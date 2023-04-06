Конгрессмены США прибыли с визитом на Тайвань

Группа американских законодателей во главе с председателем комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США республиканцем Майклом Макколом прибыла на Тайвань, сообщила телекомпания CBC.

Отмечается, что во время визита делегация планирует встретиться с представителями бизнеса и высокопоставленными правительственными чиновниками острова «для обсуждения возможностей того, как США могут укрепить экономические и оборонные отношения с Тайванем перед лицом растущих угроз в регионе», передает ТАСС.

Ранее стало известно, что спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти провел встречу с находящейся транзитом в Соединенных Штатах главой администрации (президентом) Тайваня Цай Инвэнь.

По итогам встречи Маккарти заявил о необходимости продолжать продавать вооружения Тайваню и укреплять экономическое взаимодействие между странами, особенно в сфере торговли и технологий. Он заверил, что провел очень продуктивную беседу с главой администрации Тайваня. Он также заявил о необходимости принятия ряда мер, среди которых отметил необходимость продолжать продажу вооружений Тайваню.

В свою очередь в МИД КНР заявили, что Китай примет сильные и решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в ответ на ошибочные действия США и Тайваня.

Напомним, в прошлый четверг глава администрации (президент) Тайваня Цай Инвэнь прибыла в США с первым визитом за более чем три года, при этом ее присутствие в США носит неофициальный характер и технически рассматривается лишь как транзит.