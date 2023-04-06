Авианосец ВМС Китая «Шаньдун» вышел в океан

Liberty Times: Авианосец ВМС НОАК «Шаньдун» впервые покинул Южно-Китайское море и вышел в океан

Авианосец ВМС Народно-освободительной армии Китая «Шаньдун» впервые покинул Южно-Китайское море и в настоящее время находится в 370 км к востоку от южной части Тайваня, сообщило тайваньское издание Liberty Times.

Как отмечает издание, глава оборонного ведомства Тайваня Цю Гочжэн в среду сообщил, что авианосец ВМС НОАК накануне прошел через пролив Лусон, соединяющий Южно-Китайское море с Тихим океаном, и в настоящее время находится в 200 морских милях к востоку от мыса Элуаньби (самая южная точка острова), передает ТАСС.

Издание обратило внимание, что авианосец впервые покинул Южно-Китайское море.

Как отметил Цю Гочжэн, у тайваньских военных пока нет информации о том, взлетает ли с авианосца палубная авиация.

Ранее Китай потребовал от США прекратить официальные контакты с Тайванем и пригрозил Соединенным Штатам решительными мерами по защите суверенитета КНР. Кроме того, в Компартии Китая пообещали наказать сепаратистов на Тайване.