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Россия указала на принуждение Вашингтоном союзников к кабальным контрактам
Посольство России обвинило США в принуждении союзников Вашингтона к кабальным контрактам на энергоносители
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США создали из России общего внешнего врага для перекройки сырьевых рынков и теперь заставляют союзников подписывать кабальные контракты на поставки энергоносителей, заявило российское посольство в Вашингтоне.
Комментируя заявление Белого дома об «успехах» США в «укреплении энергобезопасности» Европы, посольство отметило, что речь идет о том, как «Вашингтон спровоцировал серьезнейшие проблемы в глобальной энергетике», передает ТАСС.
Дипломаты предложили «называть вещи своими именами». Подчеркивается, что США умеют «создать образ общего внешнего врага для инициирования тотальной перекройки сырьевых рынков». И сейчас Вашингтон «выкручивает руки союзникам», которым приходится «на десятилетия вперед подписываться под кабальными условиями контрактов», говорится в сообщении.
Россия же, как указали в посольстве, всегда предпочитала энергетическое сотрудничество с партнерами, основанное на взаимной выгоде, заявили дипломаты.
Напомним, Европа загнала себя в ловушку в попытке «освобождения от российской зависимости в газовой сфере». Без российского трубопроводного газа ситуация на европейском энергорынке перестала быть предсказуемой.
Новак объяснил причины сокращения добычи нефти странами ОПЕК
Новак: Вмешательство в механизмы рынка нефти привело к сокращению добычи
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Вмешательство ряда стран в рыночные механизмы стало одной из причин, из-за которой некоторые страны ОПЕК+ объявили о добровольном сокращении добычи нефти, сообщил вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24» по итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+.
По словам Новака, на заседании министерского мониторинга ОПЕК+ заявления некоторых стран альянса о добровольном сокращении добычи с мая были приняты к сведению и одобрены как очень важные, передает ТАСС.
«Энергетическая политика, которая сегодня проводится многими странами, вмешательство в рыночные механизмы – это тоже, по сути, одна из причин, почему страны – экспортеры нефти, которые входят в ОПЕК+, добровольно приняли решение о дополнительном сокращении», – сказал Новак.
Он также добавил, что мировые запасы нефти находятся на низком уровне, однако они начали расти, на рынке наблюдается ее избыток.
Новак также рассказал, что «относительно января-февраля высокий уровень исполнения, больше 100% в целом относительно квот, которые установлены сегодня в рамках ОПЕК+».
Напомним, в ОПЕК+ сообщили, что добровольное сокращение добычи нефти, объявленное рядом стран альянса, без учета России, оценивается в свыше 1,1 млн баррелей в сутки.
Между тем вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия продлевает добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей до конца 2023 года.
Американский политолог назвал возможных организаторов убийства Татарского
Политолог Беннетт: К убийству Татарского причастны Украина, США, Великобритания и Израиль
Военкор Владлен Татарский (псевдоним, под которым работал блогер и публицист Максим Фомин) мог быть убит украинскими радикалами при западной поддержке, считает американский политолог Скотт Беннетт.
Беннетт в комментарии «Известиям» высказал предположение, что взрыв в Санкт-Петербурге реализовали с использованием иностранных технологий, а именно спутников, предоставленных Великобританией и США.
Политолог назвал произошедшее совместной операцией США, Великобритании и Украины. Кроме того, он считает, что могло быть замешано и израильское ведомство разведки и специальных задач «Моссад».
По мнению Беннетта, Россию таким образом пытаются спровоцировать на ответные действия. На Западе, считает он, хотят укрепить «образ мышления альянса времен Второй мировой войны».
«Это звучит очень макиавеллистски, но именно так и ведутся психологические войны», – заключил политолог.
Напомним, взрыв прогремел в кафе в Санкт-Петербуре, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. В результате произошедшего пострадали 32 человека.
Названы задачи «шокирующего» сокращения добычи нефти странами ОПЕК+
Эксперт Юшков: Члены ОПЕК+ шокировали США и мировой рынок сокращением добычи нефти
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Решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в большей степени экономическое, а не политическое. Его цель – не дать цене на нефть упасть ниже выгодного для всех игроков уровня. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее страны ОПЕК+ приняли решение о добровольном сокращении объемов нефтедобычи.
«Решение о сокращении добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки довольно неожиданное. Еще более удивительно, что в этот раз ОПЕК+ удалось сохранить его в тайне вплоть до самого объявления. Для мирового рынка и для США это, конечно, стало шоком», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«В общей сложности все страны – участницы сделки сокращают добычу нефти на 1,65 млн баррелей в сутки. Это очень большие объемы, и даже если их уводить с рынка постепенно, предположим в течение пары месяцев, это все равно будет ощутимо. Такое решение, безусловно, толкнет цены на сырье вверх. Но сначала будет подорожание, а спустя какое-то время мы увидим корректировки цен», – подчеркнул собеседник.
«Примечательно, что это решение скорее экономическое, нежели политическое. Западная пресса, разумеется, начнет говорить, что Саудовская Аравия вступила в сговор с Россией, чтобы задрать цены на нефть выше 100 долларов за баррель. Однако на деле это попытка Эр-Рияда проявить некую самостоятельность и неготовность безоговорочно подчиняться США в вопросах добычи нефти», – добавил Юшков.
«Саудовская Аравия стала вести более самостоятельную политику. Саудиты налаживают отношения с Сирией и Ираном, плотно взаимодействуют с Китаем и пытаются диверсифицировать свою внешнюю политику. Эти процессы в том числе связаны с изменениями рынков сбыта их основного товара – нефти», – отметил он.
«Страны ОПЕК принимают такое решение в качестве ответа на действия США и ЕС, которые поднимают ставки рефинансирования, замедляя тем самым экономику и снижая потребность в топливе. Кроме того, увеличение ставки ФРС США снижает поступление денег на биржи и снижает спрос на биржевые товары, в том числе на нефтяные фьючерсы. Для того, чтобы цена на топливо не опустилась ниже 60 долларов за баррель, нефтяные игроки и ограничивают добычу», – объяснил эксперт.
«Стратегически в решении о сокращении добычи нет желания значительно увеличить цену, только лишь попытка удержать ее на адекватном уровне. Если же стоимость действительно уйдет за 90 долларов за баррель, то тогда, скорее всего, страны ОПЕК вновь поднимут вопрос об увеличении объемов добываемой нефти», – полагает он.
«Не думаю, что соглашение действительно продержится до конца года, как это планируется. Однако сам факт таких изменений является позитивным для России. Даже с учетом этого, мы продолжим зарабатывать больше. Еще один важный для РФ момент заключается в том, что при снижении предложения на сырье падает и спрос на танкеры. Соответственно, перевозить топливо будет еще дешевле», – заключил он.
Ранее стало известно, что Россия продлевает добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 года. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Он также назвал это ответными и превентивными действиями России. Кроме того, о подобном решении объявили и ряд стран ОПЕК+. Источники в альянсе отметили, что на сегодня это около 1,1–1,15 млн баррелей в сутки. Отмечается, что о добровольном дополнительном сокращении добычи нефти с мая по конец 2023 года приняли решение Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Оман, Казахстан.
Позднее стало известно о повышении мировых цен на нефть на фоне новостей о сокращении добычи рядом стран ОПЕК+. В понедельник они немного замедлили рост, который, тем не менее, составил около 5%.
Цена июньских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8:18 поднялась на 4,87%, достигнув 83,78 доллара за баррель (ночью показатель достигал 85 долларов). Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI увеличилась на 4,89%, достигнув 79,37 доллара (максимум в понедельник составлял 81,58 доллара)
В марте экономист Игорь Юшков сказал газете ВЗГЛЯД, что Эр-Рияд может сократить нормы добычи нефти, а это нанесет ущерб как США, так и ЕС. Ранее министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что страна не будет продавать нефть государствам, которые поддержат лимит цен в отношении Эр-Рияда, если таковой будет введен.
Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд пригрозил, что если на экспорт нефти Эр-Рияда будет введен потолок цен, то государство не будет продавать энергоресурсы поддержавшим ограничения странам.
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МИД обвинил США в расколе православия на Украине
МИД обвинил США в расколе православия, а украинскую власть – в использовании религии для неонацистских практик
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Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры стала результатом работы извращенного механизма влияния США на конфессиональную сторону киевской политики, заявил МИД России.
МИД заявил в Telegram, что на Украине стартовала «решающая стадия» кампании киевского режима и подконтрольной ему «Православной церкви Украины» по захвату Лавры. Отмечается, что и прежде попытки захвата Лавры проводились с участием «неонацистского актива». Власти Украины принимают нелегитимные решения, направленные на захват Лавры.
«Священнослужителям давали понять, что в случае несогласия против них будут применены жесткие меры, одна из которых – арест настоятеля монастыря митрополита Павла – уже реализована», – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что украинская власти решила атаковать Лавру во время Великого Поста. Подчеркивается, что защитники Лавры показали себя «как настоящие исповедники». В частности, МИД указывает на певчую хора монастыря Екатерину Ершову, вокруг которой «бесновались подконтрольные Киевскому режиму неонацисты».
МИД отметил, что церковные и светские власти на разных уровнях призывали мировое церковное и международное сообщества отреагировать на ситуацию на Украине. Как заявил МИД, отсутствие «решительной реакции весьма показательно». МИД обвинил украинские власти в использовании религиозной политики для «продвижения неонацистских практик». Киев поддержал «раскол церквей, вмешавшись в сакральную сторону жизни каждого верующего православного», говорится в заявлении.
Как заявило российское ведомство, на Украине «страдают не только православные». В частности, «о проявлениях исламофобии заявляют представители относительно небольшой мусульманской общины Украины», а «юдофобии и антисемитизму» не препятствует «еврейское происхождение» президента Украины Владимира Зеленского, «к которому многие защитники Киева так часто апеллируют».
МИД заявил, что «режим Зеленского не самостоятелен в своей антицерковной политике», а раскол православия – это цель, которую «давно провозгласили в Вашингтоне», создав «извращенный механизм прямого и опосредованного влияния на конфессиональную сторону киевской политики». По мнению МИДа, «беспредел» на Украине носит «рукотворный» характер.
Москва считает, что «поставленный Вашингтоном и называющий себя иудеем и защитником религиозных свобод» Зеленский «понимает свою зависимость от США» и «проводит антиправославную политику по указке американцев», нацеленных на борьбу с Россией. Ситуация вокруг Лавры – «нелегитимное с правовой и безнравственное с духовной точки зрения деяние нынешних властей в Киеве», которое «показательнее многих иных шагов режима», не желающего учитывать чувства и права граждан Украины, заявил МИД.
Напомним, украинская власть прямо пообещала «зачистить физически» православное духовенство, которое раньше относилось к Московскому патриархату. Советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк назвал церковь «гнойником», который придется «хирургически вырезать».
Нефть подорожала на новостях о сокращении добычи странами ОПЕК+
Мировые цены на нефть выросли на 5% на новостях о сокращении добычи рядом стран ОПЕК+
Мировые цены на нефть, поднявшиеся на новостях о сокращении добычи рядом стран ОПЕК+, в понедельник немного замедлили рост, который, тем не менее, составил около 5%.
Цена июньских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.18 поднялась на 4,87%, достигнув 83,78 доллара за баррель (ночью показатель достигал 85 долларов). Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI увеличилась на 4,89%, достигнув 79,37 доллара, (максимум в понедельник составлял 81,58 доллара), передает РИА «Новости».
Напомним, в воскресенье ряд стран ОПЕК+, в том числе Саудовская Аравия, объявили о дополнительном сокращении добычи, свыше уже существующих квот. Оно произойдет в период с мая по конец 2023 года, в сумме составит более 1,1 млн баррелей в сутки.
«Мера отправляет рынку сигнал о том, что страны ОПЕК+собираются поддерживать цены», – сказал Bloomberg старший стратег по сырьевым товарам в Australia&New Zealand Banking Group Ltd Дэниел Хайнз.
В ЕС прокомментировали заявление стран ОПЕК+ о решении сократить добычу нефти
Евросоюз следит за ситуацией на рынке нефти после заявления ряда стран ОПЕК+ о решении сократить добычу, сообщил представитель Еврокомиссии Тим Макфи.
Макфи отметил, что специальных комментариев ЕС по поводу заявления ряда стран ОПЕК+ нет, но за ситуацией следят. Он напомнил, что Евросоюз ввел ограничения на импорт российской нефти, а также вместе с G7 поддерживает потолок цен, передает РИА «Новости».
Напомним, в воскресенье ряд стран ОПЕК+, в том числе Саудовская Аравия, объявили о дополнительном сокращении добычи, свыше уже существующих квот. Оно произойдет в период с мая по конец 2023 года, в сумме составит более 1,1 млн баррелей в сутки.
Подозреваемый в шпионаже журналист WSJ Гершкович обжаловал арест
Подозреваемый в шпионаже американский журналист Гершкович обжаловал свой арест
Журналист The Wall Street Journal американец Эван Гершкович, арестованный в России по подозрению в шпионаже, обжаловал свой арест, сообщили в пресс-службе Лефортовского суда Москвы.
В суде сообщили, что им поступила жалоба защиты Гершковича на избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей, передает ТАСС.
Дату рассмотрения апелляции в Мосгорсуде пока не назначили.
Напомним, Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионской деятельности. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Дело маркировано грифом «совершенно секретно», своей вины американец не признает.
Гершкович стал первым с 1986 года американским журналистом, арестованным в России.
Цена нефти Brent превысила 85 долларов за баррель
Стоимость июньских фьючерсов нефти марки Brent превысила 85 долларов за баррель
Впервые с 7 марта стоимость фьючерса на нефть марки Brent выросла выше 85 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
В ходе торгов цена майских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась до 81,09 доллара за баррель (плюс 7,12%), цена июньских фьючерсов на Brent – до 85,59 доллара (плюс 7,13%), передает РИА «Новости».
Напомним, ряд стран ОПЕК+ объявил о добровольном сокращении нефтедобычи. Россия продлевает добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 года.
Губернатор Мурманской области заявил о начале новой эпохи индустриализации региона
Губернатор Чибис назвал главные инвестиционные проекты, реализуемые в Мурманской области
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В Мурманской области впервые со времен СССР реализуются мощные инвестиционные проекты. Сейчас завершается строительство первого с советских времен мурманского порта «Лавна», сказал газете ВЗГЛЯД губернатор региона Андрей Чибис по итогам семинара-совещания по подготовке заседания президиума госсовета «О развитии промышленности Российской Федерации в условиях санкционного давления».
«В Мурманской области наступает новая эпоха индустриализации. Президент уделяет особое внимание региону и Арктике в целом. Поэтому нам удается реализовывать мощные инвестиционные проекты, которые будут кормить и область, и страну еще много лет», – рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
«Наша подгруппа Госсовета работает над темой логистики и экспорта. Это приоритетное направление для Мурманска с точки зрения развития Северного морского пути. Сейчас мы завершаем строительство первого с советских времен мурманского порта «Лавна», что повысит грузооборот. Кроме того, реализуется проект Мурманского транспортного узла. Рабочее движение по нему мы планируем запустить до конца года», – сообщил губернатор.
Он также упомянул, что в январе был запущен проект по освоению Колмозерского месторождения лития – важнейшего сырья для российской экономики.
Отдельно Чибис отметил строительство плавучих заводов по сжижению газа. «Первый плавучий высокотехнологичный завод планируется уже этим летом отправить на Ямал. Это рывок, состоявшийся благодаря уникальным налоговым льготам, которые действуют у нас в регионе», – добавил он. В целом же, по словам Чибиса, объем инвестиций в проекты в Мурманской области составляет более 1 трлн 200 млн рублей.
В понедельник в Москве прошел семинар-совещание по подготовке заседания президиума госсовета «О развитии промышленности РФ в условиях санкционного давления». Профильная комиссия Госсовета подготовит порядка 30 предложений по усовершенствованию уже существующих мер поддержки, сообщил глава Алтайского края Виктор Томенко.
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США разделили позицию России по ядерной войне
Белый дом: США согласились с Россией в недопустимости развязывания ядерной войны
США согласны с Россией в том, что развязывать ядерную войну недопустимо, победителей в ней не будет, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Вашингтон, по его словам, не видит признаков того, что Москва планирует применить ядерное оружие в ходе специальной военной операции на Украине или где-то еще, передает ТАСС.
Кирби напомнил слова главы МИД Сергея Лаврова о том, что ядерную войну развязывать недопустимо, что в ней нет победителей. «Мы, откровенно говоря, согласны с ним на этот счет», – подтвердил он.
В недавно принятой Концепции внешней политики России говорится, что для устранения предпосылок развязывания глобальной войны и рисков применения ядерного оружия Россия будет уделять приоритетное внимание стратегическому сдерживанию.
Губернатор: Новосибирской области удалось расширить рынки сбыта вопреки санкциям
Губернатор Травников рассказал о развитии экономики региона в условиях санкционного давления Запада
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Несмотря на все сложности с логистикой из-за санкций, предприятиям региона удается расширять рынки сбыта продукции. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников по итогам семинара-совещания по подготовке заседания президиума госсовета «О развитии промышленности Российской Федерации в условиях санкционного давления».
«Экономика Новосибирской области очень диверсифицирована. У нас расположены все предприятия обрабатывающей промышленности – от микроэлектроники до металлургии», – отметил губернатор региона Андрей Травников.
Он рассказал, что импортозамещение подтолкнуло развитие фармацевтики и радиоэлектронной промышленности. Кроме того, новые задачи от Минобороны России дали мощный толчок для большого объема заказов оборонно-промышленного комплекса, добавил собеседник.
Травников отдельно обратил внимание на такой сектор промышленности, как малые инновационные предприятия. «Они включились в решение задач импортозамещения, обеспечения технологического суверенитета. Например, одно из наших новых предприятий производит промышленные томографы», – рассказал он.
Губернатор Новосибирской области также принял участие в работе круглого стола «Наука для промышленности» и поделился темами, которые обсуждались в ходе мероприятия. «Речь шла о научных исследованиях. Мы пришли к интересному выводу: промышленности не хватает тех гибких инструментов финансирования, которые сегодня есть в науке. Под эгидой Минобрнауки РФ и Российского научного фонда есть достаточно удобные инструменты гибкого единого финансирования научных исследований», – указал Травников.
«Этого не хватает в программах Минпромторга РФ. По крайней мере, такие запросы исходят от руководителей крупных компаний, в структуре которых есть собственные RnD-подразделения (научно-исследовательские подразделения – прим. ВЗГЛЯД) или существует практика взаимодействия с научными образовательными организациями. Поэтому одно из предложений, которые мы сегодня будем выдвигать, – это донастроить программы софинансирования НИОКР по линии Минпромторга», – добавил он.
Также, по словам главы Новосибирской области, проблема сбыта продукции очень актуальна для руководителей промышленных предприятий и коммерческих компаний. «Решение у нее одно – производство конкурентноспособной продукции, которая была бы востребована не только в России, но и за ее пределами», – считает собеседник.
«Новосибирской области удается решать эту задачу», – считает Травников. В качестве примера он привел данные по экспорту продукции агропромышленного комплекса. «В прошлом году Новосибирская область – №1 по объему экспорта АПК в Сибирском федеральном округе», – отметил собеседник. – «Практически в каждой сфере, в каждой отрасли есть изделия, продукция, которые предприятия очень активно экспортируют за пределы нашей страны даже в условиях санкционного давления».
Однако, по мнению Травникова, сейчас увеличению экспорта мешает резко возросшая нагрузка на транспортную инфраструктуру в Сибири из-за переориентации торговых потоков. «Те самые пресловутые проблемы «Восточного полигона» РЖД, Транссиба и БАМа, которые влияют не только на вывоз традиционных товаров, как каменный уголь, но и зерна, стройматериалов», – перечислил Травников.
Напомним, в понедельник в Москве прошел семинар-совещание по подготовке заседания президиума госсовета «О развитии промышленности Российской Федерации в условиях санкционного давления». Профильная комиссия Госсовета подготовит порядка 30 предложений по усовершенствованию уже существующих мер поддержки промышленности РФ в условиях санкций.
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Эксперт: «План Маршалла» загнал Европу в экономическую зависимость от США
Политолог Григорьев: У Европы не осталось шансов на восстановление суверенной экономической политики
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В середине ХХ века Вашингтон нагло вмешался во внутренние процессы европейского континента. Государства Старого Света после Второй мировой оказались в зависимости от США, от которой они не могут оправиться по сей день. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Максим Григорьев. Напомним, 3 апреля 1948 года президент США Гарри Трумэн утвердил так называемый «план Маршалла».
«План Маршалла», то есть программа по восстановлению Европы, лишь на бумаге являлся гуманитарной инициативой. Фактически его главной целью стало установление политического и экономического контроля над Европой. США вмешивались в суверенную политику таких стран, как Франция и Германия», – сказал Максим Григорьев, член Общественной палаты, глава Международного общественного трибунала по Украине.
«Демократические процессы государств Старого Света были нарушены. Европейское руководство осознавало последствия подобного сближения с Вашингтоном, однако американский диктат практически вынудил их подписать все необходимые документы и выполнить ряд требований», – считает политолог.
«Более того, США намеренно навязали Европе использование доллара при внешних торговых операциях. Американский бизнес получил колоссальные преференции, оставив без средств тысячи европейских предпринимателей. Таким образом, благополучие многих европейских стран было разменяно на корыстное самоутверждение Штатов», – отмечает эксперт.
«Именно через Европу США начали процесс долларизации всемирной экономики. В настоящий момент по всей планете ведется борьба с валютной гегемонией Вашингтона. Китай и Россия, вне всяких сомнений, вносят в этот процесс важный вклад, однако недовольных текущим положением дел гораздо больше», – подчеркивает Григорьев.
«Страны Латинской Америки и Азии прекрасно осознают опасность нахождения в долларовой зоне. Достаточно наглядной стала блокировка заграничных российских активов. Это недвусмысленный сигнал – ни одна страна отныне не может чувствовать себя в безопасности», – акцентирует политолог.
Сегодня страны ЕС не способны на реализацию суверенных экономических реформ. «Для этого необходимо появление качественно новых руководителей, однако вероятность их прихода в правительство крайне мала», – прогнозирует Григорьев.
Напомним, 3 апреля 1948 года американский президент Гарри Трумэн подписал закон «Об экономическом сотрудничестве». Данное событие вошло в историю как начало реализации «плана Маршалла». Эта инициатива стала началом открытой демонстрации Вашингтона претензий на мировое лидерство.
Кремль объяснил обозначенное в новой Концепции внешней политики России право на ответ
Песков: Агрессивное развитие событий вокруг России делает необходимым оставлять за собой право на ответ.
Агрессивное развитие событий вокруг России делает необходимым, чтобы было оставлено право на ответ, практика превентивного использования применяется многими странами мира, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков указал, что на Западе широко применяется практику превентивного использования. По его словам, агрессивное развитие событий вокруг России оставляет за ней такое право, добавив, что сама Концепция внешней политики изменена в свете новых реалий, передает РИА «Новости».
Глава МИД Сергей Лавров на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил, что согласно обновленной концепции внешней политики ВС России могут быть использованы для отражения или предотвращения нападения на страну или ее союзников.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, в чем заключаются ключевые особенности документа и как реализация Концепции отразится на отношениях России с другими странами.
В Кремле отреагировали на решение ряда стран ОПЕК+ о снижении добычи нефти
Песков: Решение ряда стран ОПЕК+ о снижении добычи нефти является их «самостоятельной линией»
У стран ОПЕК+ есть своя заинтересованность в стабилизации рынка, Россия только контактирует с ними на постоянной основе, но не более, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение ряда стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти с мая по конец 2023 года.
«В данном случае у стран есть самостоятельная линия, самостоятельная заинтересованность в стабилизации рынка», – сказал Песков, передает ТАСС.
Песков пояснил, что Россия ориентируется на решения, которые принимаются нефтедобывающими странами.
В данном случае важна позиция ОПЕК и ОПЕК+, в интересах мировой энергетики поддержание на должном уровне мировых цен на нефть. На это, по словам представителя Кремля, надо ориентироваться.
«А довольное или недовольное состояние других стран – их личное дело», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Напомним, в ОПЕК+ сообщили, что добровольное сокращение добычи нефти, объявленное рядом стран альянса, без учета России, оценивается в свыше 1,1 млн баррелей в сутки.
Между тем вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия продлевает добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей до конца 2023 года.
Песков заявил о невозможности альтернативных источников энергии обеспечить поступательное развитие
Альтернативные источники энергии в перспективе не смогут обеспечить поступательное развитие стран, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он пояснил, что эксперты неоднократно говорили: для мировой энергетики важен определенный уровень цен, который позволит и не сокращать инвестиции, не сокращать разведку новых запасов, так как этот сектор очень инвестиционно емкий, передает РИА «Новости».
Поэтому, из-за того, что альтернативные источники энергии не способны обеспечить стабильное развитие стран, стоит приоритет отдавать традиционным источникам.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия продлевает добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей до конца 2023 года.