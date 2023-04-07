Погибшему при спасении сослуживцев офицеру из Дагестана присвоили звание Героя России

Уроженец Дагестана, старший лейтенант Шамиль Магомедов, который погиб в зоне СВО, помогая сослуживцам выйти из окружения противника, посмертно удостоен звания Героя России, сообщил глава республики Сергей Меликов.

Магомедов был командиром мотострелкового взвода, с первых дней участвовал в спецоперации. «Получил ранение, но несмотря на это, вернулся на фронт», – написал Меликов в своем Telegram-канале.

Взвод Магомедова попал в окружение в селе Борщевая Харьковской области. Оборону удалось держать два дня, а на третий ВСУ пошли в атаку. Магомедов поднял гранатомет на крышу здания и стал обстреливать противника, давая возможность отойти своим боевым товарищам.

«Шамиль погиб, но память о человеке с несгибаемым характером, истинном патриоте и самоотверженном товарище мы сохраним навсегда. Своим поступком он доказал, что сила духа российского воина непобедима», – отметил Меликов.

Магомедов – седьмой уроженец Дагестана, удостоенным звания Героя России за участие в СВО.

Ранее в Ставропольском крае сообщили о гибели Героя России Лисицкого в зоне СВО.