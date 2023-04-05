Психолог назвал методы адаптации приемных детей из новых регионов в российских семьях

Декан психфака МГУ Зинченко дал советы по адаптации приемных детей из новых регионов в российских семьях

Наша задача окружить детей Донбасса такими привлекательными образами поведения, общения, отношения к людям, которые им захочется перенять, которые позволят им почувствовать себя успешными и нужными, сказал газете ВЗГЛЯД декан психологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, президент Российского психологического общества Юрий Зинченко, говоря об адаптации из новых регионов в российских семьях.

Детский омбудсмен России Мария Львова-Белова рассказала, что ее приемный 15-летний сын из Донбасса бегал за младшими детьми и говорил: «Съем москаленка». На такое, по ее словам, тяжело реагировать, замечая, что такое поведение связано с восьмилетней пропагандой на территории Украины. При этом она отметила, что «сейчас они любят друг друга».

«Каждый ребенок, переживший стресс, трудную жизненную ситуацию, нуждается в дополнительном внимании и теплоте со стороны взрослых. Его психика, которая привыкает постоянно защищаться от внешнего негативного воздействия, не может в один момент принять новые условия жизни, новые социальные правила и психологические способы реагирования на окружающих», – говорит Зинченко.

В связи с этим, продолжает психолог, именно взрослым особенно важно учитывать эти индивидуальные особенности, помогать детям Донбасса адаптироваться к новой жизни и научить их в совместной деятельности развитию своих навыков и способностей. Для этого необходимо не только набраться терпения, но и умения дополнительно объяснить, аргументировать и продемонстрировать детям, пережившим стресс, возможные способы совладания, реагирования, выстраивания отношений с окружающими, проявления и контроля своих эмоций.

Именно в этом, по словам собеседника, заключаются важнейшие родительские функции. Так родители, которые усыновили ребенка или нескольких детей из новых российских регионов, смогут создать условия для гармоничного развития личности, для формирования адекватной системы ценностей у детей и подростков.

«Дети всегда ищут примеры для подражания, кумиров, которым они будут следовать. Так формируется их идентичность, осознание себя в обществе и своей роли. Соответственно, наша задача окружить их такими привлекательными образами поведения, общения, отношения к людям, которые им захочется перенять, а главное, которые позволят им почувствовать себя успешными и нужными», – советует специалист.

Он подчеркивает, что если социальная и образовательная среда вокруг ребенка будет однородной и транслирующей единые ценности, то у ребенка не будет потребности искать какие-либо асоциальные формы проявления себя. Родители должны помнить, что мировоззрение ребенка формируется не в вакууме, а в той среде, в которой он развивается.

«Своим собственным примером, демонстрацией преимуществ социальных норм, особой любовью и заботой мы можем увлечь ребенка и повысить его мотивацию к социально одобряемыми формам поведения. А значит, можем сделать более эффективным процесс адаптации и развития личностной и гражданской идентичности подрастающего поколения», – заключил Зинченко, подчеркивая, что это поможет не только адаптировать ребенка из Донбасса к новой для него среде, но и подготовить российских детей к взаимодействию с такими одноклассниками.

Ранее президент Владимир Путин рассказал о росте числа обращений от россиян, которые хотели бы усыновить детей из четырех новых областей, на 12%.