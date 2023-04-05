Лавров: Россия и США находятся в горячей фазе войны

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5 апреля, среда | Последнее обновление — 21:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Брянской области рухнул украинский легкомоторный самолет
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Чтобы оценить масштаб задач, которые стоят перед особой экономической зоной Донбасса, следует помнить, что на этой территории проживает свыше трех миллионов человек, для которых нужно либо восстановить, либо создать рабочие места.
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Только наблюдая вблизи за китайской жизнью, можно понять, насколько колоссален масштаб этой страны. Любые проблемы и сложности развития современного общества, присущие, например, России, нужно в китайском случае умножать на десять.
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Люди, которые любого, кто как-то их заденет, могут вышибить с работы, подвергнуть судебным преследованиями или даже посадить на огромный срок, громко жалуются на то, что они являются угнетенным и замученным меньшинством.
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В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Лавров: Россия и США находятся в горячей фазе войны
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Россия и США находятся в горячей фазе войны, так как Вашингтон поставляет вооружения Киеву, заявил глава МИД России Сергей Лавров в комментарии телеканалу «Россия-1».
Лавров подчеркнул, что американская администрация «каждый раз грозится все более и более дальнобойные, смертоносные системы поставлять» на Украину, передает ТАСС.
При этом, по его мнению, отношения между Москвой и Вашингтоном нужно поддерживать.
«Отношения, я считаю, нужно поддерживать, по крайне мере, мы не теряем надежды, что у американцев проснется разум, и все-таки диалог какой-то возобновится», – сказал Лавров.
Ранее Лавров заявил, что Евросоюз сам виноват в том, что «потерял» Россию, которая теперь рассматривает его в качестве недружественного объединения.
Рябков одним словом охарактеризовал отношения России и США
Рябков: Состояние отношений России и США можно охарактеризовать словом «крах»
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Нынешнее состояние российско-американских отношений можно охарактеризовать словом «крах», заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Рябков отметил, что американский курс с момента подписания и ратификации договора об СНВ радикально изменился. «Где мы были в отношениях с США в 2010 году и к чему администрация [44-го президента США Барака] Обамы, потом [45-го президента США Дональда] Трампа, потом [46-го президента США Джо] Байдена привели наши отношения...» – отметил Рябков в эфире телеканала «Россия 24».
Замглавы МИД России описал нынешнее состояние этих отношений одним словом – крах. Отношения разрушены, констатировал он, подчеркнув, что ответственность за это лежит на американской стороне, передает РИА «Новости».
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что США должны вернуться к цивилизованным принципам межгосударственных отношений, в том числе закрепленных в Уставе ООН, чтобы возобновить диалог с Россией.
МИД отреагировал на арест Трампа
Спикер МИД Захарова: Арест Трампа указывает на кризис либеральной идеологии
Вчерашний арест экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, открыто заявлявшего о планах баллотироваться на выборах в 2024 году, указывает на кризис либеральной идеологии, заявила спикер МИД Мария Захарова.
По словам Захаровой, все происходящее случается в тот момент, когда система, которая заявлена как якобы абсолютно свободная, заканчивает пожиранием или отрицанием самой себя, передает радио Sputnik.
Ранее адвокат Трампа назвал судебный процесс против 45-го президента США политическим. Сам Трамп отверг все обвинения в нарушении закона. Более того, Трамп заявил, что мировое сообщество вплотную приблизилось к ядерной третьей мировой войне во многом по вине действующей администрации США во главе с президентом Джо Байденом.
Американский политолог назвал возможных организаторов убийства Татарского
Политолог Беннетт: К убийству Татарского причастны Украина, США, Великобритания и Израиль
Военкор Владлен Татарский (псевдоним, под которым работал блогер и публицист Максим Фомин) мог быть убит украинскими радикалами при западной поддержке, считает американский политолог Скотт Беннетт.
Беннетт в комментарии «Известиям» высказал предположение, что взрыв в Санкт-Петербурге реализовали с использованием иностранных технологий, а именно спутников, предоставленных Великобританией и США.
Политолог назвал произошедшее совместной операцией США, Великобритании и Украины. Кроме того, он считает, что могло быть замешано и израильское ведомство разведки и специальных задач «Моссад».
По мнению Беннетта, Россию таким образом пытаются спровоцировать на ответные действия. На Западе, считает он, хотят укрепить «образ мышления альянса времен Второй мировой войны».
«Это звучит очень макиавеллистски, но именно так и ведутся психологические войны», – заключил политолог.
Напомним, взрыв прогремел в кафе в Санкт-Петербуре, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. В результате произошедшего пострадали 32 человека.
Дробницкий: Белый дом провоцирует новую гражданскую войну в США
Политолог Дробницкий: Администрация Байдена начинает новую гражданскую войну в США
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Белый дом создает прецедент к решению политических вопросов силовым путем. Вместе с тем администрация Джо Байдена опасается того, что дело Дональда Трампа может срикошетить против действующего президента и его семьи. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли американисты Дмитрий Дробницкий и Владимир Васильев. Ранее Белый дом заявил о готовности к массовым беспорядкам из-за дела Трампа.
«Я полагаю, что сторонники Трампа сейчас вряд ли станут организовывать масштабные протесты. Потенциально за него может проголосовать половина Америки, но из этой гигантской цифры избирателей лишь малая часть может выйти на улицу. Тем не менее это были бы многочисленные митинги», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«Суть происходящего заключается в том, что выдвинутые против Трампа обвинения подвергаются сомнению с точки зрения юридической состоятельности. И чем дальше, тем сильнее будет раскручиваться этот аспект. Кроме того, большая часть американского населения считает дело политически мотивированным. Даже демократы понимают, что здесь что-то нечисто. Это первый случай в истории США, когда бывшему главе государства предъявляются уголовные обвинения», – напомнил эксперт.
«Примечательно, что каждый из пунктов обвинения представляет собой административное правонарушение. Но его совершение преподносится обвинителем как использование в предвыборных целях. И тогда оно автоматически переходит в разряд уголовных преступлений», – акцентировал он.
«Кроме того, в США никогда не преследовали экс-президентов по политическим мотивам. Сейчас же может создаться прецедент, когда каждого бывшего главу государства можно посадить в тюрьму, устранив тем самым политического противника. В Белом доме прекрасно осознают: если в 2024 году Байден проиграет выборы, расследования могут коснуться и его. Тем более, что в коррупции замешана вся его семья», – отметил Дробницкий.
«Из-за попыток американской администрации решать вопросы силовыми средствами, мы видим реальное начало новой гражданской войны в США. Горячая фаза нынешнего противостояния, конечно, значительно отличается от той, которая была в середине XIX века. Не стреляют пушки и нет как таковых фронтов, но следующим ее этапом может стать открытая оппозиционная политика местных властей по отношению к Белому дому», – полагает политолог.
Рассуждая о влиянии этой ситуации на поддержку Байдена и Трампа, Дробницкий отметил, что «рейтинг у Байдена и так уже предельно низкий, падать некуда». «Что касается Трампа, его показатели выросли невероятно. Если раньше экс-президент просто уверенно побеждал губернатора Флориды Рона Десантиса, то теперь на политической арене республиканцев кроме Трампа никого не видно», – сказал он.
«Нынешние политические процессы в США я бы назвал несостоятельной попыткой нанести удар по Трампу и его репутации. Вместе с тем действующая администрации Байдена пыталась прощупать почву, насколько кампания против экс-президента принесет им политические и юридические дивиденды», – добавил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
«Это такая попытка реализовать сложную многоходовую операцию, чтобы нанести Трампу поражение с минимальными последствиями для Белого дома. Сейчас они посмотрят на реакцию общества. Уже сегодня наблюдается высокая готовность сторонников Трампа выйти на его защиту. Все это будет иметь принципиальное значение при планировании дальнейших действий», – считает политолог.
«Вполне вероятно, что инициаторы процесса возьмут паузу. Кроме того, действующая администрация США тоже не чиста перед законом. В Палате представителей сейчас проводят расследование, поэтому семейство Байденов побаивается удара рикошетом», – заключил Васильев.
Ранее в Белом доме заявили о готовности к беспорядкам из-за дела Дональда Трампа. Кроме того, пресс-секретарь администрации США Карин Жан-Пьер отметила, что американский президент Джо Байден не концентрирует внимание на предъявлении прокуратурой обвинений Трампу.
Спикер российского МИД Мария Захарова заявила, что арест Трампа, открыто заявлявшего о планах баллотироваться на выборах в 2024 году, указывает на кризис либеральной идеологии. Она также добавила, что все происходящее случается в тот момент, когда система, которая заявлена как якобы абсолютно свободная, заканчивает пожиранием или отрицанием самой себя.
Накануне стало известно, что Трамп формально арестован. Его адвокат назвал судебный процесс против 45-го президента США политическим. Сам Трамп отверг все обвинения в нарушении закона. Более того, Трамп заявил, что мировое сообщество вплотную приблизилось к ядерной третьей мировой войне во многом по вине действующей администрации США во главе с президентом Джо Байденом.
СМИ сообщали, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг переквалифицировал все 34 пункта обвинения против Трампа в уголовные. До этого жюри присяжных в Нью-Йорке отдало свои голоса за обвинение Трампа по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.
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США предсказали конец существования через три года
American Thinker: Через три года наступит 250-летие Штатов, а империи дольше не живут
Американская администрация довела Соединенные Штаты до плачевного состояния, угрожающего существованию страны, заявил обозреватель American Thinker Брайан Джундеф.
По его словам, Штаты превратились в «адскую дыру» прямо как в утопии «Голодные игры», где американские верха устанавливают правила по собственной прихоти, по ходу разоряя экономику и разрушая мечты собственных граждан, передает РИА «Новости».
«Грустно за детей и внуков – они станут первым поколением, чьи возможности окажутся скромнее, чем у родителей, а жизнь – менее благополучной. Говорят, империи существуют не более 250 лет, а 250-летний юбилей Америки отмечается через три года», – подчеркнул Джундеф.
Также публицист добавил, что политики США не просто даже не пытаются затормозить упадок США, а наоборот – ускоряют его, «давя газ в пол».
В заключение автор статьи отметил недавний арест экс-президента США Дональда Трампа, которого демократы решили устранить, «вооружившись» судебной системой. Ранее Трамп заявил, что мировое сообщество вплотнуюприблизилось к ядерной третьей мировой войне во многом по вине действующей администрации США во главе с президентом Джо Байденом.
МИД обвинил США в расколе православия на Украине
МИД обвинил США в расколе православия, а украинскую власть – в использовании религии для неонацистских практик
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Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры стала результатом работы извращенного механизма влияния США на конфессиональную сторону киевской политики, заявил МИД России.
МИД заявил в Telegram, что на Украине стартовала «решающая стадия» кампании киевского режима и подконтрольной ему «Православной церкви Украины» по захвату Лавры. Отмечается, что и прежде попытки захвата Лавры проводились с участием «неонацистского актива». Власти Украины принимают нелегитимные решения, направленные на захват Лавры.
«Священнослужителям давали понять, что в случае несогласия против них будут применены жесткие меры, одна из которых – арест настоятеля монастыря митрополита Павла – уже реализована», – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что украинская власти решила атаковать Лавру во время Великого Поста. Подчеркивается, что защитники Лавры показали себя «как настоящие исповедники». В частности, МИД указывает на певчую хора монастыря Екатерину Ершову, вокруг которой «бесновались подконтрольные Киевскому режиму неонацисты».
МИД отметил, что церковные и светские власти на разных уровнях призывали мировое церковное и международное сообщества отреагировать на ситуацию на Украине. Как заявил МИД, отсутствие «решительной реакции весьма показательно». МИД обвинил украинские власти в использовании религиозной политики для «продвижения неонацистских практик». Киев поддержал «раскол церквей, вмешавшись в сакральную сторону жизни каждого верующего православного», говорится в заявлении.
Как заявило российское ведомство, на Украине «страдают не только православные». В частности, «о проявлениях исламофобии заявляют представители относительно небольшой мусульманской общины Украины», а «юдофобии и антисемитизму» не препятствует «еврейское происхождение» президента Украины Владимира Зеленского, «к которому многие защитники Киева так часто апеллируют».
МИД заявил, что «режим Зеленского не самостоятелен в своей антицерковной политике», а раскол православия – это цель, которую «давно провозгласили в Вашингтоне», создав «извращенный механизм прямого и опосредованного влияния на конфессиональную сторону киевской политики». По мнению МИДа, «беспредел» на Украине носит «рукотворный» характер.
Москва считает, что «поставленный Вашингтоном и называющий себя иудеем и защитником религиозных свобод» Зеленский «понимает свою зависимость от США» и «проводит антиправославную политику по указке американцев», нацеленных на борьбу с Россией. Ситуация вокруг Лавры – «нелегитимное с правовой и безнравственное с духовной точки зрения деяние нынешних властей в Киеве», которое «показательнее многих иных шагов режима», не желающего учитывать чувства и права граждан Украины, заявил МИД.
Напомним, украинская власть прямо пообещала «зачистить физически» православное духовенство, которое раньше относилось к Московскому патриархату. Советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк назвал церковь «гнойником», который придется «хирургически вырезать».
Политолог объяснил желание США сорвать саммит Россия – Африка
Политолог Лукьянов: США попытаются добиться влияния в Африке
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Африканские страны начинают приобретать свою политическую субъектность. И крупнейшие международные игроки могут вступить в борьбу за влияние на континенте, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США пытаются добиться международной изоляции России, в том числе сорвать саммит Россия – Африка.
«У США вряд ли получится сорвать саммит Россия – Африка, но сократить присутствие африканских стран они вполне могут. Вашингтон имеет достаточно инструментов воздействия на эти государства. Это и официальные каналы по линии оказываемой помощи, и неофициальные – у большинства представителей африканской элиты дети учатся в европейских и американских вузах», – рассказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
«Конечно, это не означает, что абсолютно вся Африка пойдет навстречу США. Но Вашингтону это и не нужно, достаточно показать, что Россия не пользуется полной поддержкой в регионе. Штатам надо продемонстрировать, что Москва якобы опирается на незначительное число государств. Именно в этом направлении американцы и будут работать», – считает политолог.
«Сейчас Африка становится заметным игроком международных отношений. Раньше континент воспринимали исключительно как поставщика сырья и ресурсов. Сегодня государства постепенно осознают себя, формируется некая политическая идентичность региона. Кроме того, благодаря голосованиям в Генассамблее ООН все поняли, что 54 страны континента серьезно влияют на общую картину принятия решений. Именно поэтому идет борьба за то, чтобы склонить государства в свою сторону», – полагает собеседник.
«Основные субъекты этого противостояния – это Россия, Китай, который уже давно работает в регионе, а также США и Европа. У последних сегодня одна из первоочередных задач – преодолеть неприязненное отношение к себе в африканских странах. В Америке и на Европейском континенте многие с тревогой воспринимают то, что африканские государства не стремятся осудить действия России. В США даже СМИ пишут «мы проигрываем Африку». Поэтому Вашингтон будет прилагать массу усилий, чтобы переиграть Москву в этом регионе», – заключил Лукьянов
Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что США и их «вассалы» пытаются добиться международной изоляции РФ, в том числе торпедировать саммит Россия – Африка. Об этом министр рассказал в интервью изданию «Аргументы и факты».
При этом он отметил, что число государств, готовых «таскать каштаны из огня для бывших колониальных метрополий», снижается. Лавров отметил, что, несмотря на козни со стороны Запада, России есть что предложить африканским странам. В частности, речь идет о сотрудничестве в гуманитарной сфере и в плане обеспечения национальной безопасности.
Министр подчеркнул, что в отличие от США, РФ не пытается учить другие государства, как им жить. Москва не применяет двойные стандарты и учитывает интересы партнеров. По его мнению, такой «созидательный» подход «импонирует всем нормальным странам».
Напомним, Россия заявила, что рассматривает «учет интересов Африки в любых реформах международной системы» как «абсолютный императив». Депутат парламента Республики Конго Джереми Лиссуба заявил, что РФ одержала верх над США в отношениях со странами континента.
Ранее в Москве прошла научная конференция: «Африка – восходящий центр формирующегося многополярного мира». Мероприятие организовали Российский совет по международным делам (РСМД), Институт мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова (ИМЭМО) РАН и журнал «Мировая экономика и международные отношения» (МЭиМО).
Сотрудник Института Африки РАН Тамара Андреева в комментарии газете ВЗГЛЯД отметила, что, конкурируя с США и Францией в Африке, России важно помнить о приоритетных задачах и сохранить свое главное преимущество – это моральное превосходство над Парижем и Вашингтоном в вопросах борьбы с неоколониализмом. А африканист Анна Семенова заявила газете ВЗГЛЯД, что Запад будет делать все, чтобы не допустить становления Африки в качестве одного из центров многополярного мира.
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Россия указала на принуждение Вашингтоном союзников к кабальным контрактам
Посольство России обвинило США в принуждении союзников Вашингтона к кабальным контрактам на энергоносители
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США создали из России общего внешнего врага для перекройки сырьевых рынков и теперь заставляют союзников подписывать кабальные контракты на поставки энергоносителей, заявило российское посольство в Вашингтоне.
Комментируя заявление Белого дома об «успехах» США в «укреплении энергобезопасности» Европы, посольство отметило, что речь идет о том, как «Вашингтон спровоцировал серьезнейшие проблемы в глобальной энергетике», передает ТАСС.
Дипломаты предложили «называть вещи своими именами». Подчеркивается, что США умеют «создать образ общего внешнего врага для инициирования тотальной перекройки сырьевых рынков». И сейчас Вашингтон «выкручивает руки союзникам», которым приходится «на десятилетия вперед подписываться под кабальными условиями контрактов», говорится в сообщении.
Россия же, как указали в посольстве, всегда предпочитала энергетическое сотрудничество с партнерами, основанное на взаимной выгоде, заявили дипломаты.
Напомним, Европа загнала себя в ловушку в попытке «освобождения от российской зависимости в газовой сфере». Без российского трубопроводного газа ситуация на европейском энергорынке перестала быть предсказуемой.
Лавров подчеркнул готовность России действовать жестко в отношениях с ЕС
Лавров назвал причины рассматривать ЕС как недружественное для России объединение
Евросоюз сам виноват в том, что «потерял» Россию, которая теперь рассматривает его в качестве недружественного объединения, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
В интервью «Аргументам и фактам» Лавров указал, что руководство Евросоюза и входящих в ЕС стран не скрывают, что хотят нанести России «стратегическое поражение». Они «накачивают преступный киевский режим оружием и боеприпасами», направляют на Украину инструкторов и наемников.
Москва, по его словам, сделала необходимые выводы и готова действовать «жестко», если потребуется, будет руководствоваться принципом взаимности. Если ЕС в будущем выразит готовность к взаимоуважительному диалогу, Москва рассмотрит предложение Европы, исходя из собственных национальных интересов, указанных в новой Концепции внешней политики. Также Лавров отметил, что изменения в географии его зарубежных визитов объясняется «российскими приоритетами на международной арене», передает ТАСС.
Москва готова вести диалог с Западом для «оздоровления ситуации в Европе и Евроатлантике, долгосрочного снижения ядерных рисков», но западные страны «заняты поиском новых способов сдерживания России», сказал он. Министр подчеркнул, что Россия делала «прагматичные, неполитизированные предложения», касающиеся актуальных вопросов, но на Западе Москву «или игнорировали, или реакция была отрицательная». Результатом таких действий Запада стал украинский кризис, заявил Лавров.
Он сказал, что «ставка» Запада «на дальнейшую эскалацию конфликта» с Россией опасна, Москва «всеми доступными методами предупреждает» об этом.
Напомним, российский президент Владимир Путин подписал указ об утверждении Концепции внешней политики России, которая ляжет в основу практических действий страны в среднесрочной и более отдаленной перспективе.
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Губернатор Мурманской области заявил о начале новой эпохи индустриализации региона
Губернатор Чибис назвал главные инвестиционные проекты, реализуемые в Мурманской области
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В Мурманской области впервые со времен СССР реализуются мощные инвестиционные проекты. Сейчас завершается строительство первого с советских времен мурманского порта «Лавна», сказал газете ВЗГЛЯД губернатор региона Андрей Чибис по итогам семинара-совещания по подготовке заседания президиума госсовета «О развитии промышленности Российской Федерации в условиях санкционного давления».
«В Мурманской области наступает новая эпоха индустриализации. Президент уделяет особое внимание региону и Арктике в целом. Поэтому нам удается реализовывать мощные инвестиционные проекты, которые будут кормить и область, и страну еще много лет», – рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
«Наша подгруппа Госсовета работает над темой логистики и экспорта. Это приоритетное направление для Мурманска с точки зрения развития Северного морского пути. Сейчас мы завершаем строительство первого с советских времен мурманского порта «Лавна», что повысит грузооборот. Кроме того, реализуется проект Мурманского транспортного узла. Рабочее движение по нему мы планируем запустить до конца года», – сообщил губернатор.
Он также упомянул, что в январе был запущен проект по освоению Колмозерского месторождения лития – важнейшего сырья для российской экономики.
Отдельно Чибис отметил строительство плавучих заводов по сжижению газа. «Первый плавучий высокотехнологичный завод планируется уже этим летом отправить на Ямал. Это рывок, состоявшийся благодаря уникальным налоговым льготам, которые действуют у нас в регионе», – добавил он. В целом же, по словам Чибиса, объем инвестиций в проекты в Мурманской области составляет более 1 трлн 200 млн рублей.
В понедельник в Москве прошел семинар-совещание по подготовке заседания президиума госсовета «О развитии промышленности РФ в условиях санкционного давления». Профильная комиссия Госсовета подготовит порядка 30 предложений по усовершенствованию уже существующих мер поддержки, сообщил глава Алтайского края Виктор Томенко.
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Экс-глава МИД Австрии Кнайсль предрекла грозящую Европе проблему
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявил, что Европу ждет худшее, если США запретят экспорт СПГ
Импортеров Евросоюза ожидают большие трудности в случае, если Соединенные Штаты запретят экспорт сжиженного газа, заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
По ее словам, низкие процентные ставки были возможны при сланцевом буме. Однако в случае, если Штаты запретят экспорт СПГ, чтобы удержать цены на низком уровне, новомодные импортеры ЕС будут вынуждены принимать жесткие решения, худшее для Брюсселя еще впереди, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что в 2022 году экспорт американского СПГ в Европу вырос до 117,4 млн кубометров, что почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее (47,8 млн куб. м).
Согласно анализу исследовательской группы Investigate Europe, компании Европы за последние 10 лет заключили не менее 33 договоров на поставку американского СПГ, десять из которых пришлись на 2022 год, что свою очередь показывает, насколько ЕС стал зависим от США.
Губернатор: Новосибирской области удалось расширить рынки сбыта вопреки санкциям
Губернатор Травников рассказал о развитии экономики региона в условиях санкционного давления Запада
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Несмотря на все сложности с логистикой из-за санкций, предприятиям региона удается расширять рынки сбыта продукции. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников по итогам семинара-совещания по подготовке заседания президиума госсовета «О развитии промышленности Российской Федерации в условиях санкционного давления».
«Экономика Новосибирской области очень диверсифицирована. У нас расположены все предприятия обрабатывающей промышленности – от микроэлектроники до металлургии», – отметил губернатор региона Андрей Травников.
Он рассказал, что импортозамещение подтолкнуло развитие фармацевтики и радиоэлектронной промышленности. Кроме того, новые задачи от Минобороны России дали мощный толчок для большого объема заказов оборонно-промышленного комплекса, добавил собеседник.
Травников отдельно обратил внимание на такой сектор промышленности, как малые инновационные предприятия. «Они включились в решение задач импортозамещения, обеспечения технологического суверенитета. Например, одно из наших новых предприятий производит промышленные томографы», – рассказал он.
Губернатор Новосибирской области также принял участие в работе круглого стола «Наука для промышленности» и поделился темами, которые обсуждались в ходе мероприятия. «Речь шла о научных исследованиях. Мы пришли к интересному выводу: промышленности не хватает тех гибких инструментов финансирования, которые сегодня есть в науке. Под эгидой Минобрнауки РФ и Российского научного фонда есть достаточно удобные инструменты гибкого единого финансирования научных исследований», – указал Травников.
«Этого не хватает в программах Минпромторга РФ. По крайней мере, такие запросы исходят от руководителей крупных компаний, в структуре которых есть собственные RnD-подразделения (научно-исследовательские подразделения – прим. ВЗГЛЯД) или существует практика взаимодействия с научными образовательными организациями. Поэтому одно из предложений, которые мы сегодня будем выдвигать, – это донастроить программы софинансирования НИОКР по линии Минпромторга», – добавил он.
Также, по словам главы Новосибирской области, проблема сбыта продукции очень актуальна для руководителей промышленных предприятий и коммерческих компаний. «Решение у нее одно – производство конкурентноспособной продукции, которая была бы востребована не только в России, но и за ее пределами», – считает собеседник.
«Новосибирской области удается решать эту задачу», – считает Травников. В качестве примера он привел данные по экспорту продукции агропромышленного комплекса. «В прошлом году Новосибирская область – №1 по объему экспорта АПК в Сибирском федеральном округе», – отметил собеседник. – «Практически в каждой сфере, в каждой отрасли есть изделия, продукция, которые предприятия очень активно экспортируют за пределы нашей страны даже в условиях санкционного давления».
Однако, по мнению Травникова, сейчас увеличению экспорта мешает резко возросшая нагрузка на транспортную инфраструктуру в Сибири из-за переориентации торговых потоков. «Те самые пресловутые проблемы «Восточного полигона» РЖД, Транссиба и БАМа, которые влияют не только на вывоз традиционных товаров, как каменный уголь, но и зерна, стройматериалов», – перечислил Травников.
Напомним, в понедельник в Москве прошел семинар-совещание по подготовке заседания президиума госсовета «О развитии промышленности Российской Федерации в условиях санкционного давления». Профильная комиссия Госсовета подготовит порядка 30 предложений по усовершенствованию уже существующих мер поддержки промышленности РФ в условиях санкций.
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Экс-сотрудник Белого дома заявил о неизбежности ядерной войны
Экс-сотрудник Белого дома Робертс заявил о неизбежности ядерной войны между США и Россией
Ядерная война между Россией и США стала неизбежной из-за безрассудной политики Вашингтона, написал в своей статье сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.
По его словам, Штаты хотят «уничтожить препятствие в виде России» на своем пути к мировой гегемонии, это может привести к ядерной войне, однако «вашингтонские пропагандисты» во всем винят Москву, передает РИА «Новости».
Робертс напомнил, что российский лидер Владимир Путин публично заявлял о том, что Запад намерен уничтожить Россию.
«Непостижимо, что Вашингтон настолько безрассуден, донельзя глуп и безответственен, чтобы убеждать Кремль в намерении уничтожить Россию. Удивительно, что заявления Путина не вызвали никаких заверений со стороны Белого дома», – отметил он.
По мнению Робертса, в Москве не станут больше верить никаким гарантиям со стороны Вашингтона. При этом действия контролирующих американские госучреждения неоконсерваторов привели к «огромному провалу» во внешней политике США, из которого пока никто не видит выхода, добавил он.
«Наслаждайтесь жизнью. Перестаньте беспокоиться о будущем. Неоконсерваторы гарантировали, что у вас его нет», – заключил Робертс.
Ранее глава 45-й американской администрации Дональд Трамп заявил, что мировое сообщество вплотную приблизилось к ядерной третьей мировой войне во многом по вине действующей администрации США во главе с президентом Джо Байденом.
Подозреваемый в шпионаже журналист WSJ Гершкович обжаловал арест
Подозреваемый в шпионаже американский журналист Гершкович обжаловал свой арест
Журналист The Wall Street Journal американец Эван Гершкович, арестованный в России по подозрению в шпионаже, обжаловал свой арест, сообщили в пресс-службе Лефортовского суда Москвы.
В суде сообщили, что им поступила жалоба защиты Гершковича на избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей, передает ТАСС.
Дату рассмотрения апелляции в Мосгорсуде пока не назначили.
Напомним, Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионской деятельности. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Дело маркировано грифом «совершенно секретно», своей вины американец не признает.
Гершкович стал первым с 1986 года американским журналистом, арестованным в России.
Блинкен предложил Лаврову обменять Уилана
Блинкен рассказал, что в разговоре с Лавровым просил принять предложение по обмену Уилана
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Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что вновь призвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова, чтобы Россия приняла предложения США по обмену Пола Уилана.
По словам Блинкена, говоря о Поле Уилане, у США есть предложение, и оно существует уже несколько месяцев, передает ТАСС.
Блинкен добавил, что также обсудил с Лавровым задержание журналиста американской газеты «Уолл-стрит джорнэл» Эвана Гершковича и потребовал его немедленного освобождения.
Ранее в российском МИД сообщали, что главе МИД России Сергею Лаврову позвонил госсекретарь США Энтони Блинкен, стороны обсудили вопрос о задержании журналиста США Эвана Гершковича.
Ранее Блинкен рассказал, что в ходе беседы с Лавровым призвал Россию вернуться к исполнению ДСНВ, остановить спецоперацию на Украине и принять предложение Вашингтона по обмену заключенными с целью освобождения осужденного за шпионаж Уилана. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Блинкена самопиаром.
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