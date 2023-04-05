В Тульской области открыли реабилитационный лагерь для ветеранов ЛНР и ДНР

Служба сопровождения ветеранов СВО Народного фронта организовала в Тульской области третий лагерь «Перезагрузка»

В рамках работы Службы сопровождения ветеранов специальной военной операции Народный фронт проводит в Тульской области цикл реабилитационных мероприятий для ветеранов Луганской и Донецкой народных республик, получивших ранения и травмы в результате боевых действий. На территории республиканской учебно-тренировочной базы (РУТБ) «ОКА» Минспорта России проходит третий лагерь «Перезагрузка».

В этот раз, как и во время первого и второго лагерей, 20 защитников Донбасса в Алексине Тульской области проведут две недели. С бойцами уже работают профессиональные врачи и реабилитологи, ветераны СВО занимаются спортом в тренажерном зале, посещают бассейн, а также пробуют себя на равных с членами паралимпийских сборных России в различных видах спорта: волейболе сидя, настольном теннисе, пауэрлифтинге, следж-хоккее, регби на колясках, фехтовании, стрельбе из лука, пулевой стрельбе и керлинге.

У ветеранов активная медицинско-восстановительная программа. Им ежедневно доступны восстановительные процедуры – различные виды массажа, дыхательные ингаляции, ультразвуковая терапия, гидромассажные ванны, светомузыкальная и функциональная терапии, соляная пещера. Комплекс таких процедур собран воедино только на базе паралимпийского спорта.

Член Центрального штаба Народного фронта, руководитель «Службы сопровождения ветеранов СВО» Народного фронта Ирина Куксенкова: «В первую реабилитационную смену мы уделяли большое внимание культурной программе и развлекательным мероприятиям, но сейчас мы точно поняли, что нужно сконцентрироваться на процедурах, медицине и реабилитации. Тем не менее мы не бросили культурную программу. У нас запланирована экскурсия по Тульскому кремлю, Музею оружия и даже экскурсии в Московский Кремль».

Служба сопровождения ветеранов СВО Народного фронта была создана в августе 2022 года. Эта инициатива имеет важное социальное значение и проводится при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства спорта России, правительства Тульской области и личном участии губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

«Лагерь «Перезагрузка» объединил в нашем регионе ветеранов из 18 субъектов страны. Основная задача этого проекта – вернуть бойцов, получивших тяжелые ранения и ампутации, в социум, дать им возможность найти себя в обычной гражданской жизни, оказать консультативную, психологическую помощь, помочь в трудоустройстве и реабилитации, а также протезировании», – сказала министр труда и социальной защиты Тульской области Анна Домченко.