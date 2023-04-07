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Пилота сбитого в Брянской области украинского самолета арестовали
Задержанного после крушения украинского самолета в Брянской области пилота арестовали
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Советский районный суд Брянска отправил под стражу украинского пилота, самолет которого потерпел крушение в регионе, сообщили в пресс-службе суда.
Под стражу пилот отправлен до 4 мая, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
По данным следствия, самолет типа А-22 незаконно пересек государственную границу Украины с Россией и в Клинцовском районе Брянской области зацепился за ЛЭП. Позже он совершил вынужденную посадку.
Украинский пилот, задержанный в Брянской области, во время допроса рассказал, что выполнял задание ВСУ за 50 тыс. гривен. При себе документов и разрешения на полет пилот не имел. Его подозревают в незаконном пересечении госграницы России и работе на украинские спецслужбы.
В Минобороны привели подробности уничтожения Киевом украинских пленных
Минобороны: Киев намеренно уничтожает бойцов ВСУ, чтобы заставить их держать позиции
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Украинская сторона специально убивает собственных военнослужащих огнем артиллерии, чтобы те не оставляли занимаемые позиции и не отступали, заявили в Минобороны России.
В среду подразделения Южной группировки войск у поселка Авдеевка в ДНР проводили активные действия по захвату опорного пункта ВСУ. Командир подразделения 53-й механизированной бригады ВСУ обратился к российскому командованию, сообщив о добровольной сдаче 14 человек, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Для безопасного вывода украинских военных из опорного пункта боевые действия приостановили, огонь был полностью прекращен.
Бойцов ВСУ разместили в блиндаже до утра, чтобы потом вывезти их в тыл российской группировки. Ночью ВСУ провели артобстрел по блиндажу, было выпущено около 300 крупнокалиберных снарядов. Все 14 сложивших оружие украинских военнослужащих были убиты, заключили в министерстве.
В начале февраля подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что бойцы ВСУ попытались дезертировать с позиций у Макеевки, но их остановили огнем заградительного отряда украинские военные. Погибло трое военнослужащих.
Рогов раскрыл детали будущего наступления ВСУ к Азовскому морю
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План приазовского наступления ВСУ составлен американскими и британскими кураторами, киевские военачальники являются пешками в этой игре, заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный являются пешками в этой игре и озвучивают лишь только то, что им указали, передает РИА «Новости».
Рогов добавил, что главная роль в этом плане отведена быстрому прорыву с помощью бронетехники к побережью Азовского моря, минуя крупные города и населенные пункты.
«Главной является необходимость разрезать сухопутный коридор и (прервать) снабжение российской группировки. Наступлению будут предшествовать удары управляемыми снарядами и дронами-камикадзе по инфраструктуре, затем пойдут штурмовые группы с бронетехникой», – заметил он.
Резюмируя, Рогов отметил, что российским военным известно об этом плане и о подготовке противника.
Ранее Рогов заявил, что ВСУ скопили достаточную группировку для того, чтобы перейти в наступление в Запорожской области.
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Пентагон начал расследование утечки секретных документов по Украине
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх сообщила о расследовании утечки документов о вооруженных силах Украины
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Пентагон начал расследование утечки секретных военных документов с данными графиков поставок оружия и численности украинских войск, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
Сингх сказала, что ведомство в курсе появившихся в соцсетях сообщений и «изучает этот вопрос», передает ТАСС со ссылкой на New York Times.
Несколько дней назад документы попали в Twitter (соцсеть заблокирована в России) и Telegram. Оценка военной обстановки в них приводится по состоянию на март. При этом в документах нет конкретных боевых планов, в частности, когда и где ВСУ собираются наступать. Однако данные позволяют судить об украинских воинских частях, оборудовании и обучении.
В документах сообщается, что половина из 12 боевых групп, которые тренируются в странах НАТО, должны были завершить обучение к 31 марта, еще три бригады – к 30 апреля. Численность этих групп, по мнению американских аналитиков, составляет от 4 до 5 тыс. солдат. Есть упоминания о расходах на РСЗО HIMARS – Пентагон не сообщал, как быстро ВСУ используют боеприпасы для этих систем, но в документах есть эта информация.
Белый дом работал над удалением секретных документов из общего доступа, но по состоянию на вечер четверга администрации США добиться этого не удалось.
Напомним, утечка данных произошла перед запланированным наступлением Украины. Соединенные Штаты ожидают весеннего контрнаступления Украины в ближайшие недели.
Блинкен назвал срок начала контрнаступления ВСУ
Блинкен: Контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие недели
Вооруженные силы Украины могут перейти в наступление уже в ближайшие недели, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен в интервью немецкой медиагруппе Funke заявил, что решение о переходе в контрнаступление Украина должна принимать самостоятельно. Он назвал Украину «демократией», отметив, что ответственность за руководство страной лежит на президенте Владимире Зеленском.
«Но он должен быть открыт для воли украинцев», – приводит слова американского госсекретаря «Газета.Ru» со ссылкой на немецкий канал n-tv.
Госсекретарь США добавил, что партнеры Киева придерживаются двух целей: помощи в организации контрнаступления ВСУ и наращивании среднесрочного и долгосрочного потенциала Украины.
Ранее постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит заявила, что Соединенные Штаты ожидают весеннего контрнаступления Украины в ближайшие недели.
Маск прокомментировал розыгрыш Олланда российскими пранкерами
Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал слова экс-президента Франции Олланда о ситуации на Украине
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Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на комментарий экс-президента Франции Франсуа Олланда по ситуации на Украине, который тот произнес в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).
В своем Twitter (запрещен в России), Маск опубликовал фрагмент из пранка, где Олланд назвал Минские соглашения способом «выиграть время, чтобы вооружить армию» Украины, а позднее вообще признал, что Запад способствовал смене власти на Украине в 2014 году, передает ТАСС.
«Это правда?» – сопроводил Маск вопросом свой пост.
В данный момент твит Маска собрал более 3 тыс. комментариев, и почти все из пользователей сообщили владельцу соцсети, что Олланд действительно сделал такое заявление.
«Это группа пранкеров, которые притворяются важными людьми и звонят политикам», – ответил Маску один из пользователей.
Другой комментатор отметил, что «Олланд настоящий, и то, что он говорит, – правда, только он говорит с фейковым экс-президентом Украины Петром Порошенко.
Кроме того, комментаторы прислали Маску множество ссылок на новости СМИ, цитирующие пранк.
Ранее российские пранкеры поговорили с Олландом от лица экс-президента Украины Петра Порошенко. Французский политик признался в полноценном участии ЕС в конфликте на Украине. Напомним, экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в разговоре с пранкерамипризвал пресекать диалог Франции с Россией.
ВКС нанесли удар по переброшенной Киевом в Херсонскую область морской охране
Представитель группировки ВС России «Днепр» Рулев сообщил об ударе по переброшенной к Херсону одесской морской охране
Украина перебросила в Херсонскую область одесскую морскую охрану, российская авиация поразила пункт временной дислокации отряда, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Днепр» Андрей Рулев.
Рулев сообщил, что в результате удара оперативно-тактической авиации в районе населенного пункта Велетенское «безвозвратные потери противника в живой силе составили около 50 человек». Также российская артиллерия в контрбатарейной борьбе уничтожила украинские кочующие минометные расчеты у Берегового и Никольского, передает РИА «Новости».
Напомним, Вооруженные силы России уничтожили две украинские гаубицы на правом берегу Днепра в Херсонской области, а также ликвидировали более 20 украинских националистов.
Минченко: Настойчивость Макрона встретила спокойное безразличие Си Цзиньпина
Политолог Минченко: Китай больше не будет терпеть заносчивость бюрократов ЕС
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Визит Макрона в Китай подтвердил, что Поднебесная не станет менять позицию по Украине. В результате в некоторые моменты Си просто вежливо игнорировал заявления французского коллеги. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Евгений Минченко. Ранее в Пекине прошли переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина.
«Встреча Эммануэля Макрона и Си Цзиньпина предсказуемо закончилась ничем. Настойчивость лидера Франции встретила спокойное безразличие со стороны китайского лидера. Все попытки каким-либо образом радикально высказаться по Украине были вежливо отклонены или проигнорированы», – сказал Евгений Минченко, директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
«Очевидно, что КНР продолжает курс на стратегическую независимость во внешней политике. В этих условиях поведение Макрона, да и в целом стран западного мира, выглядит странно. Китай уже высказал свою позицию по текущему кризису. Он максимально подробно описал ее в предложениях по мирному урегулированию украинского кризиса», – отмечает эксперт.
«Требовать от Пекина иного подхода бессмысленно. Макрон здесь выглядит заложником обстоятельств, и вся критика западной прессы, направленная на него после окончания визита, кажется неуместной. Сегодня каждый европейский политик вынужден двигаться в фарватере американского влияния. Исключение составляет лишь руководство Венгрии», – подчеркивает собеседник.
«Я бы обратил внимание на другой момент, который также описывают СМИ США и Европы. В частности, издание Politico отмечает, что китайская сторона всячески подчеркивала уважение к Макрону, при этом обделяя вниманием фон дер Ляйен. Си Цзиньпин даже не удосужился ее встретить. Это позволяет нам судить о новой тенденции в политике КНР», – считает Минченко.
«Пекин не намерен общаться с ЕС, как с актором международной политики. Для него это непонятная организация, с которой трудно обсуждать какие-либо конкретные вопросы. Тактика Поднебесной – поддерживать контакты с отдельными государствами союза, в частности с Германией и Францией», – отмечает эксперт.
«Конечно, у китайского руководства есть претензии к Макрону. Так, например, Си Цзиньпину очень не понравилось то, что европейский коллега говорил в два раза дольше, чем лидер КНР. Правда, ему это простят, ведь Франция – большая и важная для Поднебесной страна. А вот заносчивость бюрократов ЕС Китай больше терпеть не будет», – резюмирует Минченко.
Ранее в Пекине завершились переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидер Китая не продемонстрировал каких-либо признаков «изменения своей позиции» по ситуации на Украине, отмечает издание Politico.
Газета пишет, что Макрон добивался от главы КНР осуждения Москвы, однако тот даже не упомянул Россию. При этом указывается, что президент Франции говорил на пресс-конференции почти вдвое дольше, чем его китайский коллега, что можно считать «оплошностью» в протоколе. Отмечается, что в момент речи Макрона Си Цзиньпин тяжело вздыхал и выглядел нетерпеливым и раздраженным.
Издание Reuters пишет, что после окончания переговоров глава ЕС заявила о готовности китайского лидера поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом отмечается, что сам председатель КНР в ходе пресс-конференции о подобном не упоминал. Однако уточняется, что обе стороны достигли согласия в вопросе о недопустимости применения ядерного оружия.
Критике Макрона подвергли и на родине. В частности, бывший депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Франции не понимает повсеместного унижения его персоны. Об этом он написал в своем Twitter (соцсеть заблокирована в России). Политик добавил, что глава государства может продолжить играть роль «послушного для американцев пуделя».
Напомним, Си Цзиньпин указал на отсутствие чудодейственного средства для решения украинского кризиса, стороны конфликта должны провести мирные переговоры. Москва заявила, что у Китая есть весомый посреднический потенциал, но ситуация пока сложная.
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Кремль пообещал учесть заявление Блинкена о контрнаступлении ВСУ
Песков: Россия при планировании СВО учтет заявление Блинкена о контрнаступлении ВСУ
Российские военные при планировании спецоперации учитывают все сообщения, в том числе и заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном скором контрнаступлении вооруженных сил Украины, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков отметил, что заявление Блинкена «является предметом тщательного отслеживания наших военных», передает ТАСС.
Блинкен ранее заявил, что вооруженные силы Украины могут перейти в наступление уже в ближайшие недели.
По данным Reuters, Украина привлекла 40 тыс. человек в состав восьми штурмовых бригад так называемой гвардии наступления.
Си Цзиньпин заявил об отсутствии чудодейственного средства для решения кризиса на Украине
Нет чудодейственного средства для решения украинского кризиса, стороны конфликта должны провести мирные переговоры, заявил КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Пекине.
Он напомнил, что Китай выступает за мирные переговоры и политическое урегулирование кризиса, передает ТАСС.
Си Цзиньпин добавил, что стороны должны проявить инициативу и через накапливание взаимного доверия создавать условия для прекращения боевых действий и начала мирных переговоров.
Ранее France Press сообщило, что Макрон призвал Си Цзиньпина способствовать переговорам на Украине.
США и Германия выступили против более глубоких связей Украины с НАТО
Financial Times сообщила о сопротивлении США, Германии и Венгрии созданию более глубоких связей Украины с НАТО
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США, Германия, Венгрия выступают против планов Польши и Прибалтики предложить Украине более глубокие связи с НАТО, сообщают источники.
По словам источников, США, Германия, Венгрия против предоставления Киеву «ясных заявлений» о поддержке «будущего членства» Украины в НАТО. В ходе переговоров глав МИД стран НАТО о том, что можно предложить Киеву, обнаружились сильные разногласия, касающиеся идеи предоставить Украине дорожную карту на саммите в Вильнюсе в июле. Так, США были «против данного предложения» и призвали сосредоточиться на военной, финансовой и гуманитарной помощи Киеву, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
Напомним, Венгрия отказалась поддерживать ведущие к конфликту с Россией инициативы НАТО. Кроме того, в Венгрии возмутились приглашением на встречу министров стран НАТО министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
НАТО намерено удвоить финансирование комплексного пакета помощи Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что вопрос о членстве в НАТО для Украины не будет иметь значения, если она не победит в военном конфликте. Президент России Владимир Путин заявил, что поставки блоком НАТО оружия Украине можно считать участием в конфликте.
Полиция пропустила на территорию Киево-Печерской лавры провокаторов
Полиция пропустила на территорию Киево-Печерской лавры около 20 провокаторов
Группа из 20 человек собралась вечером на территории Киево-Печерской лавры и выкрикивала оскорбления в адрес священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Провокаторов пропустила полиция, передает ТАСС.
Противники УПЦ собрались сначала у Ближних пещер лавры, а затем в сопровождении полиции проследовали к Дальним пещерам. Ранее полиция не разрешала провокаторам проходить на территорию лавры, они находились у входа.
Противники выкрикивали оскорбления, проукраинские и антироссийские лозунги, а в храме в это время проходила служба.
Ранее сообщалось, что руководство заповедника «Киево-Печерская лавра» заключило договор с полицией об охране монастыря. В УПЦ отметили, что это стало очередным инструментом давления на монахов и прихожан.
ФСБ поймала украинского агента в Херсонской области
ФСБ: Агент Украины и его помощник задержаны за шпионаж в Херсонской области
Федеральной службой безопасности России на территории Херсонской области задержаны агент украинских спецслужб и лицо, действовавшее по его заданию, сообщила пресс-служба ФСБ.
По данным ФСБ, они собирали сведения о местах дислокации и численности подразделений Вооруженных сил России в регионе, передает РИА «Новости».
Используя интернет-мессенджеры, задержанные передавали СБУ данные о маршрутах перемещения и видах используемой в СВО военной техники с координатами. Служба безопасности Украины использовала полученные данные для передачи представителям военизированных формирований Украины «с целью корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям ВС РФ».
Заведены уголовные дела по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), задержанных арестовали. Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.
В начале апреля оперативники ФСБ задержали супружескую пару за шпионаж, осуществляемый в интересах Украины, на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Нижнем Тагиле. Задержанные арестованы по ст. 275 УК РФ (госизмена).
Politico признала провал попытки Макрона изменить позицию Китая по Украине
Politico указала на отсутствие признаков изменения позиции Пекина по Украине после визита Макрона в Китай
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Президент Франции Эммануэль Макрон не смог убедить китайского лидера Си Цзиньпина изменить позицию по ситуации на Украине, сообщают СМИ.
Как пишет Politico, Си Цзиньпин не продемонстрировал каких-либо признаков «изменения своей позиции». Издание пишет, что Макрон добивался от Си Цзиньпина осуждения России, но китайский лидер вообще не упомянул Россию, передает РИА «Новости».
Кроме того, Politico указала, что Макрон говорил почти вдвое дольше Си Цзиньпина на пресс-конференции, что можно считать «оплошностью» в протоколе. При этом китайский лидер, как отмечает издание, временами выглядел нетерпеливым и раздраженным и тяжело вздыхал, пока Макрон говорил.
Напомним, Си Цзиньпин указал на отсутствие чудодейственного средства для решения украинского кризиса, стороны конфликта должны провести мирные переговоры. Москва заявила, что у Китая есть весомый посреднический потенциал, но ситуация с Украиной пока сложная.
Словакия обвинила российских техников в порче истребителей МиГ-29
Министр обороны Словакии Надь обвинил российских техников в порче переданных Украине истребителей МиГ-29
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Российские технические специалисты «намеренно» вызвали неисправности истребителей МиГ-29 вооруженных сил Словакии, которые недавно передали Украине, пишут европейские СМИ со ссылкой на министра обороны республики Ярослава Надя.
Словакия передала Миг-29 Украине, поскольку сама не использовала их с августа прошлого года, передает «Лента.ру» текст статьи EurActiv.
При этом при передаче оказалось, что самолеты неисправны.
Словацкий министр Надь заявил, что летать истребители могут, однако они не боеспособны. Украинские специалисты, по его словам, приехали в Словакию, привезли запасные части и осмотрели самолеты.
Надь полагает, что дефекты, обнаруженные у самолетов, были преднамеренно созданы российскими техниками. По данным словацкого министерства обороны, до 2022 года россияне обслуживали самолеты на авиабазе Слиач.
Министр заявил, что инцидент стал поводом для полицейского расследования, однако факт преднамеренной порчи двигателей самолетов доказать не смогли.
В марте киевские власти получили от словацкой стороны четыре МиГ-29 из обещанных 13. Оставшиеся истребители перемещаются на Украину по земле.
Офицер американской разведки назвал главный просчет Запада в отношении СВО
Экс-разведчик морской пехоты США Риттер счел главным просчетом Запада мнение о якобы бездействии России в ходе СВО
Главный просчет западных аналитиков в отношении хода специальной военной операции на Украине заключается в том, что они думают, будто Россия бездействует, хотя российские войска уничтожают украинских военных и технику, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Риттер указал на огромные потери вооруженных сил Украины. По его словам, «Путин – мастер побеждать». Риттер отметил, что порой «победа требует терпения», главное – «избегать ловушек» и не допускать «опрометчивых поступков».
Кроме того, Риттер указал на успех главы российского государства в Сирии, где удалось противостоять террористам и вернуть захваченные ими территории, передает РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал Judging Freedom.
Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что СВО продолжается, так как остается пока «единственным средством достижения тех целей, которые стоят» перед Россией.