Европейские СМИ рассказали о парадоксе с поставками российского газа

Парадоксальная статистика потребления газа – и прежде всего российского – озвучивается европейской статистикой. С одной стороны, потребление упало, но с другой, наоборот, выросло! Как такое может быть и почему перед нами очередной пример искусственного кризиса и ловушки, в которую загнала себя Европа?

Еще 20 марта текущего года комиссар по энергетике Евросоюза Кадри Симсон подвела итоги европейского процесса «добровольного самоограничения и экономии газа». Процесс этот начался в августе 2022-го, когда евроверхи приняли решение «снизить потребление газа на 15% в срок до 31 марта 2023-го».

Причина этих действий никем не скрывалась и даже, наоборот, афишировалась: «Европа встала на путь освобождения от российской зависимости в газовой сфере». Как сообщила Симсон, страны «Содружества двадцати семи» подошли ответственно к выполнению поставленных задач. В период по январь 2023-го они даже перевыполнили план, уменьшив потребление российского голубого топлива на 19%. Срок действия августовских решений истекал 31 марта. Потому комиссар предложила министрам по энергетике стран ЕС продлить успешно начатый процесс постепенного отказа от газа из России еще ровно на год.

Теплая зима позволила государствам ЕС пройти холодное время года весьма успешно. Газовые хранилища по крайней мере наполовину остались заполненными. Парадокс, однако, в том, что разные аналитические центры ЕС приводят в итоге разные данные о динамике потребления российского газа в последние месяцы. Противоречие в том, что, с одной стороны, потребление российского газа Европой снизилось, а с другой – выросло.

Упомянутая выше К. Симсон, пишет El Periodico, отметила в качестве передовиков газовой экономии Литву (сокращение на 40,5%), Швецию (40,2%), Германию (19,2%), Италию (18,6%), Францию (17,1%) и Испанию (13,7%). В то же самое время испанское издание El Confidencial указало на то, что пиренейское государство не только не сократило потребление российского газа, но и нарастило на 84% его закупки.

А Польша и вовсе увеличила траты на газ из России в два раза по сравнению со среднеевропейским показателем.

При всей диаметральной противоположности представленных данных и те и другие признаются соответствующими действительности. Поскольку, как выясняется, экономят наши европейские партнеры газ трубопроводный, а увеличивают закупки сжиженного (СПГ), поступающего на специальных танкерах, так как никаких ограничений на потребление последнего Еврокомиссия не устанавливала. Весь ЕС (напомним, сокративший импорт российского трубопроводного газа на 19%) увеличил закупки российского СПГ на 35%, информирует аналитическое агентство Bruegel.

«Я не вижу логики в действиях ЕС, – с обидой в голосе заявляет заместитель министра энергетики Литвы Альбинас Зананавичюс агентству Reuters. – Вы строите всю эту инфраструктуру, чтобы избавиться от поставщика, который манипулировал вашими (газовыми) рынками и намеренно создавал вам большие трудности. А затем принимаете его же в качестве партнера, но уже поставляющего СПГ?»

Что же на самом деле происходит и чего Европе ждать от ближайшего будущего? Если раньше она в своем светлом грядущем никогда не сомневалась, то сегодня она ни в чем не уверена.

Чтобы понять, чем продиктовано такое состояние ЕС, обратимся к деталям. Эти данные хотя и фигурируют в публичной полемике, однако на широкое обсуждение европейские СМИ их стараются не выставлять.

Итак, деталь первая. Напомним – теплая зима, которая только что закончилась. На обогрев своего жилья европейцы потратили нынче меньше газа благодаря не столь сильным морозам, какими была отмечена зима года предшествовавшего. Не стоит забывать, правда, и о высокой цене топлива для потребителей – необходимость для каждого домохозяйства иметь экономную экономику тоже подтолкнула европейцев жечь топлива меньше.

Деталь вторая. Америка, как известно, приглашает европейские предприятия перебираться за океан. Кроме того, США снабжают Европу более дорогим СПГ, что для европейских компаний, в особенности тех, для кого природный газ не только средство энергетическое, но и исходное сырье для производства продукции (химические концерны в первую очередь) – еще одна веская причина охоты к перемене мест.

Деталь третья. В прошлом году (в период заполнения хранилищ) цена на газ на спотовом рынке взлетала до 300€/МВт·ч. Сегодня ситуация в Европе более спокойная и стабильная – мегаватт-час стоит всего 40 евро. И именно поэтому энергетические компании Старого Света глухи к призывам Брюсселя не совершать сделки с производителями газа из России. Российский газ относительно дешев, и приобретенный сейчас он может в эпоху нового взлета цен принести закупившимся головокружительные барыши. «При 300 процентах нет такого преступления, на которое капитал не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы», как известно. А тут тем более речь не о криминале вовсе, а всего лишь «не заметить рекомендаций Еврокомиссии». Рекомендаций, а не приказов, обязательных к исполнению.

Деталь четвертая. Кардинальные расхождения в прогнозах. Оживленные закупки СПГ по низким ценам наталкиваются на недостаточное количество в странах Европы терминалов по приему сжиженного топлива и его регазификации. Что в свою очередь просто обязывает инвесторов вкладываться в строительство названной инфраструктуры. Это, по мнению ряда аналитиков, из разряда «и хочется, и колется» – можно озолотиться в будущем, а можно и вылететь в трубу.

Согласно данным Института экономики, энергетики и финансового анализа (IEEFA), базирующегося в США, к 2030 году «Содружество двадцати семи» будет обладать терминалами по приему СПГ и его регазификации, способными закачать и обработать до 400 млрд кубов голубого топлива. Очевидно, что подобный объем инфраструктуры будет возведен не в расчете на авось «спрос на газ не только не упадет, но и повысится», а согласно имеющимся цифровым выкладкам, основанным на аналитике перспектив европейской промышленности.

Однако гарантий, что такие объемы Европа будет действительно потреблять (не забудем, Штаты настроены лишить ее значительной части химпрома), не существует.

Аналитики из S&P Global Commodity Insights утверждают, что европейский спрос на самом деле не достигнет 400 млрд кубометров (увеличившись на 130 млрд по сравнению с 2022 годом), а сползет к отметке 190 млрд. А их коллеги из IEEFA вообще предрекают Европе падение спроса до 130 млрд кубов.

«В этом случае поставляемого в ЕС сжиженного газа будет достаточно, чтобы задействовать лишь 35% вновь построенных терминалов и заводов по регазификации, – убеждена одна из авторов анализа IEEFA Анна Мария Яллер-Макаревич. – Многие европейские государства добьются таким образом присвоения им титула «страна с высоким риском обладания проблемными активами». То есть, попросту говоря, страна, выбросившая деньги на ветер. Прежде всего к таким можно отнести Испанию (будет способна перерабатывать до 50 млрд кубов в год), Турцию (44 млрд) и Великобританию (40 млрд)».

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А тут еще Венгрия с ее хорошо известной позицией Виктора Орбана «у Будапешта есть свои интересы, которые могут не совпадать с позицией ЕС». Мадьярский лидер всегда готов воспользоваться или не воспользоваться правом вето на любой закон содружества в энергетической сфере, что может позволить Европе продолжить пользоваться более дешевым (то есть российским) газом, а может и усугубить кризис ее экономики.

И в чем при такой ситуации можно быть уверенным? Да только в одном. В российском трубопроводном газе. Открыл вентиль – есть газ. Да еще (в случае долгосрочного контракта) и по фиксированной цене, не зависящей от гримас рынка. Это та самая уверенность, которой Европа лишила себя сама, отказавшись от российского трубопроводного газа. И которой Европу лишили Соединенные Штаты, подорвав российские газопроводы в Балтийском море.