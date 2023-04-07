Падение метеорита зафиксировали в небе над иркутским Усть-Кутом

Метеорит, предположительно, упал в Усть-Кутском районе Иркутской области, многочисленные камеры зафиксировали падение небесного тела, администрация района подтвердила, что жители города могли наблюдать свечение поздно вечером.

В пятницу в соцсетях появилось видео падения небесного объекта на окраине города Усть-Кут, после которого в небе появилась вспышка. В социальных сетях предположили, что камеры зафиксировали падение метеорита. Администрация Усть-Кутского района подтвердила, что накануне вечером жители города могли наблюдать в небе необычное явление, передает РИА «Новости».

По сообщению администрации, в 22.47 по местному времени над городом неожиданно появилось яркое свечение, внешне похожее на комету.

Ранее в Московском планетарии рассказали о приближении к Земле кометы.