Главы муниципалитетов приступили к выработке инструментов для повышения качества жизни граждан

На новом этапе марафона «Муниципальный диалог» началась разработка инструментов для повышения качества жизни граждан

Завершен прием инициатив от представителей муниципального сообщества страны в рамках марафона «Муниципальный диалог», старт которому был дан 14 февраля. Поступившие предложения обсудят главы муниципалитетов из разных уголков страны и ведущие эксперты федерального уровня.

Всего на цифровую платформу Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) поступило свыше 81 тыс. предложений по 13 тематическим направлениям, сообщила пресс-служба ВАРМСУ.

В Москве на базе Президентской Академии стартовала серия стратегических сессий федеральной проектной команды «Муниципального диалога». Первая стратсессия прошла с 5 по 6 апреля и была посвящена теме «Кадровый потенциал и популяризация муниципальной службы». Именно по этой проблематике поступило наибольшее число инициатив – свыше 17 тысяч.

«Следующий шаг – работа с экспертным сообществом страны: с правительственными профильными министрами, федеральными органами исполнительной власти, контрольно-надзорными органами. Отдельные озвученные моменты должны лечь в основу законодательных актов, что-то предстоит включить в федеральные программы, где-то необходима помощь российского образовательного сообщества», – сообщила сопредседатель Всероссийской ассоциации местного самоуправления Ирина Гусева.

Вместе предстоит выработать предложения, направленные на удовлетворение запросов наших граждан и улучшение качества жизни людей в разных уголках нашей страны», – добавила Гусева.

Участники проектной команды в формате живого общения делились наработками, новыми идеями, получали ценные консультации, в диалоге рождались интересные, нестандартные решения. Они обсуждали вопросы материальной мотивации муниципальных служащих, переподготовки кадров, повышения престижа муниципальной службы, привлечения молодых специалистов и др.

«Тема муниципальной службы выходит на совершенно новый уровень», – заявил Алексей Комиссаров, и.о. ректора РАНХиГС, отметив, что объем современных компетенций требует принципиально нового уровня подготовки и подчеркнув, что РАНХиГС и другие ведущие образовательные центры готовы сотрудничать в вопросах подготовки новых образовательных программ для подготовки кадрового резерва.

«Наша общая задача – повысить престиж муниципальной служащих, ведь они ближе всего к людям. Страна у нас большая, многообразная, и регионы очень разные, везде своя специфика. На стратегической сессии собрались вместе представители различных муниципальных образований, буквально за одним столом. И мы увидели, что проблематика-то у всех схожая, а наработки – свои. Надеюсь, по результатам нашего мозгового штурма мы выработаем такие решения, что в будущем кандидатов на муниципальную службу станут отбирать по конкурсу», – прокомментировала участница стратсессии, глава Андроповского муниципального округа Ставропольского края Нина Бобрышева.

В ближайшее время пройдет еще несколько стратсессий по направлениям: экономика, развитие территорий, взаимодействие с контрольно-надзорными органами и другим ключевым вопросам муниципальной повестки. Экспертному сообществу предстоит проанализировать и обобщить все инициативы. Наиболее значимые и перспективные из них станут рабочими инструментами реализации муниципальной политики в масштабах страны.