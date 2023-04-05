Хуснуллин: В Мариуполе восстановлено 11 тыс. домов Путин и Лукашенко начали встречу в Кремле Лукашенко прибыл в Кремль на переговоры с Путиным 5 апреля 2023, 20:05 Текст: Ольга Иванова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Кремль на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры пройдут накануне заседания Высшего госсовета Союзного государства, которое состоится 6 апреля, передает ТАСС. Напомним, Лукашенко в среду прилетел в Москву. Ранее в Кремле не исключили, что главы стран в ходе переговоров могут обсудить идеи Минска по урегулированию ситуации на Украине, если тема будет подниматься. Путин назвал послу США причины конфликта на Украине Путин: Поддержка США госпереворота на Украине в 2014 году привела к нынешнему конфликту

Фото: Евгений Малолетка/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин обвинил США с их политикой поддержки цветных революций в провоцировании нынешнего кризиса на Украине. «Уважаемая госпожа посол, не хочется нарушать благостной обстановки вручения верительных грамот, и знаю, что, возможно, не согласитесь с моим мнением, но не могу не сказать сегодня о том, что использование Соединенными Штатами Америки в своей внешней политике таких инструментов, как поддержка так называемых цветных революций, поддержка в этой связи госпереворота в Киеве в 2014 году в конечном-то итоге и привела к сегодняшнему украинскому кризису и дополнительно внесла свой негативный вклад в деградацию российско-американских отношений», – передает ТАСС слова Путина послу США Линн Трейси на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами. Ранее Путин заявил, что российская сторона готова к конструктивному диалогу со всеми странами без исключений и не намерена изолироваться. Путин заявил о причастности западных спецслужб к подготовке терактов в России Путин: Потенциал западных спецслужб задействован в подготовке Киевом терактов в России

Фото: кадр из видео

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин считает причастными западные спецслужбы к подготовке Киевом терактов на территории России, об этом он заявил на заседании Совета Безопасности России. «Неонацисты и их пособники действуют не только на территории новых субъектов Федерации, но и совершают преступления в других регионах [России]. Есть все основания утверждать, что в подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб», – цитирует его ТАСС. Ранее Путин заявил, что российскому руководству необходимо максимально быстро интегрировать новые регионы в единое правовое пространство со всей страной. Новости СМИ2 Анонсировано выступление Путина с большой речью о внешней политике Президент Владимир Путин решил выступить с большой речью о внешней политике на церемонии вручения верительных грамот 5 апреля 2023, 12:47 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин в среду во время вручения верительных грамот прибывшими в Россию послами иностранных государств выступит с объемной речью по внешнеполитической проблематике, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, само мероприятие запланировано на 15.00 мск в Большом Кремлевском дворце, передает ТАСС. «Традиционно на церемонии с большим, достаточно объемным выступлением по внешнеполитической проблематике выступит Путин», – заверил Песков. Ранее Путин спрогнозировал длительные санкции против России. Путин потребовал жестко бороться с «недобитым подпольем» в новых регионах

Фото: Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Украинские власти используют «недобитое подполье» из неонацистов и радикалов для запугивания жителей новых регионов России, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совбеза, призвав бороться с этим жестко и эффективно. «Что хочу особо подчеркнуть – противник использует для запугивания людей свое недобитое пока подполье, в том числе разного рода неонацистские, и другие радикальные группировки», – приводит слова президента ТАСС. Путин призвал надежно обеспечить контроль за ситуацией. Также Путин поручил быстрее интегрировать новые регионы в правовое пространство. Новости СМИ2 Хуснуллин: В Мариуполе восстановлено 11 тыс. домов Вице-премьер Хуснуллин заявил о восстановленных в Мариуполе 11 тыс. домах

Фото: Николай Тришин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярёв

В Мариуполе к данному моменту восстановили порядка 11 тыс. домов, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании Совбеза России с участием президента Владимира Путина. Работу по восстановлению домов планируется усилить, для этого приняты все нужные решения, заявил Хуснуллин, передает ТАСС. Глава государства оценил проделанную работу и отметил, что в Мариуполе развернуто масштабное строительство. «Видно, что город меняется, но важно, чтобы положительные сдвиги происходили во всех городах и во всех населенных пунктах всех четырех [новых] регионов», – подчеркнул Путин. В ходе заседания президент отмечал, что жители новых регионов должны чувствовать, что их поддерживает вся страна. Путин снял с должности замминистра МЧС Гречушкина 5 апреля 2023, 14:54 Текст: Алексей Дегтярёв

Заместитель главы МЧС генерал-полковник Николай Гречушкин освобожден от должности по указу президента Владимира Путина. Глава государства подписал указ об освобождении замминистра в среду, передает ТАСС со ссылкой на документ. Гречушкин в МЧС был ответственен за вопросы тылового обеспечения. Он был назначен на должность замминистра летом 2018 года, до этого он служил в том же ведомстве. В 2004-2008 годах руководил отделом тыла департамента тыла и вооружения МЧС, в 2008-2009 годах был замдиректора департамента тыла и вооружения. До этого в конце марта президент освободил от должности первого замглавы МЧС Александра Чуприяна. Новости СМИ2 Путин назвал причины деградации отношений России с ЕС

Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Взаимоотношения между Россией и Европейским союзом (ЕС) за последнее время деградировали, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран. «Находящийся здесь глава представительства Европейского союза, наверное, разделяет мнение, что отношения этого объединения с Россией в последние годы сильно деградировали. К нашему большому сожалению», – приводит его слова ТАСС. По словам Путина, Россия видит причину в том, что ЕС оставил в стороне свою основную, изначальную функцию развития экономического сотрудничества, интеграции на Европейском континенте и «инициировал геополитическое противостояние с Россией». Также он добавил, что Москва рассчитывает, что со временем разногласия с Европейским союзом останутся в прошлом и отношения начнут восстанавливаться. «Хотел бы выразить надежду на то, что все действия, которые наносят ущерб нашим отношениям, все-таки останутся в прошлом. И мы сделаем все для того, чтобы выстроить их в нужном ключе и для России, и для экономик стран – членов этой организации. Мы все-таки надеемся, что логика взаимного сотрудничества со временем возобладает», – сказал Путин. Ранее Путин заявил, что большой опыт самостоятельной государственности и богатая культура определяют особое положение России как самобытного государства-цивилизации. В Кремле началась церемония приема Путиным верительных грамот у послов 17 стран 5 апреля 2023, 15:36 Текст: Алексей Дегтярёв

В Александровском зале Большого Кремлевского дворца проходит церемония приема президентом Владимиром Путиным верительных грамот у 17 новоприбывших послов других государств. В церемонии участвуют представители недружественных стран и территорий, включая посла США Линн Трейси, передает ТАСС. Также на церемонии присутствуют дипломаты из Дании (Якоб Хеннингсен), Норвегии (Роберт Квиле) и Северной Македонии (Ненад Колев). Верительную грамоту главе российского государства вручит посол Европейского союза Ролан Галяраг. Он стал представителем ЕС в России в сентябре 2022 года. В числе участников руководители дипломатических миссий из Брунея и Камбоджи, Гвинейской Республики, Зимбабве, Экваториальной Гвинеи, Гондураса, Мексики и Парагвая. Путин также примет верительные грамоты послов Ирака, Омана, Сирии и Абхазии. Отмечается, что президент планирует выступить в начале мероприятия с объемной речью о внешней политике. Новости СМИ2 Путин предложил Дании поддержать инициативу России по расследованию на «Северных потоках» Путин рассчитывает на поддержку Данией инициативы России по расследованию на «Северных потоках» 5 апреля 2023, 16:15 Текст: Алексей Дегтярёв

Президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами заявил, что рассчитывает на поддержку датской стороной российской инициативы о комиссии для выяснения обстоятельств подрыва «Северных потоков». «Сегодня в Балтийском море в прямом смысле неспокойно. Упомяну в первую очередь об имевших место в сентябре 2022 года диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Мы надеемся, господин посол, что датская сторона поддержит наши предложения об учреждении независимой международной комиссии по установлению всех обстоятельств случившегося», – цитирует Путина ТАСС. Отмечается, что новый посол Дании в России Якоб Хеннингсен внимательно выслушал российского президента. Глава Российского государства напомнил, что официально две стороны признают друг друга на протяжении 530 лет. «В свое время даже царствующие дома двух стран состояли в родственных связях. Как известно, супруга императора Александра III Мария Федоровна была датчанкой по происхождению, то есть наши государства исторически всегда были близки друг к другу. Вели себя как добрые соседи на Балтике», – сказал Путин. В Кремле идет церемония вручения верительных грамот от послов 17 стран президенту России. Президент в ходе мероприятия указал, что Россия не собирается изолироваться от других стран. Путин: Жители новых регионов должны видеть, что за ними вся наша большая страна

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярёв

Жители новых российских регионов должны чувствовать, что вся страна поддерживает и защищает их, заявил президент Владимир Путин на заседании Совбеза. «Абсолютное большинство граждан в новых регионах не только сделали свой осознанный исторический выбор, выступают за единство с Россией, но и честно, мужественно исполняют свой долг, налаживают производство, ведут бизнес, работают в больницах, детских садах, школах, вузах, на предприятиях ЖКХ городов и поселков, в органах местной власти и правоохранительных структурах», — сказал глава государства. Его слова приводятся в Telegram-канале Кремля. «Они должны знать, видеть и чувствовать, что за ними – вся наша большая страна и мы сделаем всё, чтобы их защитить», – подчеркнул он. Также в ходе заседания президент заявил, что нужно как можно быстрее интегрировать эти регионы в единое правовое и экономическое со всей Россией пространство. Новости СМИ2 Путин отметил особое положение России как самобытного государства-цивилизации

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Большой опыт самостоятельной государственности и богатая культура определяют особое положение России как самобытного государства-цивилизации, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот прибывшими в Россию послами. «Тысячелетний опыт самостоятельной государственности, богатое культурное наследие, выработанное за много веков умение обеспечивать на своей обширной территории гармоничное сосуществование различный народов, этнических, религиозных и языковых групп определяют особое положение России как самобытного государства-цивилизации», – цитирует его ТАСС. Ранее Путин заявил, что российская сторона готова к конструктивному диалогу со всеми странами без исключений и не намерена изолироваться. Путин: Россия не намерена самоизолироваться от других стран

Фото: кадр из видео

Текст: Алексей Дегтярёв

Российская сторона готова к конструктивному диалогу со всеми странами без исключений и не намерена изолироваться, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами других государств. «Подчеркну, Россия открыта для конструктивного партнерства со всеми без исключения странами, мы не собираемся ни от кого изолироваться, не имеем предвзятых и тем более враждебных намерений к кому бы то ни было. Рассчитываем, что партнеры будут придерживаться в отношениях с нами принципов равноправия и взаимного учета интересов», – приводит слова президента ТАСС. Он также подчеркнул, что Россия будет проводить взвешенную многовекторную политику. Она продиктована приоритетами внутреннего развития страны и осознанием «особой ответственности» за сохранение стабильности и безопасности на глобальном и региональном уровнях. Напомним, в среду в Кремле проходит церемония вручения верительных грамот от послов 17 стран президенту России. Новости СМИ2 Путин заявил о глубоком кризисе в отношениях с США Путин: Россия намерена выстраивать отношения с США на принципах равенства и уважения 5 апреля 2023, 16:42 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин заверил, что Москва стремится к выстраиванию отношений с Вашингтоном на принципах равенства и уважения. «Мы всегда выступали за то, чтобы выстраивать российско-американские отношения исключительно на принципах равенства, уважения суверенитета и интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела», – передает ТАСС слова Путина на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами, среди которых посол США Линн Трейси. «Будем этим руководствоваться и в дальнейшем», – пообещал Путин. Вместе с тем он констатировал наличие глубокого кризиса в отношениях Москвы и Вашингтона. «Отношения России и Соединенных Штатов Америки, от которых напрямую зависит глобальная безопасность и стабильность, переживают глубокий кризис, к сожалению», – сказал глава Российского государства. По мнению Путина, в основе этого кризиса лежат «принципиально разные подходы к формированию современного миропорядка». Напомним, в среду в Кремле проходит церемония вручения верительных грамот от послов 17 стран президенту России. Путин назвал напряженной обстановку в новых регионах России Путин об обстановке в новых регионах России: Киев «никого не жалеет» 5 апреля 2023, 18:19 Текст: Елизавета Шишкова

В новых регионах России остается напряженная обстановка, Киев не жалеет никого, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности. «Киевский режим продолжает совершать тяжкие преступления против живущих там мирных граждан, никого не жалеет, подвергает города и поселки ракетным ударам, артиллерийским, минометным обстрелам», – заявил он, передает ТАСС. Путин отметил, что регулярно устраиваются теракты против представителей власти и правоохранительных органов, журналистов, общественных деятелей, преподавателей школ и вузов. Также Путин потребовал жестко бороться с «недобитым подпольем» в новых регионах. Новости СМИ2 Путин указал на мешающие сотрудничеству стран противоречия 5 апреля 2023, 16:03 Текст: Алексей Дегтярёв

Продуктивное сотрудничество в мире тормозится из-за накопившихся противоречий, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами других стран. «Ситуация в мире сейчас непростая, накопилось много противоречий, которые иной раз кажутся неразрешимыми и зачастую мешают нормальному, продуктивному взаимодействию государств. Но все-таки хотелось бы надеяться, что деятельность возглавляемых вами посольств будет способствовать развитию сотрудничества между нашими странами», – цитирует президента ТАСС. Он также обратился к присутствующим на церемонии послам. Любые начинания иностранных дипломатов и предложения, идущие в таком русле, встретят поддержку российского руководства и деловых и общественных кругов, сказал Путин. Глава Российского государства подчеркнул, что послам вручена ответственная миссия по представлению этих стран в России. «Исходим из того, что вы будете активно вовлечены в решение самых разных вопросов, касающихся политического диалога, торгово-экономических связей, культурно-гуманитарных обменов, контактов между людьми», – подвел итог Путин. Напомним, в среду в Кремле проходит церемония вручения верительных грамот от послов 17 стран президенту России. Путин отметил, что Россия не собирается изолироваться от других стран.