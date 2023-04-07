Китай ввел санкции против Гудзоновского института и библиотеки Рейгана

МИД Китая сообщил о санкциях против Гудзоновского института и библиотеки Рейгана из-за Тайваня

В связи с «транзитами» главы администрации Тайваня Цай Инвэнь через США санкции вводятся против Гудзоновского института, Президентской библиотеки Рональда Рейгана и ответственных лиц в этих организациях, сообщил МИД Китая.

МИД подчеркнул, что в США игнорировали дипломатические представления и протесты Китая, передает ТАСС.

Указанные организации, как пояснил МИД, предоставили Цай Инвэнь «платформу и удобство для участия в сепаратистской деятельности», нарушив «принцип одного Китая» и навредив суверенитету и территориальной целостности Китая, передает РИА «Новости».

Китайским организациям и гражданам запрещено сотрудничество с Гудзоновским институтом и библиотекой Рейгана. Руководителям организаций запрещен въезд в Китай. Их имущество на территории Китая будет заморожено.

Также санкции введены против двух тайваньских организаций: Prospect Foundation и Council of Asian Liberals and Democrats – которые поддерживают «независимость Тайваня». Ответственным лицам организаций запрещен въезд на материковую часть страны, а также в Гонконг и Макао. Кроме того, санкции введены в отношении главы представительства Тайваня в США Сяо Мэйцинь.

Напомним, в прошлый четверг глава администрации (президент) Тайваня Цай Инвэнь прибыла в США с первым визитом за более чем три года, при этом ее присутствие в США носит неофициальный характер и технически рассматривается лишь как транзит.

