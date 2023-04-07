Александр Емельяненко скандальной выходкой задержал вылет самолета в Москву

Боец ММА Александр Емельяненко задержал вылет самолета из Екатеринбурга в Москву из-за выходки в аэропорту

Боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко оказался в центре скандала после того, как справил малую нужду в аэропорту Екатеринбурга и задержал рейс в Москву.

Очевидцы говорят, что спортсмен находился в состоянии опьянения, нецензурно бранился и угрожал побоями охране, которая поймала его на хулиганстве, пишет «Царьград».

На место происшествия прибыли правоохранители. Пока шли разбирательства, пассажиры авиарейса находились в автобусе.

Вылет из-за ситуации с Емельяненко задержали на 20 минут.

Как сообщается, полицейские сфотографировались с Емельяненко и отпустили его на рейс, «не раздувая конфликт». В самолете спортсмен вел себя мирно.

Менеджер бойца Никита Бурчак сообщил РИА «Новости», что Емельяненко раскаивается в произошедшем и приносит извинения. По его словам, претензий у полиции к спортсмену нет. «Мы благодарим за то, что они (полиция – прим. ВЗГЛЯД) помогли и посодействовали в данной ситуации», – сказал Бурчак.