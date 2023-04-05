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5 апреля, среда | Последнее обновление — 09:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Рогов: Украина закончила подготовку к контрнаступлению на запорожском фронте
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Это просто холодный и простой военный расчет – такой порт и логистический узел с такими возможностями, как Хельсинки, просто не может не быть объектом поражения. А с учетом подавляющего превосходства НАТО над Россией в обычных вооружениях – ядерного поражения.
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21:02
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США предсказали конец существования через три года
American Thinker: Через три года наступит 250-летие Штатов, а империи дольше не живут
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Американская администрация довела Соединенные Штаты до плачевного состояния, угрожающего существованию страны, заявил обозреватель American Thinker Брайан Джундеф.
По его словам, Штаты превратились в «адскую дыру» прямо как в утопии «Голодные игры», где американские верха устанавливают правила по собственной прихоти, по ходу разоряя экономику и разрушая мечты собственных граждан, передает РИА «Новости».
«Грустно за детей и внуков – они станут первым поколением, чьи возможности окажутся скромнее, чем у родителей, а жизнь – менее благополучной. Говорят, империи существуют не более 250 лет, а 250-летний юбилей Америки отмечается через три года», – подчеркнул Джундеф.
Также публицист добавил, что политики США не просто даже не пытаются затормозить упадок США, а наоборот – ускоряют его, «давя газ в пол».
В заключение автор статьи отметил недавний арест экс-президента США Дональда Трампа, которого демократы решили устранить, «вооружившись» судебной системой. Ранее Трамп заявил, что мировое сообщество вплотнуюприблизилось к ядерной третьей мировой войне во многом по вине действующей администрации США во главе с президентом Джо Байденом.
Рябков одним словом охарактеризовал отношения России и США
Рябков: Состояние отношений России и США можно охарактеризовать словом «крах»
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Нынешнее состояние российско-американских отношений можно охарактеризовать словом «крах», заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Рябков отметил, что американский курс с момента подписания и ратификации договора об СНВ радикально изменился. «Где мы были в отношениях с США в 2010 году и к чему администрация [44-го президента США Барака] Обамы, потом [45-го президента США Дональда] Трампа, потом [46-го президента США Джо] Байдена привели наши отношения...» – отметил Рябков в эфире телеканала «Россия 24».
Замглавы МИД России описал нынешнее состояние этих отношений одним словом – крах. Отношения разрушены, констатировал он, подчеркнув, что ответственность за это лежит на американской стороне, передает РИА «Новости».
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что США должны вернуться к цивилизованным принципам межгосударственных отношений, в том числе закрепленных в Уставе ООН, чтобы возобновить диалог с Россией.
СМИ: Экс-президент США Трамп арестован
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Экс-президент США Дональд Трамп формально арестован, сообщает телеканал CNN.
Отмечается, что арест Трампа продлится до выдвижения обвинений, в течение получаса Трамп сможет свободно покинуть суд, передает ТАСС.
«Дональд Трамп под арестом и ждет предъявления обвинений», – гласит надпись на экране, сопровождающая прямую трансляцию CNN.
Сам Трамп ранее по пути в суд назвал происходящее с ним «сюрреалистической» ситуацией. «Они собираются арестовать меня. Не могу поверить, что это происходит в Америке», – написал он в социальных сетях.
В американском процессуальном праве арест является обязательной частью выдвижения обвинений в результате решения большого жюри. Арест не означает помещения под стражу.
Трамп ранее был освобожден практически от всех дополнительных процедур, подразумеваемых при аресте. На него не будут надеты наручники, его не будут фотографировать для материалов дела, а отпечатки пальцев взяли заранее.
Ранее СМИ сообщали, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг переквалифицировал все 34 пункта обвинения против Трампа в уголовные.
До этого жюри присяжных в Нью-Йорке отдало свои голоса за обвинение Трампа по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.
Стало известно, в каких преступлениях обвиняют Трампа
Обвинительное заключение: Экс-президент США Трамп обвинен в подлоге документов по 34 пунктам
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Глава 45-й администрации США Дональд Трамп обвинен в подлоге документов по 34 пунктам, свидетельствует обнародованное прокуратурой Нью-Йорка обвинительное заключение в адрес экс-президента Соединенных Штатов.
Как следует из документа, Трампу инкриминируется фальсификация деловых документов «первой степени» (Falsifying business records in the first degree) с целью совершить другое правонарушение. О чем именно идет речь, в обвинительном заключении не поясняется, при этом указано, что эти нарушения относятся к избирательному законодательству. Как отмечают американские СМИ, каждый из пунктов обвинения предполагает максимальное наказание в виде четырех лет тюремного заключения, передает ТАСС.
В заявлении прокуратуры утверждается, что Трамп во время предвыборной кампании 2016 года якобы фальсифицировал деловые документы с целью скрыть от американских избирателей компрометирующие данные и информацию о совершении незаконных действий.
Согласно опубликованному документу, Трамп «и другие» якобы организовали схему с целью найти, выкупить и скрыть информацию негативного характера о нем и улучшить его перспективы на выборах. Как следует из обвинительного заключения, документы были сфальсифицированы десятки раз, чтобы скрыть преступную деятельность, в том числе попытки нарушить избирательное законодательство на федеральном уровне и в отдельных штатах.
Напомним, во вторник Трамп подвергся аресту. В тот же день в суде Манхэттена в адрес Трампа выдвинули обвинения, после чего политика освободили. Сам Трамп заявил в суде о своей невиновности. После освобождения из-под ареста Трамп покинул Нью-Йорк.
Трамп предупредил о риске начала мировой ядерной войны из-за Байдена
Мировое сообщество вплотную приблизилось к ядерной третьей мировой войне во многом по вине действующей администрации США во главе с президентом Джо Байденом, выразил мнение глава 45-й американской администрации Дональд Трамп.
Выступая в поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида после возвращения из Нью-Йорка, Трамп упомянул неприкрытые угрозы разных стран применить ядерное оружие, выразив мнение, что под руководством администрации Байдена это вполне может привести к третьей мировой ядерной войне с применением всех сил и средств. Трамп подчеркнул, что это действительно может произойти, передает ТАСС.
Накануне 45-й президент США Дональд Трамп подвергся аресту. В тот же день в суде Манхэттена в адрес Трамп выдвинули обвинения, после чего политика освободили из-под ареста. Сам Трамп заявил в суде о своей невиновности по всем пунктам обвинения.
Трампа освободили из-под ареста после выдвижения обвинений
CNN: Экс-президент США Трамп освобожден из-под ареста после выдвижения обвинений
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Глава 45-й администрации США Дональд Трамп освобожден из-под ареста после выдвижения обвинений, сообщает телеканал CNN.
После завершения выдвижения обвинений Трамп смог свободно покинуть комнату судебных заседаний и здание суда. Глава 45-й администрации США пробыл под арестом около двух часов, что значительно дольше 20-30 минут, ожидаемых защитой, передает ТАСС.
Таким образом, Трамп стал первым в истории США бывшим президентом, которому было инкриминировано совершение уголовного правонарушения.
Как сообщает телекомпания CNN, ожидается, что Трамп отправится напрямую в нью-йоркский аэропорт Ла-Гуардиа, откуда вылетит в штат Флорида, где находится его поместье Мар-а-Лаго. Вечером во вторник он намерен выступить с заявлением из своего поместья.
Ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп формально арестован до выдвижения обвинений. В тот же день в суде Манхэттена состоялось выдвижение обвинений в адрес экс-президента США. Сам Трамп заявил в суде о своей невиновности по всем 34 пунктам обвинения.
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СМИ: Трамп в суде заявил о своей невиновности
Экс-президент США Дональд Трамп в суде Нью-Йорка заявил о своей невиновности по 34 пунктам обвинения, сообщила газета The New York Times.
Отказ признать вину в суде означает, что Трамп не пошел на сделку со следствием, подразумевающую признание вины в обмен на смягчение наказания, передает ТАСС.
Как ожидается, Трамп будет отпущен до следующего заседания суда, ему не придется вносить залог.
Ранее стало известно, что Трамп формально арестован.
СМИ сообщали, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг переквалифицировал все 34 пункта обвинения против Трампа в уголовные.
До этого жюри присяжных в Нью-Йорке отдало свои голоса за обвинение Трампа по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.
Белый дом заявил о готовности к беспорядкам из-за дела Трампа
Пресс-секретарь Карин Жан-Пьер заявила, что Байден не концентрирует внимание на ситуации вокруг Трампа
Президент США Джо Байден не концентрирует внимание на предъявлении прокуратурой обвинений экс-главе государства Дональду Трампу, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
При этом Жан-Пьер подчеркнула, что администрация «готова» к возможности беспорядков, сообщает ТАСС.
«Мы не будем комментировать само дело. Президент намерен сосредоточиться на положении американского народа, как он делает каждый день. Это (дело Трампа) не является предметом его внимания», – сказала она.
Ранее стало известно, что Трамп формально арестован.
СМИ сообщали, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг переквалифицировал все 34 пункта обвинения против Трампа в уголовные.
До этого жюри присяжных в Нью-Йорке отдало свои голоса за обвинение Трампа по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.
Политолог объяснил желание США сорвать саммит Россия – Африка
Политолог Лукьянов: США попытаются добиться влияния в Африке
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Африканские страны начинают приобретать свою политическую субъектность. И крупнейшие международные игроки могут вступить в борьбу за влияние на континенте, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США пытаются добиться международной изоляции России, в том числе сорвать саммит Россия – Африка.
«У США вряд ли получится сорвать саммит Россия – Африка, но сократить присутствие африканских стран они вполне могут. Вашингтон имеет достаточно инструментов воздействия на эти государства. Это и официальные каналы по линии оказываемой помощи, и неофициальные – у большинства представителей африканской элиты дети учатся в европейских и американских вузах», – рассказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
«Конечно, это не означает, что абсолютно вся Африка пойдет навстречу США. Но Вашингтону это и не нужно, достаточно показать, что Россия не пользуется полной поддержкой в регионе. Штатам надо продемонстрировать, что Москва якобы опирается на незначительное число государств. Именно в этом направлении американцы и будут работать», – считает политолог.
«Сейчас Африка становится заметным игроком международных отношений. Раньше континент воспринимали исключительно как поставщика сырья и ресурсов. Сегодня государства постепенно осознают себя, формируется некая политическая идентичность региона. Кроме того, благодаря голосованиям в Генассамблее ООН все поняли, что 54 страны континента серьезно влияют на общую картину принятия решений. Именно поэтому идет борьба за то, чтобы склонить государства в свою сторону», – полагает собеседник.
«Основные субъекты этого противостояния – это Россия, Китай, который уже давно работает в регионе, а также США и Европа. У последних сегодня одна из первоочередных задач – преодолеть неприязненное отношение к себе в африканских странах. В Америке и на Европейском континенте многие с тревогой воспринимают то, что африканские государства не стремятся осудить действия России. В США даже СМИ пишут «мы проигрываем Африку». Поэтому Вашингтон будет прилагать массу усилий, чтобы переиграть Москву в этом регионе», – заключил Лукьянов
Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что США и их «вассалы» пытаются добиться международной изоляции РФ, в том числе торпедировать саммит Россия – Африка. Об этом министр рассказал в интервью изданию «Аргументы и факты».
При этом он отметил, что число государств, готовых «таскать каштаны из огня для бывших колониальных метрополий», снижается. Лавров отметил, что, несмотря на козни со стороны Запада, России есть что предложить африканским странам. В частности, речь идет о сотрудничестве в гуманитарной сфере и в плане обеспечения национальной безопасности.
Министр подчеркнул, что в отличие от США, РФ не пытается учить другие государства, как им жить. Москва не применяет двойные стандарты и учитывает интересы партнеров. По его мнению, такой «созидательный» подход «импонирует всем нормальным странам».
Напомним, Россия заявила, что рассматривает «учет интересов Африки в любых реформах международной системы» как «абсолютный императив». Депутат парламента Республики Конго Джереми Лиссуба заявил, что РФ одержала верх над США в отношениях со странами континента.
Ранее в Москве прошла научная конференция: «Африка – восходящий центр формирующегося многополярного мира». Мероприятие организовали Российский совет по международным делам (РСМД), Институт мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова (ИМЭМО) РАН и журнал «Мировая экономика и международные отношения» (МЭиМО).
Сотрудник Института Африки РАН Тамара Андреева в комментарии газете ВЗГЛЯД отметила, что, конкурируя с США и Францией в Африке, России важно помнить о приоритетных задачах и сохранить свое главное преимущество – это моральное превосходство над Парижем и Вашингтоном в вопросах борьбы с неоколониализмом. А африканист Анна Семенова заявила газете ВЗГЛЯД, что Запад будет делать все, чтобы не допустить становления Африки в качестве одного из центров многополярного мира.
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В Сенате испугались влияния дела Трампа на судебную систему США
Сенатор Ромни: Выдвижение обвинений против Трампа подрывает веру американского общества в правосудие
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Решение выдвинуть обвинения против 45-го президента США Дональда Трампа создает опасный прецедент уголовного преследования политических оппонентов и подрывает веру американского общества в правосудие, заявил сенатор и бывший кандидат на пост главы Белого дома от Республиканской партии Митт Ромни.
Сенатор Ромни выразил мнение, что характер и поведение 45-го президента Трампа якобы делают его неподходящим для поста главы Соединенных Штатов. Он также выразил мнение, что окружной прокурор Нью-Йорка Элвин Брэгг в угоду политической повестке перегнул палку и дошел до уголовных обвинений в тяжком преступлении. Ромни подчеркнул, что никто не выше закона, даже бывшие президенты, но каждый имеет право на равное отношение к себе в соответствии с законом, передает ТАСС.
Бывший кандидат на пост главы Белого дома от Республиканской партии также отметил, что превышение полномочий прокурором создает опасный прецедент уголовного преследования политических оппонентов и подрывает веру общества в американскую систему правосудия.
Сенатор выразил надежду, что в рамках этого разбирательства обвинения и доказательства будут должным образом рассмотрены, а исход дела решит суд присяжных, который должен действовать максимально тщательно и беспристрастно.
Ранее адвокат Тодд Бланш назвал судебный процесс против 45-го президента США Дональда Трампа является политическим. Сам Трамп отверг все обвинения в нарушении закона.
В суде Манхэттена началось выдвижение обвинений в адрес Трампа
Источники: Процесс выдвижения обвинений в адрес 45-го президента США Трампа начался в суде Манхэттена
Процесс выдвижения обвинений в адрес 45-го президента США Дональда Трампа проходит в суде Манхэттена, сообщили источники в суде.
По словам одного из осведомленных источников, сейчас в суде Манхэттена должно проходить выдвижение обвинений в адрес 45-го президента США, передает ТАСС.
Как ожидается, Трампу будут выдвинуты обвинения по более чем 30 пунктам. Выдвижение обвинений проходит в закрытом формате, съемка в суде запрещена. Участникам заседания запрещено пользоваться мобильными телефонами и другими источниками связи.
Ранее во вторник телеканал CNN сообщил, что 45-й президент США Дональд Трамп арестован до выдвижения обвинений. Позже американские СМИ сообщили, что Трамп заявил в суде Нью-Йорка о своей невиновности по 34 пунктам обвинения.
Глава Сальвадора после ареста Трампа отказался считать США демократией
Президент Сальвадора Букеле: После ареста Трампа власти США потеряли моральное право использовать понятие «демократия»
Власти Соединенных Штатов после ареста 45-го президента США Дональда Трампа, который фактически является лидером оппозиции, потеряли моральное право использовать понятие «демократия», выразил мнение президент Сальвадора Найиб Букеле.
Букеле призвал представить себе, что в любой другой стране, кроме США, правительство арестовало главного кандидата от оппозиции. Президент Сальвадора подчеркнул, что Соединенные Штаты потеряли возможность использовать слово «демократия» во внешней политике, передает ТАСС.
Ранее адвокат Дональда Трампа назвал судебный процесс против 45-го президента США политическим. Сам Трамп отверг все обвинения в нарушении закона.
После освобождения из-под ареста Трамп покинул Нью-Йорк
CNN: Экс-президент США Трамп вылетел на самолете из Нью-Йорка во Флориду
Глава 45-й администрации США Дональд Трамп покинул Нью-Йорк, вылетев самолетом во Флориду, сообщает телеканал CNN.
Трамп направился в аэропорт сразу из здания суда. Время полета до Флориды составляет около трех часов. Как ожидается, после приземления он направится в свое поместье Мар-а-Лаго, откуда выступит с обращением к сторонникам, передает ТАСС.
Во вторник 45-й президент США Дональд Трамп подвергся аресту. В тот же день в суде Манхэттена в адрес Трамп выдвинули обвинения, после чего политика освободили из-под ареста. Сам Трамп заявил в суде о своей невиновности по всем пунктам обвинения.
Трамп потребовал перенести суд над ним из Манхэттена
Трамп заявил о несправедливо избранном районе Нью-Йорка для суда над ним
Экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что нью-йоркский район Манхэттен не подходит для судебного процесса над ним, и потребовал перенести заседание в другое место.
Это место «очень несправедливо» для рассмотрения дела, поскольку на некоторых участках района за республиканцев голосует всего 1% населения, указал Трамп в своей соцсети Truth Social, передает ТАСС.
Необходимо перенести его в соседний район Стейтен-Айленд, там судебный процесс будет справедливым и безопасным, указал экс-президент.
По его словам, судья Верховного суда Нью-Йорка Хуан Мерчан его ненавидит.
Между тем у здания самого суда в Манхэттене, где должно рассматриваться дело, собралось несколько сотен человек. Большинство из них – противники Трампа, они вышли на улицу с соответствующими плакатами.
При этом есть там и сторонники политика, есть и те, кто пришли из любопытства, а также журналисты. Полицейские приняли повышенные меры безопасности.
Ранее СМИ сообщали, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг переквалифицировал все 34 пункта обвинения против Трампа в уголовные.
До этого жюри присяжных в Нью-Йорке отдало свои голоса за обвинение Трампа по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.
Экс-сотрудник Белого дома заявил о неизбежности ядерной войны
Экс-сотрудник Белого дома Робертс заявил о неизбежности ядерной войны между США и Россией
Ядерная война между Россией и США стала неизбежной из-за безрассудной политики Вашингтона, написал в своей статье сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.
По его словам, Штаты хотят «уничтожить препятствие в виде России» на своем пути к мировой гегемонии, это может привести к ядерной войне, однако «вашингтонские пропагандисты» во всем винят Москву, передает РИА «Новости».
Робертс напомнил, что российский лидер Владимир Путин публично заявлял о том, что Запад намерен уничтожить Россию.
«Непостижимо, что Вашингтон настолько безрассуден, донельзя глуп и безответственен, чтобы убеждать Кремль в намерении уничтожить Россию. Удивительно, что заявления Путина не вызвали никаких заверений со стороны Белого дома», – отметил он.
По мнению Робертса, в Москве не станут больше верить никаким гарантиям со стороны Вашингтона. При этом действия контролирующих американские госучреждения неоконсерваторов привели к «огромному провалу» во внешней политике США, из которого пока никто не видит выхода, добавил он.
«Наслаждайтесь жизнью. Перестаньте беспокоиться о будущем. Неоконсерваторы гарантировали, что у вас его нет», – заключил Робертс.
Ранее глава 45-й американской администрации Дональд Трамп заявил, что мировое сообщество вплотную приблизилось к ядерной третьей мировой войне во многом по вине действующей администрации США во главе с президентом Джо Байденом.
Трамп отверг все обвинения в нарушении закона
Экс-президент США Трамп: Никакого нарушения закона не было
Экс-президент США Дональд Трамп заявил в своей социальной сети Truth Social, что не допускал инкриминируемых ему прокуратурой нарушений закона.
Трамп заявил в своей социальной сети Truth Social, что слушания были шокирующими для многих и вместе с тем сюрпризов не принесли. По его словам, практически каждый юрист говорит, что реального уголовного дела здесь нет, так как никакого нарушения закона не было, передает ТАСС.
Во вторник в суде Манхэттена в адрес Трампа выдвинули обвинения. Главу 45-й администрации США обвинили в подлоге документов. Трамп заявил о своей невиновности.
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