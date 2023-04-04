Минюст попросил лишить иноагента Новикова статуса адвоката за насмешку над смертью Татарского

Минюст в третий раз отправил представление в Адвокатскую палату Москвы с просьбой лишить адвокатского статуса иноагента Илью Новикова, сообщил замглавы ведомства Максим Бесхмельницын.

Министерство отправило представление в Адвокатскую палату в связи с нарушениями Новиковым законов об адвокатской деятельности и адвокатуре, сказал замминистра, передает РИА «Новости».

Новиков регулярно публикует в открытом доступе информацию и заявления, которые не совместимы «со статусом адвоката Российской Федерации», эти сведения порочат честь и достоинство и подрывают авторитет института адвокатуры, сказал Бесхмельницын.

Он указал, что Новиков призывает к терроризму, и неясно, как московские адвокаты «ощущают себя», когда их коллега открыто призывает к терроризму. Также представитель ведомства указал, что высказывания Новикова должны быть оценены компетентными органами.

Напомним, Новиков также является бывшим игроком телепередачи «Что? Где? Когда?» Он ранее публиковал насмешливый комментарий по поводу взрыва в кафе в Петербурге, где погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский).

В первый раз представление о прекращении его адвокатского статуса направляли в Адвокатскую палату Москвы в июне 2022 года, тогда квалификационная комиссия указала, что адвокат нарушил Кодекс профессиональной этики. В тот момент к нему применили лишь предупреждение.

Второе представление было внесено в марте 2023 года, пока неизвестно, чем оно завершилось.