Склад с украденными у ВСУ продуктами нашли на Украине

ГБР: На Украине обнаружили склад с крадеными продуктами, предназначенными для военных

Подпольный склад с украденными продуктами, предназначенными для украинских военных, обнаружен в Днепропетровской области в рамках расследования дела о хищениях, сообщили в госбюро расследований (ГБР) Украины.

Как говорится в сообщении госбюро расследований, работники ГБР обнаружили склад в Днепропетровской области, в котором злоумышленники прятали краденые крупы, макароны, сгущенное молоко, консервированные овощи и фрукты, тушку и другие продукты весом около трех тонн. Против главного бухгалтера логистического центра, трех экспедиторов, завскладом и главного менеджера заведено дело по статье «Присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением», передает РИА «Новости».

В ведомстве добавили, что устанавливается полный круг лиц, причастных к схеме, часть продуктов была передана военным.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая («Слуга народа») сообщила, что в связи со скандалом вокруг закупки продуктов для армии по завышенным ценам руководство Минобороны Украины вызвано на заседание комитета парламента по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.