Бастрыкина попросили проверить пародию на вручение статуэтки Татарскому

Сценарист «Вечернего Урганта» пошутил над смертью Владлена Татарского

Сценарист «Вечернего Урганта» и комик Долгополов пошутили над смертью Владлена Татарского

Один из сценаристов «Вечернего Урганта» Гарик Оганисян и комик Александр Долгополов во время одного из концертов за рубежом разыграли сценку с «вручением» статуэтки Владлену Татарскому, после взрыва которой военкор погиб.

На видео, которое публикует «Царьград», Долгополов во время концерта вручает Оганисяну статуэтку, тот в ответ благодарит и говорит: «Пусть постоит здесь». В зале раздается смех и аплодисменты.

На выступление комиков отреагировали в Госдуме.

«Подонки глумятся над смертью военкора и 42 пострадавшими в чудовищном теракте! Зал, из такого же морального отребья, гогочет... Где бы вы ни были, в какой бы стране не прятались, правосудие и кара вас настигнет», – написал в Telegram первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

В свою очередь телеведущий Роман Бабаян назвал концерт «сборищем тупых уродов».

«Примерно так и выглядит потеря человеческого лица. Вместе с достоинством. Деграданты», – прокомментировала поступок стендаперов Ольга Скабеева.

Напомним, взрыв в кафе Петербурга произошел 2 апреля, во время теракта погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), пострадало более 40 человек.

Подозреваемая в подрыве кафе в Петербурге Дарья Трепова арестована до 2 июня.

В январе 2020 года полиция в Подмосковье начала проверку в отношении комика Долгополова из-за сообщения об оскорблении чувств верующих в одном из его стендапов, позже стало известно, что комик покинул Россию.