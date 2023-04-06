Бывшего ульяновского замгубернатора Озернова осудили за взятку

Бывшего ульяновского замгубернатора Озернова осудили по делу о взятке

В Ленинском райсуде Ульяновска вынесен приговор бывшему первому заместителю губернатора Ульяновской области Анатолию Озернову по делу о получении взятки.

Озернова признали виновным и приговорили к лишению свободы сроком на пять лет в колонии строгого режима, сказал судья, передает ТАСС.

Отмечается, что его также приговорили к штрафу в размере 5 млн рублей.

В 2011 году ульяновский журналист Сергей Красильников заявлял, что Озернов избил его на инаугурации губернатора Сергея Морозова. По словам работника СМИ, тот накинулся на него после того, как Красильников начал снимать столы с алкоголем и закуской.