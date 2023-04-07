Китай ввел санкции против Гудзоновского института и библиотеки Рейгана

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7 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 07:04  |  vz.ru
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Зачем Россия запускает в небо конкурента МС-21

Казанский авиазавод возобновил производство Ту-214 Максим Богодвид/РИА Новости
В России начали серийно производить единственный на сегодня полностью отечественный магистральный самолет – Ту-214. Это куда более морально и технически устаревшая модель самолета, чем ее прямой конкурент – МС-21. Однако в ближайшие десять лет этот лайнер будет весьма актуальным. Зачем России Ту-214? Подробности...
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США используют Украину как оружие против Китая

Той властью, с которой товарищ Си должен обсуждать урегулирование на Украине, необязательно должен быть Зеленский Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский позволил Вашингтону втянуть себя в коалицию, направленную против еще одной сверхдержавы – Китая. Чем нищая Украина может помочь США в сдерживании КНР? И как это вяжется с давлением Запада на председателя Си Цзиньпина, который по-прежнему отказывается от телефонного разговора с Зеленским?  Подробности...
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Как советские заключенные рвались сражаться за Родину

Бывшие советские заключенные отважно сражались за Родину Ольга Ландер/РИА Новости
6 апреля исполняется 80 лет со дня выхода приказа Народного комиссариата обороны (НКО) о снятии поражения в правах с лиц, отбывших основную меру наказания, и призыве их в армию. Как и другие документы советского времени, этот указ опровергает целый ряд мифов об «отправленных Сталиным на фронт узниках ГУЛАГа». А среди бывших зэков в рядах Красной армии были, например, и такие легендарные фигуры, как Александр Матросов.  Подробности...
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Россия вскрыла новую тактику ВСУ в небе над Брянской областью

ВСУ начали применять гражданскую авиацию для диверсий в России vk.com/v_bryanske
В Брянской области задержали украинского пилота легкомоторного самолета. Сам летчик уверяет, что оказался на территории России случайно, якобы ВС Украины ему удаленно отключили приборы. В Росгвардии и экспертном сообществе ему не верят. Почему слова украинского летчика вызывают сомнения и можно ли говорить о новой диверсионной тактике противника? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Отмена Болонской системы не решит главную проблему образования

Джомарт Алиев
Джомарт Алиев, первый проректор РГСУ
Радикалы, призывающие отменить бакалавриат или ЕГЭ, поступили бы честно и профессионально, признав, что критикуемые ими особенности нашей системы образования к Болонской отношения не имеют. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев

Зачем России учебник украинского языка

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, киевский политолог
Если мы хотим обратиться к жителям Центральной Украины, нам нужно перейти на украинский язык. А уж если мы хотим обратиться к жителям Западной Украины – подавно, и желательно еще с местным акцентом. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Человек должен победить машину в себе

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Сохранение личности, по-видимому, будет зависеть от того, насколько успешно мы сможем избавиться от автоматических мыслей, реакций и действий, с которыми в самом деле лучше справляется машина, и пробудить в себе творческое ядро. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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Макрон в Китае и переговоры по Украине

Остатки Украины скормят Польше

Обсуждение: 4 комментария

Как наказать Финляндию за НАТО

Обсуждение: 8 комментариев
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В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Почему сбываются предсказания, сделанные в свое время Владимиром Жириновским?
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    Китай ввел санкции против Гудзоновского института и библиотеки Рейгана

    МИД Китая сообщил о санкциях против Гудзоновского института и библиотеки Рейгана из-за Тайваня

    7 апреля 2023, 07:04

    Текст: Антон Антонов

    В связи с «транзитами» главы администрации Тайваня Цай Инвэнь через США санкции вводятся против Гудзоновского института, Президентской библиотеки Рональда Рейгана и ответственных лиц в этих организациях, сообщил МИД Китая.

    МИД подчеркнул, что в США игнорировали дипломатические представления и протесты Китая, передает ТАСС.

    Указанные организации, как пояснил МИД, предоставили Цай Инвэнь «платформу и удобство для участия в сепаратистской деятельности», нарушив «принцип одного Китая» и навредив суверенитету и территориальной целостности Китая, передает РИА «Новости».

    Китайским организациям и гражданам запрещено сотрудничество с Гудзоновским институтом и библиотекой Рейгана. Руководителям организаций запрещен въезд в Китай. Их имущество на территории Китая будет заморожено.

    Также санкции введены против двух тайваньских организаций: Prospect Foundation и Council of Asian Liberals and Democrats – которые поддерживают «независимость Тайваня». Ответственным лицам организаций запрещен въезд на материковую часть страны, а также в Гонконг и Макао. Кроме того, санкции введены в отношении главы представительства Тайваня в США Сяо Мэйцинь.

     Напомним, в прошлый четверг глава администрации (президент) Тайваня Цай Инвэнь прибыла в США с первым визитом за более чем три года, при этом ее присутствие в США носит неофициальный характер и технически рассматривается лишь как транзит. 

    Уничтожена пытавшаяся прорваться в Артемовск колонна турецкой бронетехники ВСУ
    Российские военные уничтожили пытавшуюся прорваться в Артемовск колонну турецкой бронетехники ВСУ
    		   
    6 апреля 2023, 15:29
    Фото: Скриншот из видео
    Текст: Вера Басилая

    Российские подразделения уничтожили колонну турецкой бронетехники ВСУ, которая пыталась проехать в Артемовск (украинское название – Бахмут), сообщили военкоры.

    Колонна бронеавтомобилей Kirpi ВСУ пыталась проехать в Артемовск по одной из проселочных дорог, но была уничтожена российскими военными, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

    Отмечается, что около десяти единиц уничтожено и увязло в грязи, среди них как минимум четыре турецких MRAP.

    Ранее в Сети появилось видео сожженной западной бронетехники ВСУ, уничтоженной после попытки атаковать позиции Российской армии.

    Коментарии (38)
    Названы условия разговора Си Цзиньпина с Зеленским
    Фон дер Ляйен: Си Цзиньпин готов переговорить с Зеленским, когда позволит время
    		   
    6 апреля 2023, 16:24
    Фото: Xinhua/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Председатель КНР Си Цзиньпин проведет беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским тогда, когда «условия и время будут подходящими», заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен после переговоров с китайским политиком.

    Си Цзиньпин заявил в ходе беседы, что готов переговорить с Зеленским, «когда условия и время будут подходящими», сказала фон дер Ляйен, передает ТАСС

    Ранее Зеленский заявлял, что готов принять Си Цзиньпина в Киеве, руководителю КНР направлено соответствующее приглашение.

    Коментарии (33)
    В Минобороны привели подробности уничтожения Киевом украинских пленных
    Минобороны: Киев намеренно уничтожает бойцов ВСУ, чтобы заставить их держать позиции
    		   
    6 апреля 2023, 19:21
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Украинская сторона специально убивает собственных военнослужащих огнем артиллерии, чтобы те не оставляли занимаемые позиции и не отступали, заявили в Минобороны России.

    В среду подразделения Южной группировки войск у поселка Авдеевка в ДНР проводили активные действия по захвату опорного пункта ВСУ. Командир подразделения 53-й механизированной бригады ВСУ обратился к российскому командованию, сообщив о добровольной сдаче 14 человек, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Для безопасного вывода украинских военных из опорного пункта боевые действия приостановили, огонь был полностью прекращен.

    Бойцов ВСУ разместили в блиндаже до утра, чтобы потом вывезти их в тыл российской группировки. Ночью ВСУ провели артобстрел по блиндажу, было выпущено около 300 крупнокалиберных снарядов. Все 14 сложивших оружие украинских военнослужащих были убиты, заключили в министерстве.

    В начале февраля подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что бойцы ВСУ попытались дезертировать с позиций у Макеевки, но их остановили огнем заградительного отряда украинские военные. Погибло трое военнослужащих.

    Коментарии (16)
    Около 300 жителей Германии решили переехать в Нижегородскую область
    Около 300 жителей Германии заявили о готовности переехать в Нижегородскую область
    		   
    6 апреля 2023, 20:55
    Фото: AP/TASS
    Текст: Кристина Цыцура

    Готовность к переезду в Нижегородскую область в 2023 году выразили около 300 жителей Германии, сообщила директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева.

    По ее словам, в марте поступило письмо от граждан Германии, которые просили помочь соотечественникам в переезде на постоянное место жительства в Нижегородскую область, а также оказать помощь в трудоустройстве, передает ТАСС.

    Она добавила, что готовность переехать выразили 300 человек, но это число может вырасти к концу 2023 года.

    «Это связано с тем, что жители Германии видят огромный потенциал в сотрудничестве с Нижегородской областью», – цитирует Гусеву пресс-служба правительства региона.

    В числе готовых к переезду есть представители технических профессий, связанных с металлообработкой, а также специалисты автопрома и судостроения, представители строительной отрасли и работники сельского хозяйства.

    Решение о переезде появилось после участия граждан Германии в проекте «Автопробег дружбы». Гусева заявила, что удалось выявить потребность в создании государственной программы для поддержки тех, кто хочет жить в России. 

    Коментарии (25)
    ВСУ сбежали из центра Артемовска из-за угрозы котла
    Военкоры «Русская весны»: ВСУ сбежали из центра Артемовска из-за угрозы котла
    		   
    6 апреля 2023, 08:45
    Фото: REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii
    Текст: Александра Юдина

    Подразделения вооруженных сил Украины оставили ряд кварталов в центре Артемовска, спасаясь от полного окружения, сообщают военкоры.

    Так, военкоры отмечают, что в центре ситуация была такой, что если бы ВСУ не вывели войска по улице Горбатова, образовался бы котел, поэтому на утро все войска были выведены из тех кварталов, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канале «Русская весна».

    Военные аналитики Украины при этом пишут, что ситуация в районе Артемовска «приближается к критической».

    Напомним, российские вооруженные формирования продвигаются в центре Артемовска, говорится в отчете американского Института изучения войны.

    До этого руководитель группы «Вагнер» Евгений Пригожин поднял российский флаг над зданием администрации Артемовска в память об убитом военкоре Владлене Татарском.

    Коментарии (34)
    Путин поставил задачу военным прекратить украинские обстрелы Донбасса
    		   
    6 апреля 2023, 13:43
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным назвал задачей военных, чтобы вообще не было обстрелов Донбасса.

    «Задача всех наших военных формирований – сделать так, чтобы вообще обстрелов не было», – цитирует ТАСС Путина.

    Также президент заявил, что ВСУ нужно отодвигать с линии соприкосновения туда, откуда они не смогут наносить ущерб российским военнослужащим, передает РИА «Новости».

    В свою очередь Пушилин заявил Путину, что в ДНР усилили систему ПВО. По его словам, украинские обстрелы уменьшились примерно в два раза.

    Президент Владимир Путин начал рабочую встречу с врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным в Кремле. 

    Днем ранее, 5 апреля, руководители всех четырех новых регионов России очно присутствовали на заседании Совета Безопасности. Вместе с главой государства они находились в ситуационном центре Кремля.

    Коментарии (109)
    Польские СМИ: Поколениям украинцев необходима денацификация
    Mysl Polska: Поколениям украинцев необходима денацификация
    		   
    6 апреля 2023, 08:31
    Фото: Christoph Soeder/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Приехавшие в Польшу украинские беженцы показывают последствия многолетней нацистской идеологической обработки, сообщил обозреватель издания Mysl Polska Конрад Ренкас.

    По его словам, культ Степана Бандеры, Романа Шухевича и других нацистских коллаборационистов на Украине оставил неизгладимый след на поколениях украинцев, абсолютно точно необходима денацификация, передает РИА «Новости».

    Также Ренкас добавил, что приезд такого большого числа беженцев поставил Европу в опасную ситуацию, так как приехали в том числе множество нацистов, которые нападали на беззащитных демонстрантов, подожгли людей в одесском Доме профсоюзов в 2014 году и др.

    «Массовая миграция украинского населения на территорию ЕС ведет к дезорганизации наших экономик и выводит нас на конфронтацию с врагом, который ошибочно считался побежденным: с нацизмом», – подчеркнул корреспондент.

    Ранее в Польше предложили перестать спонсировать украинских беженцев. В стране остаются 950 тыс. беженцев с Украины, а всего на территории страны проживают 2,3 млн украинцев. 

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    Коментарии (19)
    Кремль отреагировал на заявление Зеленского о границах Украины и Польши
    Песков: Заявления Зеленского о скором отсутствии границ между Украиной и Польшей пока нельзя понять
    		   
    6 апреля 2023, 13:22
    Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Если президент Украины Владимир Зеленский, говоря про отсутствие границ с Польшей, решил отказаться от украинского языка в пользу польского, то это вряд ли можно понять, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, необходимо разобраться, что имел в виду Зеленский: поглощение Украины со стороны Польши или переход на польский язык. Если президент Украины решил, что больше не будет украинского языка, как в соседней с ней республике, то вряд ли такое можно понять, отметил пресс-секретарь президента, передает РИА «Новости».

    По его словам, чтобы понять план Киева, нужно набраться терпения и дальше следить за заявлениями Зеленского.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с лидером Польши Анджеем Дудой заявил, что между двумя странами скоро не будет никаких границ.

    Коментарии (12)
    Авиаэксперт указал на ложь задержанного в Брянской области украинского летчика
    Авиаэксперт Гусаров: Задержанный в Брянской области украинский летчик врет
    		   
    6 апреля 2023, 12:00
    Фото: кадр из видео
    Текст: Евгений Поздняков

    Ни один летчик не поднимется в воздух без понимания точного направления полета. Вполне возможно, что это не первый случай использования легкомоторных самолетов противником, просто раньше их не удавалось засечь. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее появилось видео допроса украинского пилота, рухнувшего в Брянской области.

    «Вне всяких сомнений, украинский летчик врет. Во-первых, у него нашли бронежилет и автомат. Во-вторых, и это гораздо важнее, главным доказательством обмана является сам факт вылета. В-третьих, пилоту надо было понимать, в каком направлении лететь, и знать, как вернуться обратно. Без спецоборудования это невозможно», – сказал главный директор «Авиа.ру» Роман Гусаров.

    «Это же не автомобиль, который может ориентироваться по дорожным знакам или разметке. Пилот без GPS – все равно что слепой котенок. Необходимо знать координаты, понимать пройденное расстояние. В противном случае это смахивает на работу камикадзе. А в это уже совсем не верится», – отмечает эксперт.

    «Судя по всему, речь идет о легкомоторном самолете А-22. Засечь такую машину с помощью систем ПВО или радаров крайне затруднительно, поскольку полет осуществляется на малых высотах. Фактически машина находится вблизи макушек деревьев. Соответственно, ее можно либо заметить визуально, либо определить по звуку», – подчеркивает собеседник.

    «Скорее всего, пилот выполнял разведывательное задание, реализовать которое с помощью БПЛА не представлялось возможным. Либо не было доступных беспилотников. К тому же периодически аппараты противника попросту не долетают до необходимых объектов: их нейтрализуют наши средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ)», – акцентирует эксперт.

    «Легкому самолету типа А-22 система РЭБ нестрашна. Вполне возможно, что это был не первый подобный вылет со стороны Украины. Мы бы могли не засечь и эту попытку, если бы пилоту не пришлось садиться», – резюмирует Гусаров.

    Ранее в Брянской области рухнул украинский легкомоторный самолет. Пилот в результате падения выжил и попытался бежать, но пограничный наряд РФ его поймал. Позже в Сети появилось видео допроса летчика. Мужчина сообщил, что следовал за другим самолетом, чтобы по команде ведущего сделать фото. Он отметил, что выполнял задание ВСУ за 50 тыс. гривен. При этом, по его словам, ему удаленно отключили приборы навигации, из-за чего он не догадывался о пересечении границы. В кабине самолета были обнаружены автомат и бронежилет.

    Представитель Росгвардии опроверг слова украинского пилота. Предположительно мужчину вели по средствам связи, а ведущего самолета попросту не было. По словам представителя ведомства, первыми летчика обнаружили жители Брянской области, которые и обратились в силовые структуры.

    Задержанным оказался украинский частный пилот Александр Морозов, сообщает издание Russia Today. До 2014 года он приобрел самолет и земельный участок, на котором создал аэродром. На видео, снятом в 2018 году, мужчина заявляет о «смене мировоззрения», после которого он стал помогать ВСУ. Совместно со вторым пилотом Юрием они занимались вывозом раненых с фронта. В 2016 году Морозов создал «Гражданский воздушный патруль», переквалифицировавшись в санавиацию, работу в которой использовал для сбора пожертвований.

    Напомним, в начале марта на Брянскую область было совершено нападение, в ходе него погибли два человека.

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    Коментарии (36)
    Макрон призвал Си Цзиньпина «образумить Россию»
    		   
    6 апреля 2023, 14:22
    Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
    Текст: Ольга Иванова

    Президент Франции Эммануэль Макрон на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином призвал его способствовать переговорам на Украине, сообщает France Press.

    Макрон призвал Си Цзиньпина «образумить Россию». Он добавил, что знает о приверженности Китая «уставу ООН, четкому соблюдению действующих документов в ядерной сфере, всему, что способствует миру и стабильности на планете», передает РИА «Новости».

    По его словам, ситуация на Украине «нанесла удар по этой стабильности, положила конец десятилетиям мира в Европе».

    Ранее сообщалось, что Париж совместно с Пекином призывают мировое сообщество не допускать использования ядерного оружия и нападений на гражданские ядерные объекты в украинском конфликте.

    Ранее Макрон заявил о том, что рассчитывает на Китай в урегулировании конфликта на Украине. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что продолжение спецоперации пока является единственным путем Москвы.

    Коментарии (26)
    Фристайлистке Добровой диагностировали сотрясение мозга после драки в Сочи
    		   
    6 апреля 2023, 18:15
    Фото: ski-rus.com
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Призера Кубка Европы по ски-кроссу Марию Доброву и ее молодого человека, серебряного призера чемпионата России по ски-кроссу Артема Набиулина избили в Сочи, у спортсменки диагностировали сотрясение мозга.

    Нападение произошло возле гостиницы в Сочи, где они остановились, конфликт начался со ссоры с неизвестным мужчиной и его спутницей, рассказала Доброва ТАСС.

    Мужчина начал бить Набиулина, тогда спортсменка попыталась оттолкнуть нападавшего. В этот момент, по словам Добровой, девушка атаковавшего подбежала и разбила ей голову бутылкой пива.

    После этого пострадавшая упала. Врачи зашили молодому человеку бровь, а ей – голову, у Добровой диагностировали сотрясение мозга.

    Спортсмены решили не обращаться в полицию. В Федерации фристайла России указали, что они уже уехали из Сочи.

    Коментарии (7)
    Экс-посол Украины обвинил Германию в провале минского переговорного процесса
    Экс-посол Украины в Германии Мельник обвинил Берлин в провале минского переговорного процесса

    6 апреля 2023, 10:35

    Текст: Александра Юдина

    Немецкие власти во время ведения минских переговоров выступали в качестве нейтрального посредника, однако преследовали свои эгоцентрические интересы, вследствие чего мирный процесс провалился, выразил мнение замглавы МИД Украины экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник.

    По его словам, Минские соглашения и Нормандский формат провалились потому, что Германия так и не смогла стать, по словам Бисмарка, «честным маклером», передает ТАСС со ссылкой на «РБК-Украина».

    Мельник добавил, что немецкое правительство перемешало интересы нейтрального посредника с собственными эгоцентрическими выгодами.

    «Вместо того чтобы жестко добиваться от Москвы безусловной имплементации Минских договоренностей, в Берлине решили, что лучше не раздражать россиян. Поэтому переговорный процесс носил сугубо технологический характер», – заявил Мельник.

    Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с российскими пранкерами, представившимися бывшим украинским лидером Петром Порошенко, подтвердила, что Минские соглашения были подписаны, чтобы дать время подготовить Украину к вооруженному конфликту.

    Коментарии (4)
    Грузия жестко ответила Госдепу США на санкции против судей
    		   
    6 апреля 2023, 10:12
    Фото: DUMITRU DORU/EPA/ТАСС
    Текст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал «возмутительным» введение Госдепом США санкций против четырех судей Грузии, якобы уличенных в коррупции, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В интервью телекомпании «Имеди» он сказал, что в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена о санкциях «разговор идет о коррупции, однако само решение (санкционировать судей) демонстрирует коррупционные процессы».

    «Особо возмутительно, что «подставили» Блинкена. Ясно, что он не засыпает и не просыпается с мыслями о Грузии. У него есть дел побольше. Но когда к нему относят на подпись такой неправильный документ, это очень тяжело и говорит о коррупционных процессах», – сказал глава правящей партии Грузии.

    «Я вынужден давать очень тяжелые оценки принятому США решению. На нас не смотрят как на государство», – сказал Ираклий Кобахидзе.

    «Разговаривайте с нами по правилам, – обратился он к американской стороне. – Это наше жесткое требование. Мы не будем стоять на одной ножке. Мы будем защищать наш суверенитет и государственную независимость на всех направлениях. Это наша твердая позиция».

    В свою очередь в интервью телекомпании «Рустави-2» вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе назвал решение Госдепа наложить без объяснения конкретных причин санкции на грузинских судей «категорически неприемлемым».

    «Это несправедливо с учетом наших стратегических, партнерских отношений с США», – сказал он.

    «Мы намерены серьезно рассмотреть этот вопрос», – заявил он.

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    Фигурантка дела Трампа порноактриса Дэниэлс заступилась за экс-президента
    Фигурантка дела Трампа порноактриса Дэниэлс считает, что экс-президент США не заслуживает тюрьмы
    		   
    6 апреля 2023, 21:28
    Фото: REUTERS
    Текст: Кристина Цыцура

    Фигурантка дела против экс-президента США Дональда Трампа порноактриса Сторми Дэниэлс заявила, что не верит в то, что экс-глава Белого дома заслуживает тюремного заключения.

    По ее словам, она не думает, что преступления Трампа против нее заслуживают лишения свободы, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Fox News.

    Актриса добавила, что не боится давать показания, так как ей нечего скрывать, и она не боится говорить правду.

    Напомним, ранее Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации из-за выплат двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание. Политику грозит 136 лет лишения свободы. Сам Трамп отверг все обвинения.

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    В ходе КТО в Ингушетии погибли трое полицейских и восемь получили ранения
    В ходе КТО в Ингушетии погибли трое полицейских, еще восемь получили ранения
    		   
    6 апреля 2023, 09:02
    Фото: кадр из видео

    В ходе проведения контртеррористической операции (КТО) в Малгобекском районе Ингушетии три сотрудника полиции погибли, еще восемь получили ранения, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Источник не привел данных о числе ликвидированных боевиков, однако отметил, что режим КТО в Малгобекском районе Ингушетии пока не снят, передает РИА «Новости».

    Напомним, в ночь на четверг стало известно, что сотрудники силовых структур вступили в бой с боевиками, которые забаррикадировались в одной из построек села Зязиков-Юрт Малгобекского района республики.

    27 марта обстреляли пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии, два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения. На следующий день в Карабулаке было найдено тело предполагаемого участника нападения с огнестрельными ранениями.

    Позднее в УФСБ сообщали, что оперативным штабом в Ингушетии была получена информация о местонахождении членов бандгруппы в Зязиков-Юрте. При попытке задержания боевики оказали сопротивление и открыли огонь.

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