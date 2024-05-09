  • Новость часаЗахарова прокомментировала слова Туска о солдатах НАТО на Украине
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    Киев в День Победы проигрывает войну с исторической памятью
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    Лукашенко двумя словами охарактеризовал парад Победы в Москве
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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Нашу Победу предстоит защитить и добыть

    Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русский государственный стиль

    Мероприятие в Кремле напомнило миру, что инаугурация – это не триумф одного человека и его власти, а чествование страной своего выбора, дальнейшего пути и собственной судьбы.

    10 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский А что ты делал во время этой войны?

    Волонтеры сумели насытить благородный призыв «своих не бросаем» конкретным человеческим содержанием, за которым в каждом отдельном случае встают глубоко личные истории.

    23 комментария
    9 мая 2024, 20:47 • Новости дня

    Лукашенко назвал инициатора совместных ядерных учений России и Белоруссии

    Лукашенко заявил, что проведение совместных ядерных учений России и Белоруссии было его инициативой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Инициатором совместных ядерных учений России и Белоруссии выступил белорусский лидер Александр Лукашенко, об этом сам Лукашенко сообщил журналистам.

    Президент Белоруссии отметил, что «ядерное оружие – страшное оружие», для его применения необходимо тренироваться, передает ТАСС.

    «Идет эскалация напряженности. Что в этой ситуации делать? Надо держать порох сухим, в том числе это смертоносное оружие», – сказал он.

    Ранее президент России Владимир Путин анонсировал участие Белоруссии во втором этапе ядерных учений России.

    8 мая 2024, 11:58 • Новости дня
    Лукьянов спрогнозировал итог переговоров Путина и Пашиняна в Москве

    Лукьянов: Встреча Путина и Пашиняна не приведет к развороту политики Армении

    Лукьянов спрогнозировал итог переговоров Путина и Пашиняна в Москве
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    В отношениях Армении и России сложилась парадоксальная ситуация: официально страны остаются союзниками, но курс Еревана свидетельствует об обратных намерениях. Переговоры Путина и Пашиняна будут способствовать прояснению позиций сторон, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. В среду президент России соберет саммит ЕАЭС и проведет отдельную встречу с армянским премьером.

    «Евразийский экономический союз сталкивается с военно-экономическими последствиями и находится под сильным давлением того кризиса, который продолжается в связи с развязанной Западом санкционной кампанией против России», – говорит Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор МДК «Валдай».

    «На этом фоне позиции участников ЕАЭС понятны: для Москвы в приоритете сохранение интеграционных форматов и направлений развития. Другим этот аспект также важен, но не стоит забывать про тех, кто опасается вторичных санкций со стороны США», – уточнил он. По мнению собеседника, лидеры стран – участниц международной организации будут продолжать придерживаться политики «лавирования».

    Лукьянов считает, что наибольшее внимание будет приковано к Николу Пашиняну. «Он, как и другие официальные лица Еревана, стал редким гостем мероприятий, организованных по российской линии. Этот саммит стал исключением. Более того, премьер Армении будет председательствовать на заседании», – указал политолог.

    Также стоит следить за двусторонними переговорами Пашиняна и Путина. Дело в том, что в отношениях Армении и России сложилась довольно парадоксальная ситуация, заметил спикер. «Официально все остается как прежде – мы союзники и партнеры по интеграционному блоку. При этом курс, который открыто и демонстративно в последнее время проводит официальный Ереван, ровно противоположный», – детализировал Лукьянов. Он сомневается, что встреча приведет к развороту политики Армении. «Но, возможно, сторонам удастся прояснить позиции», – добавил собеседник.

    Кроме того, Лукьянов обратил внимание, что в заседании Высшего совета в расширенном составе будут принимать участие главы государств-наблюдателей – Узбекистана и Кубы. Присутствие Мигеля Диас-Канеля на саммите он называет «символическим жестом». При этом, как считает политолог, говорить об углублении отношений пока трудно. «Куба слишком далеко и находится в другой реальности», – уточнил спикер.

    Если говорить об Узбекистане, то переговоры о вступлении Ташкента в ЕАЭС идут давно, напомнил политолог. «Ташкент признает выгоды, но оглядывается на издержки. То, что Мирзиеев будет участвовать в юбилейном заседании, – хороший знак, но не стоит ожидать шагов по сближению. Полагаю, что пока все останется как есть», – отметил Лукьянов.  

    В среду в Москве состоится юбилейный саммит Высшего Евразийского экономического совета, приуроченный к 10-летию со дня подписания Договора о ЕАЭС. Предстоящее мероприятие – знаковое сразу по нескольким причинам. Для Владимира Путина это будет первая международная встреча в рамках нового, пятого президентского срока. Церемония инаугурации, ознаменовавшая вступление в должность, состоялась накануне.

    Символизм есть и в том, что в преддверии Дня Победы в Москве собираются лидеры из стран бывшего Советского Союза – почти 80 лет назад их народы совместно победили фашизм. Как ожидается, 9 мая они вместе будут присутствовать на параде, передает ТАСС.

    На саммит ЕАЭС приедут президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии. Председательствовать на заседании будет премьер-министр Армении Никол Пашинян. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, к встрече лидеров ЕАЭС в расширенном составе также присоединятся главы государств-наблюдателей при Евразийском союзе, а именно Узбекистана и Кубы Шавкат Мирзиеев и Мигель Диас-Канель.

    Планируется, что участники саммита обсудят итоги десятилетней работы ЕАЭС и перспективы дальнейшего укрепления интеграционных процессов. Кроме того, армянская сторона должна предложить место и время проведения очередного саммита ЕврАзЭс. В ходе заседания в расширенном составе будет принят ряд документов, в том числе о начале переговоров по заключению торгового соглашения с Монголией. По итогам саммита пройдет «традиционный дружеский обед» для участников мероприятия.

    Ожидается, что в среду Владимир Путин также проведет личную встречу с Николом Пашиняном. По словам Ушакова, двусторонний контакт будет весьма содержательным и важным, потому что накопилось много вопросов для обсуждения. Он отметил, что в России придают важное значение этой встрече, «которая поможет расставить многие точки над i».

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    9 мая 2024, 15:49 • Новости дня
    Лукашенко двумя словами охарактеризовал парад Победы в Москве

    Лукашенко о параде в Москве: Очень достойно

    Лукашенко двумя словами охарактеризовал парад Победы в Москве
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что парад на Красной площади в Москве, посвященный Дню Победы, ему очень понравился.

    «Очень достойно», – сказал глава республики, отвечая на вопрос о параде, передает РИА «Новости».

    Лукашенко принес на парад своего шпица Умку.

    Напомним, на парад в честь 79-летия победы в Великой Отечественной войне прибыли главы зарубежных стран, в том числе президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Республики Гвинея-Бисау Сисоку Эмбало.

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    8 мая 2024, 12:22 • Новости дня
    В Совфеде сказали, что ждет литовских военных на Украине

    Сенатор Климов: Тренировочная миссия на Украине плачевно закончится для литовских военных

    В Совфеде сказали, что ждет литовских военных на Украине
    @ Beata Zawrzel/Reuters

    Tекст: Илья Абрамов

    Иностранные солдаты на Украине станут законной целью для российской армии независимо от их паспорта. Если руководство Литвы решит разместить контингент в зоне боевых действий, то просто загубит своих граждан, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее литовские власти допустили отправку войск на Украину с тренировочными целями.

    «Я полагаю, что тренировка литовской армии на Украине может трагически закончиться для нее. Это масштабный театр военных действий, а не компьютерная игра. Если руководство этой или любой другой прибалтийской страны хочет загубить собственных граждан, то оно движется в нужном направлении», – сыронизировал сенатор Андрей Климов.

    «Более того, Литва намеревается послать военных не для защиты своей страны или хотя бы для обороны члена НАТО в рамках устава организации. Вильнюс предлагает воевать на чужой территории, не относящейся к Североатлантическому альянсу или Евросоюзу. Основные мотивы таких инициатив – это русофобия и желание выслужиться перед Вашингтоном», – отмечает собеседник.

    «Мы еще в начале спецоперации предупреждали другие государства, что не стоит соваться на Украину. Законной целью российских военных станет любой иностранный гражданин, приехавший воевать в зону СВО. Причем его паспорт не будет иметь никакого значения. А чтобы не оказываться на пути в пекло, гражданам других стран стоит настойчиво сообщить об этом своим властям», – заключил Климов.

    Ранее литовские власти заявили о готовности отправить войска на Украину в рамках тренировочной миссии. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на премьер-министра страны Ингриду Шимоните. Недавно она выступила с предложением к членам парламента о размещении ограниченного контингента в зоне боевых действий и получила соответствующее разрешение. Однако офис Зеленского пока не обращался к руководству прибалтийской страны с просьбой о реализации данного решения.

    Кроме того, Шимоните признала, что Кремль расценит это как провокацию, но добавила, что «если бы мы просто подумали об ответе России, то не смогли бы ничего послать». Также она засомневалась в возможном применении Москвой тактического ядерного оружия из-за боязни загрязнить территорию радиоактивными осадками.

    Глава комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов в интервью РИА «Новости» отметил, что возможная отправка литовских солдат на Украину ничем не затруднит выполнение задач спецоперации, а лишь добавит проблем Вильнюсу. «Если что-то потом с ними случится, это все будет на совести соответствующих политиков и руководителей», – подчеркнул он.

    Напомним, в феврале этого года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что стране придется провести операции на Украине, чтобы противостоять российской армии. Позднее он неоднократно повторял, что Париж может разместить в зоне конфликта свой военный контингент.

    Тогда член комитета по безопасности Госдумы России Михаил Шеремет отметил, что планы Макрона ввести войска на Украину для ослабления Москвы обречены на провал. Также депутат добавил, что французский президент рискует войти в историю «не как новый Наполеон, а как политический шарлатан», который отправил своих граждан на смерть.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что слова президента Франции о возможной отправке войск на Украину очень важны и опасны. Представитель Кремля указал, что Париж продолжает говорить о своей прямой вовлеченности на земле в конфликт.

    Позднее президент Франции на встрече с главой КНР Си Цзиньпином подчеркнул, что его страна не находится в состоянии войны с Россией. Он также заявил, что Париж не стремится к смене власти в Москве.

    Другие страны НАТО заявляли о своей неготовности к отправке военных на Украину. В частности, в Эстонии отмечали, что не планируют размещать контингент в зоне боевых действий, несмотря на инициированную президентом Франции дискуссию по данному вопросу. Британия также исключила дислокацию своих солдат на территории конфликта.

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    7 мая 2024, 16:09 • Новости дня
    Белоруссия начала внезапную проверку носителей тактического ядерного оружия
    Белоруссия начала внезапную проверку носителей тактического ядерного оружия
    @ t.me/modmilby

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главнокомандующий Вооруженными силами Белоруссии, президент страны Александр Лукашенко во вторник поручил провести синхронизированную с Россией внезапную проверку сил и средств носителей нестратегического ядерного оружия, сообщил глава Минобороны республики Виктор Хренин.

    В ходе проверки будет проведен комплекс мероприятий, включающий планирование, подготовку и отработку ядерных ударов, сообщил министр, передает ТАСС.

    В готовность к выполнению задач по предназначению приводится дивизион оперативно-тактического комплекса «Искандер» и эскадрилья самолетов Су-25.

    Ранее Генштаб России начал подготовку к проведению учения, в рамках которого планируется отработать подготовку и применение нестратегического ядерного оружия.

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    7 мая 2024, 17:59 • Новости дня
    Посольство в Берлине потребовало снять запрет на флаги России в День Победы

    Посольство потребовало снять запрет на связанную с Днем Победы атрибутику в Берлине

    Посольство в Берлине потребовало снять запрет на флаги России в День Победы
    @ MV/SULUPRESS.DE/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Решение властей Берлина запретить демонстрацию флагов, символов и другой атрибутики, связанной с Днем Победы и освобождением Германии и Европы от нацизма, является неприемлемым, заявили в посольстве России в ФРГ.

    Посольство рассматривает эти запреты как «дискриминацию, противоречащую духу послевоенного исторического примирения народов России и Германии», и требует их полной отмены, заявили в диппредставительстве, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что полиция Берлина запретила на празднованиях Дня Победы на трех крупных советских мемориалах российские флаги, знамена, георгиевские ленты, символы V, Z, военные марши и песни.

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    9 мая 2024, 20:15 • Новости дня
    Стало известно об ожесточенных боях в Часовом Яре

    Asia Times: Вокруг Часова Яра разворачивается наиболее острая битва

    Стало известно об ожесточенных боях в Часовом Яре
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Часовом Яре в 10 км от Артемовска разгорается острая битва, пишет Asia Times.

    Если украинская армия не сможет удержать населенный пункт, это в очередной раз докажет, что инициатива на поле боя принадлежит силам России, пишет издание, передает РИА «Новости».

    В материале Asia Times отмечается, что «нереалистично ожидать, что Украина сможет сразу же вернуть себе военную инициативу», несмотря на новую военную помощь США, которая в некоторых случаях была доставлена на украинскую территорию в течение нескольких часов.

    В статье также говорится, что продолжающееся наступление России говорит о возможных проблемах ВСУ с распределением новых поставок. Запасы жизненно важной боевой техники настолько истощены, что поражение Украины кажется все более вероятным, резюмирует автор.

    Ранее на Западе предсказали «эффект домино» от взятия ВС России Часова Яра.

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    9 мая 2024, 11:56 • Новости дня
    Путин анонсировал участие Белоруссии во втором этапе ядерных учений России
    Путин анонсировал участие Белоруссии во втором этапе ядерных учений России
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Белоруссия присоединится к России на втором этапе учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия, министерствам обороны и генштабам стран дано соответствующее распоряжение, сообщил президент России Владимир Путин.

    «Поскольку на территории Беларуси размещено нестратегическое ядерное оружие, то мы в этот раз предложили нашим друзьям, союзникам, да и президент Беларуси [Александр Лукашенко] об этом просил, принять участие в одном из этапов этого учения. Мы их проводим регулярно», – передает слова российского лидера ТАСС.

    Путин добавил, что учения проводятся в три этапа. Белоруссия присоединится к ним на втором этапе.

    Президент добавил, что ничего необычного в учениях по отработке применения нестратегического ядерного оружия нет, это плановая работа.

    Напомним, Россия проведет учения с ракетными соединениями Южного округа с привлечением авиации и сил ВМФ. В Минобороны сообщали, что в ходе учений будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия.

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    6 мая 2024, 21:20 • Новости дня
    Эксперт: Путин обозначил важный критерий при формировании нового правительства

    Политолог Мартынов: Многие из нынешних министров сохранят посты в новом составе правительстве

    Эксперт: Путин обозначил важный критерий при формировании нового правительства
    @ kremlin.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Правительству Михаила Мишустина пришлось пройти через серьезные испытания, но решения кабинета министров позволили обеспечить рост экономики России даже в периоды глобальных потрясений, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. В понедельник Владимир Путин провел заключительную встречу с действующим составом правительства.

    «На долю действующего правительства выпало немало трудностей. Кабинет успел пережить пандемию коронавируса, эскалацию конфликта на Украине, беспрецедентное экономическое давление со стороны западных стран», – отметил политолог Алексей Мартынов, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    «Своевременные и действенные решения правительства позволили экономике России не просто выстоять, но и достигнуть новых высот. Кроме того, увеличивается число различных социальных программ. Поддержка власти со стороны общественности также крепка как никогда ранее», – отмечает он.

    По мнению эксперта, добиться этих результатов было невозможно, если бы в правительстве сидели некомпетентные люди. «Россия на практике доказала эффективность собственной политической системы, способной предоставлять ценные и опытные кадры даже в периоды глобальных потрясений», – считает эксперт.

    Он отметил, что на протяжении всего срока полномочий действующего кабинета между президентом Владимиром Путиным и министрами было взаимопонимание и доверие,  исполнительная власть работала единым фронтом.

    «Президент обозначил, что преемственность в достижении целей государственного развития становится одним из важнейших критериев при формировании нового состава правительства. Действующие члены кабинета зарекомендовали себя очень хорошо. Не исключаю, что многие из них сохранят высокие посты», – резюмирует Мартынов.

    Ранее Владимир Путин провел заключительную встречу с действующим составом правительства, полномочия которого истекают 7 мая. Прежние министры продолжат свою работу в статусе исполняющих обязанностей до утверждения нового состава кабинета. В начале мероприятия президент поблагодарил коллег за совместную работу.

    Глава государства напомнил, что правительство начало свою работу «буквально за несколько недель» до начала пандемии коронавирусной инфекции. «Должен отметить, что мы вместе с вами прошли тогда это испытание достойно. А оно было связано с мобилизацией всех наших ресурсов в области здравоохранения, всей социальной сферы», – сказал Путин.

    Президент также подчеркнул заслуги кабинета в рамках отражения экономической агрессии западных стран против России, начавшейся в 2022 году. «То бесконечное число санкций, с которыми мы столкнулись, были направлены на одно, и мы с вами хорошо знаем, какова была цель, – разрушить Россию изнутри», – акцентировал он.

    Однако замыслы Вашингтона и Брюсселя не увенчались успехом, и в прошлом году темпы роста экономики России оказались выше мировых. Еще одна задача, которую пришлось решать правительству, это необходимость начала СВО с целью защиты русского населения Донбасса.

    На этом фоне президент положительно оценил работу уходящего правительства. Он заявил, что нынешний кабинет достиг весомых результатов и создал задел для долгосрочного развития страны. «Один политический цикл заканчивается, другой политический цикл начинается, но работа в интересах России, российского, русского и всех других народов Российской Федерации не прекращается», – подчеркнул Путин.

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    7 мая 2024, 19:02 • Новости дня
    Названа тема предстоящей встречи Путина и Лукашенко

    Путин и Лукашенко на встрече в Москве обсудят вопросы применения войск с использованием ядерного оружия

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе встречи 8 мая в Москве обсудят вопросы совместной координации и применения войск с использованием спецбоеприпасов тактического ядерного оружия.

    По результатам переговоров будет принято окончательное решение, сообщил белорусский лидер на торжественном собрании по случаю Дня Победы, передает ТАСС со ссылкой на агентство БелТА.

    Ранее Белоруссия начала синхронизированную с Россией внезапную проверку носителей ядерного оружия. Позже Лукашенко объяснил внезапную проверку носителей ядерного оружия.

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    7 мая 2024, 20:45 • Новости дня
    Минченко: Инаугурация показала внимание Путина к истории и культуре России

    Политолог Минченко: Президент показал, что развитие страны должно идти рука об руку с ее традициями

    Минченко: Инаугурация показала внимание Путина к истории и культуре России
    @ Алексей Майшев/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Церемония показала, что будущее России выстраивается на фундаменте уже достигнутых вершин. Владимир Путин будет учитывать весь многовековой культурный и исторический опыт, что поможет отстаивать традиционные ценности нашего общества, сказал газете ВЗГЛЯД Евгений Минченко. Ранее в Москве прошла церемония инаугурации вновь избранного президента России Владимира Путина.

    «Во время церемонии инаугурации Владимир Путин сделал значительный акцент на ценностях справедливости – как внутри России, так и за ее пределами. Он четко обозначил, что мир нуждается в новом международном порядке, где голос каждой страны может быть услышан и учтен», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «Что касается нашей Родины, то здесь президент также планирует работать на благо создания равных возможностей для всех членов общества. В его речи был слышен акцент на развитии государства. Отмечу, что в его понимании улучшение страны должно идти рука об руку с пониманием и принятием глубоких традиций России», – отмечает эксперт.

    «В этом плане будущие успехи РФ выстроятся на фундаменте уже достигнутых вершин. И здесь речь идет не только про новейшее время: важно учитывать многовековой исторический опыт, которым обладает государство. Путин наглядно показал, что он готов к серьезной и вдумчивой работе с учетом всех перечисленных факторов», – подчеркивает собеседник.

    «Важными с точки зрения символизма стали напутственные слова президенту от патриарха Кирилла. Его речь оказалась богатой на смыслы. Она получилась обширной, но каждое слово в ней имело колоссальное значение. Думаю, что столь большое внимание к религиозной стороне церемонии также дает намек на то, какие именно ценности Россия собирается отстаивать и продвигать», – резюмировал Минченко.

    Во вторник в Москве прошла церемония инаугурации вновь избранного президента России Владимира Путина. Глава государства прибыл на церемонию в Кремле на обновленном лимузине отечественной марки Aurus. На пути его сопровождал кортеж, состоящий из электрических мотоциклов Aurus Merlon, ранее не представленных публике.

    Позже в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца Владимир Путин принес присягу народу России. Ее слова, как и статус главы государства, определены четвертой главой Конституции страны. После принятия президентского знака вступление в должность официально состоялось.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин самостоятельно написал речь для инаугурации. В ней президент сердечно поблагодарил жителей всех регионов страны за оказанное доверие. «Хочу поклониться нашим героям, участникам специальной военной операции, всем, кто сражается за Отечество», – заявил глава государства.

    Он также выразил уверенность в том, что Россия достойно пройдет текущие испытания и станет еще сильнее. «Сегодня, по сути, мы держим ответ перед нашей тысячелетней историей и нашими предками», – подчеркнул Путин. По его мнению, в будущем многое будет зависеть от единства и сплоченности народа страны.

    «Уверен, мы достойно пройдем через этот трудный, рубежный период, станем еще сильнее и обязательно реализуем долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижение целей развития. А это прежде всего народосбережение. Уверен, что поддержка многовековых семейных ценностей, традиций и впредь будет объединять общественные и религиозные объединения, политические партии, все уровни власти», – подчеркнул российский лидер.

    Он также затронул тему отношений с западными странами. «Мы не отказываемся от диалога с западными государствами, выбор – за ними. Намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, непрекращающегося годами давления на нашу страну или же искать путь сотрудничества, – сказал Путин. – Разговор, в том числе по вопросам безопасности, стратегической стабильности, возможен. Но не с позиции силы, без всякого высокомерия, чванства и собственной исключительности, а только на равных, уважая интересы друг друга».

    В заключение президент добавил: «Мы уверенно смотрим вперед, планируем свое будущее, намечаем и уже реализуем новые проекты и программы, которые призваны сделать наше развитие еще более динамичным, еще более мощным. Мы единый и великий народ и вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь все задуманное. Вместе победим!»

    После завершения торжественной речи глава государства отправился на Соборную площадь, где принял парад Президентского полка ФСО. Завершающей точкой в инаугурационных мероприятиях стало прибытие Путина в Благовещенский собор. Здесь патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил благодарственный молебен по случаю вступления главы государства в должность.

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    7 мая 2024, 18:15 • Новости дня
    Лукашенко объяснил внезапную проверку носителей ядерного оружия

    Лукашенко: Проверка носителей ядерного оружия носит оборонительный характер

    Tекст: Валерия Городецкая

    Внезапная проверка носителей ядерного оружия в Белоруссии носит исключительно оборонительный характер, заявил президент республики Александр Лукашенко.

    Ядерное оружие в Белоруссии является оружием защиты, и «никто в наступление с этим оружием не пойдет», подчеркнул Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Победы, передает ТАСС со ссылкой на близкий к пресс-службе президента Telegram-канал «Пул первого».

    В рамках проверки в Белоруссии «впервые планируется отработать вопросы применения нестратегического ядерного оружия», сказал белорусский лидер.

    Ранее стало известно, что Белоруссия начала внезапную проверку носителей ядерного оружия, в рамках нее будет проведен комплекс мероприятий, включающий планирование, подготовку и отработку ядерных ударов.

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    7 мая 2024, 17:06 • Новости дня
    Политолог: Инаугурация президента подчеркнула верность России своим традициям

    Политолог Межуев: Инаугурация продемонстрировала глубокое осознание президентом собственного долга пред Отечеством

    Политолог: Инаугурация президента подчеркнула верность России своим традициям
    @ Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Церемонию инаугурации президента Владимира Путина не смогла испортить даже плохая погода. Наоборот, дождь со снегом добавили ей особой утонченности. В какой-то степени это можно считать метафорой пути России: идти вперед, делать то, что должно, несмотря на все преграды, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев.

    «Церемония инаугурации оказалась поистине торжественной. Парад президентского полка, богослужение в Благовещенском соборе – все это подчеркивало приверженность нашего государства богатым традициям», – сказал Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

    «Интересно, что церемонию не смогла испортить даже плохая погода. Наоборот, дождь со снегом добавили инаугурации особой утонченности. Участники парада, не обращая внимания на слякоть, продемонстрировали невероятную слаженность. В какой-то степени это можно считать метафорой пути России: идти вперед, делать то, что должно, несмотря на все преграды», – подчеркивает собеседник.

    «За церемонией следили многие жители России. Думаю, не будет преувеличением сказать, что каждый в этот момент испытывал непередаваемую гордость за свою страну и президента, который ведет государство к лучшему будущему», – отмечает эксперт.

    «Отмечу, что речь Владимира Путина оказалась вемьма искренней. Он заявил, что стране предстоит пройти через «трудный, рубежный период», и эта честность стоит многого. Глава государства выглядел серьезным и собранным. Было видно, что к происходящим событиям он относится с глубоким осознанием собственного долга пред Отечеством», – уточняет он.

    «Его призыв к сплочению, к истинному народному единению выглядел крайне актуальным. Он перечислил ряд достижений последнего времени и отметил, что, идя рука об руку вместе, наше общество может добиться большего. Думаю, что население России услышит этот призыв и новый срок Владимира Путина окажется еще более успешным, чем предыдущий», – резюмирует Межуев.

    Во вторник в Москве прошла церемония инаугурации вновь избранного президента России Владимира Путина. На мероприятие пригласили около 2,6 тыс. гостей. Среди них – сенаторы и депутаты, члены правительства, доверенные лица главы государства, военные, волонтеры, представители общественных организаций.

    Путин прибыл на церемонию на обновленном лимузине отечественной марки Aurus. На пути его сопровождал кортеж, состоящий из электрических мотоциклов Aurus Merlon, до  этого широкой общественности эти модели представлены не были.

    Позже в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца Путин принес присягу народу России. Ее слова, как и статус главы государства, определены четвертой главой Конституции страны. После принятия президентского знака, вступление в должность официально состоялось.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин самостоятельно написал речь для инаугурации. В ней президент сердечно поблагодарил жителей всех регионов страны за оказанное доверие. «Хочу поклониться нашим героям, участникам специальной военной операции, всем, кто сражается за Отечество», – цитирует его официальный сайт Кремля.

    Путин выразил уверенность в том, что Россия достойно пройдет через текущие испытания и станет еще сильнее. «Сегодня, по сути, мы держим ответ перед нашей тысячелетней историей и нашими предками», – подчеркнул Путин. По его мнению, в будущем многое будет зависеть от единства и сплоченности народа страны.

    После завершения торжественной речи глава государства отправился на Соборную площадь, где принял парад Президентского полка ФСО. Данная часть инаугурации стала важной традицией с 2000 года. Кроме того, 7 мая Президентский полк отмечает профессиональный праздник – День части.

    Заверщающей точкой в инаугурационных мероприятиях стало прибытие Путина в Благовещенский собор. Здесь патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил благодарственный молебен по случаю вступления главы государства в должность. Он подчеркнул, что миллионы россиян видят в Путина не только политика, но и доброго, сердечного человека. Также патриарх благословил Путина на службу Родине.

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    8 мая 2024, 16:16 • Новости дня
    Эксперт: Президент представил новый план комплексного развития страны

    Политолог Линдигрин: При составлении целей к 2030 году Владимир Путин опирался на желания простых россиян

    Эксперт: Президент представил новый план комплексного развития страны
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Цели, упомянутые в новом указе, позволяют говорить о приверженности президента комплексному подходу к развитию государства. Работа в рамках долгосрочной стратегии позволяет учесть мельчайшие детали политики и грамотно распределить имеющееся время, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин. Во вторник Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года.

    «Владимир Путин на протяжении всего пребывания у власти преследует выполнение одной задачи – сбережение народа страны. В связи с этим в поставленных целях нет ничего удивительного. Они являются абсолютно реалистичными, ведь президент не пытается нарисовать недосягаемую картинку, но заинтересован в реальном росте благополучия граждан», – сказала Наталья Линдигрин, гендиректор АНО «Институт региональных проблем».

    «При этом обнародованный указ стоит воспринимать как комплексную стратегию, рассчитанную на годы целенаправленных действий. Заметно, что для Владимира Путина принципиален подход долгосрочного развития страны, с помощью которого можно продумать каждую деталь проводимой политики», – отмечает она.

    «В документе уделяется особое внимание проблеме демографии. Вопросы, связанные с этой сферой, затрагиваются сразу в нескольких положениях документа. Речь идет как о повышении рождаемости, так и о необходимости поддержки здорового образа жизни среди населения. Немало сказано о росте доходов семей и увеличении МРОТ», – указывает собеседница.

    «Упор сделан и на создании комфортной городской среды. Президент понимает, что достойный уровень жизни должен сохраняться не только в мегаполисах, но и в небольших населенных пунктах. На это направлены планы по благоустройству общественных пространств, продолжению газификации, ремонту социальных объектов», – считает эксперт.

    «Поставлена еще одна важная задача: обеспечить граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. м на человека к 2030 году. Улучшения окажутся по-настоящему масштабными. Почувствовать их смогут все представители нашего общества. В документе упоминается и важность развития личного потенциала россиян, что положительно скажется на подрастающем поколении», – акцентирует она.

    «Согласно указу, уже через шесть лет число молодых людей, занятых в добровольческой и общественной деятельности, значительно вырастет. Это заложит отличный фундамент для уверенного шага в будущее. Все задачи, прописанные в документе, составлены со знанием дела и с пониманием важности комплексного подхода к развитию страны. Кроме того, в них заметно особое внимание к желаниям населения», – резюмирует Линдигрин.

    Во вторник Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года. Полный текст документа размещен на официальном сайте президента. Всего упомянуто семь основных направлений работы, осуществление которых планируется на перспективу до 2036 года. По каждому из них установлены необходимые показатели.

    Цель «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи» предусматривает рост суммарного коэффициента рождаемости в стране до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году. Также планируется снижение уровня бедности и увеличение продолжительности жизни вплоть до 81 года.

    Для достижения цели «Устойчивая и динамичная экономика» поручено обеспечить темп роста ВВП страны выше среднемирового и выход не позднее 2030 года на четвертое место в мире по объему валового внутреннего продукта. Планируется, что Россия станет одной из 25 ведущих стран мира по показателю плотности роботизации.

    Еще одна цель – «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности». Отмечается, что по истечении шести лет в РФ должно обучаться около 500 тыс. иностранных студентов. Кроме того, планируется, что не менее 45% молодых граждан страны будут вовлечены в добровольческую и общественную деятельность.

    Не менее важные задачи ставятся в рамках цели «Комфортная и безопасная среда для жизни». Согласно поручению, к 2030 году необходимо обеспечить граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. м. на человека. По сравнению с показателями 2019-го, жилищный фонд должен быть обновлен не менее чем на 20%. Кроме того, планируется повысить доступность домов на первичном рынке.

    Об окружающей среде позаботятся в рамках цели «Экологическое благополучие». В ней отмечается важность поэтапного снижения выбросов опасных веществ в городах с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха в два раза. Также поставлена задача уменьшить объем сбрасываемых неочищенных сточных вод.

    Цель «Технологическое лидерство» подчеркивает необходимость вхождения России в состав 10 ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок. Число малых компаний, занятых в данном секторе, также планируется увеличить в семь раз.

    Заключительная цель, упомянутая в документе, «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы» посвящена дальнейшему наращиванию инструментов цифровизации в экономике и государственных учреждениях.

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    9 мая 2024, 18:27 • Новости дня
    Нетаньяху поздравил Путина с Днем Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху направил в адрес президента России Владимира Путина поздравление с Днем Победы.

    Об этом сообщили в посольстве Израиля в Москве, передает ТАСС.

    «Наш премьер-министр отправил поздравление с Днем Победы президенту РФ», – сказали в диппредставительстве.

    Ранее король Саудовской Аравии поздравил Путина с Днем Победы.

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    8 мая 2024, 10:15 • Новости дня
    Лукашенко вылетел в Россию

    Президент Белоруссии Лукашенко вылетел в Россию с рабочим визитом

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву для участия в юбилейном саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

    Белорусский лидер также примет участие в торжественных мероприятиях в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает БелТА.

    Накануне сообщалось, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе встречи 8 мая в Москве обсудят вопросы совместной координации и применения войск с использованием спецбоеприпасов тактического ядерного оружия.

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