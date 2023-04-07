Хуснуллин призвал усилить контроль за использованием земли и имущества

Хуснуллин: В России усилят контроль за использованием земли и имущества

В России нужно усилить контроль за использованием земли и имущества, заявил на коллегии Росреестра вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его словам, контроль за использованием земли и имущества – это то, над чем надо работать, передает РИА «Новости».

Хуснуллин отметил, что во многих странах этому уделяется значительное внимание, вплоть до уголовных дел за использование объектов не по назначению.

По словам чиновника, в России сегодня насчитывается большой объем земли и зданий, которые используются не должным образом. В частности, в Москве было выявлено 108 неиспользуемых зданий площадью от 500 до 8 тыс. кв. метров. В 2022 году, по словам Хуснуллина, по всей стране было выявлено около 100 тыс. гектаров неиспользуемой земли.

По словам Хуснуллина, задача – усилить обязательную функцию контроля и не просто контролировать и наказывать, а вовлекать в оборот.