонтируются 138 учреждений здравоохранения, и продолжаются медицинские осмотры детей. На сегодняшний день выездными бригадами медиков осмотрены более 206 тысяч детей. Нуждающиеся в медицинской помощи получают ее в полном объеме.