Европа загнала себя в газовую ловушку

Взгляд
3 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 21:08  |  vz.ru
Разделы

Что ждет авторынок России

Китайцы удвоят продажи автомобилей второй год подряд Рамиль Ситдиков/РИА Новости
«Лада», «китаец» или подержанный «японец». Такой выбор теперь стоит перед потенциальным покупателем легкового автомобиля в России. Уход западных производителей кардинально изменил автобизнес, ассортимент и цены на автомобильном рынке России. Китайские бренды продолжают завоевывать опустевшую нишу новых «Рено» и «Фольксвагенов». А тем, кому «китаец» не по карману или не по вкусу, приходится изворачиваться, чтобы купить машину. Подробности...
Перейти в раздел…

Киев собрался нелепо переписать историю Севастополя

Власти Украины вознамерились разорвать исторические ассоциации Севастополя с городом русской воинской славы Алексей Павлишак/ТАСС
В Киеве рассказали о планах переименовать Севастополь в Ахтияр. Так утратившая субъектность Украина пытается обрести самоидентификацию и разжечь национальный конфликт на Крымском полуострове, поясняют эксперты. На кого рассчитана эта идея украинских властей и как к ней отнеслись в Крыму? Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем Киев организовал убийство военкора Владлена Татарского

Идейность Татарского взбесила офис Зеленского и украинских военных t.me/vladlentatarsky
Национальный антитеррористический комитет утверждает, что убийство Владлена Татарского в петербургском кафе организовали украинские спецслужбы с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК Алексея Навального. Кем был Владлен Татарский и почему на Украине его расценивали как угрозу? Подробности...
Перейти в раздел…

«Антироссийская коалиция» Запада показывает признаки разрушения

Байден возлагал на «саммит демократий» большие надежды Yuri Gripas/Pool via CNP/Global Look Press
Соединенные Штаты провели грандиозное международное мероприятие, одной из основных целей которого стало «осуждение России». Однако итоговую декларацию «саммита демократий» подписали главным образом только прямые вассалы США.  Подробности...
Перейти в раздел…

Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Зеленский распродает Украину за бесценок

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук
Чем же киевская хунта будет расплачиваться за американское оружие, которого уже поставлено на миллиарды долларов? Полной распродажей Украины акулам коллективного Запада, предводителем которых выступает BlackRock, который даже в Америке проходит по графе бизнес-разбойника. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Владлен верил в Победу и отдал за нее всё, даже жизнь

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
У него был шеврон (один из шевронов) «Имарат Донбасс». Он был, конечно, христианином. В джихаде против сатанизма истинные верующие на одной стороне. Подробности...

Владлен Татарский воевал и словом, и делом

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Почему украинцы убивают молодых – таких, как Даша Дугина и Максим? Потому что они яркие. Потому что они русские. Террористы убивают перспективных, тех, к кому прислушивается молодежь, тех, кто способен повести за собой новые поколения. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

Теракт и убийство Татарского: главное

Кому нужен арест Трампа

Россию запугивают предательством союзников

Перейти в раздел…

В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
Подробности...

Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
Подробности...

Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы относитесь к планам Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии?
  • С одобрением

  • С осуждением

  • С опасением

  • Другое (укажите свой вариант в комментариях)
Как изменилось ваше отношение к китайским автомобилям за последнее время?
  • Улучшилось

  • Ухудшилось

  • Не изменилось
Вы были в Крыму после его воссоединения с Россией?
  • Да

  • Нет, но планирую там побывать

  • Нет, и не планирую там побывать
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин наградил Татарского орденом Мужества посмертно
    Количество пострадавших при теракте в Петербурге выросло до 33 человек Новак объяснил причины сокращения добычи нефти странами ОПЕК В Ереване принятие Арменией статута МУС назвали шагом против России Галустян объяснил получение гражданства Армении
    СМИ: Подозреваемую в теракте Трепову решили этапировать в Москву В НАТО не зафиксировали перемещений ядерных сил России Россия передала Украине пятерых раненых военных НАСА объявило состав экипажа лунной миссии Artemis 2
    В ходе армейских учений запланирован выход белорусских войск к госгранице Зеленский отреагировал на убийство Татарского Российские войска за сутки уничтожили более 460 украинских военных Япония отменила ограничения на въезд россиян

    убийство Татарского


    СК переквалифицировал дело о взрыве в Петербурге на теракт

    решение Пекина


    Китай впервые за почти 60 лет изменил позицию по Курилам

    военный блок


    В НАТО назвали условие членства в альянсе Украины

    Видео

    взрыв в кафе


    Зачем Киев организовал убийство военкора Владлена Татарского

    теракт в Петербурге


    Убийство Владлена Татарского показывает суть украинской идеологии

    Уход западных производителей


    Что ждет авторынок России

    Киево-Печерская лавра


    Зеленский устроил бесовские пляски на святыне православия

    карикатура


    Западу надоедают Зеленский и Украина

    Бизнес-разбойник


    Владимир Прохватилов: Зеленский распродает Украину за бесценок

    «прост и доступен в общении»


    Герман Садулаев: Владлен верил в Победу и отдал за нее всё, даже жизнь

    Убийство военкора


    Общественное мнение: Владлен Татарский воевал и словом, и дело

    на ваш взгляд


    Как вы относитесь к планам Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии?

    Европа загнала себя в газовую ловушку

    Европейские СМИ рассказали о парадоксе с поставками российского газа
    Танкеры с СПГ идут в Европу. Однако нужны ли они будут там в таком количестве?
    		  
    3 апреля 2023, 19:45
    Фото: Николай Михальченко/ТАСС
    Текст: Владимир Добрынин

    Парадоксальная статистика потребления газа – и прежде всего российского – озвучивается европейской статистикой. С одной стороны, потребление упало, но с другой, наоборот, выросло! Как такое может быть и почему перед нами очередной пример искусственного кризиса и ловушки, в которую загнала себя Европа?

    Еще 20 марта текущего года комиссар по энергетике Евросоюза Кадри Симсон подвела итоги европейского процесса «добровольного самоограничения и экономии газа». Процесс этот начался в августе 2022-го, когда евроверхи приняли решение «снизить потребление газа на 15% в срок до 31 марта 2023-го».

    Причина этих действий никем не скрывалась и даже, наоборот, афишировалась: «Европа встала на путь освобождения от российской зависимости в газовой сфере». Как сообщила Симсон, страны «Содружества двадцати семи» подошли ответственно к выполнению поставленных задач. В период по январь 2023-го они даже перевыполнили план, уменьшив потребление российского голубого топлива на 19%. Срок действия августовских решений истекал 31 марта. Потому комиссар предложила министрам по энергетике стран ЕС продлить успешно начатый процесс постепенного отказа от газа из России еще ровно на год.

    Теплая зима позволила государствам ЕС пройти холодное время года весьма успешно. Газовые хранилища по крайней мере наполовину остались заполненными. Парадокс, однако, в том, что разные аналитические центры ЕС приводят в итоге разные данные о динамике потребления российского газа в последние месяцы. Противоречие в том, что, с одной стороны, потребление российского газа Европой снизилось, а с другой – выросло.

    Упомянутая выше К. Симсон, пишет El Periodico, отметила в качестве передовиков газовой экономии Литву (сокращение на 40,5%), Швецию (40,2%), Германию (19,2%), Италию (18,6%), Францию (17,1%) и Испанию (13,7%). В то же самое время испанское издание El Confidencial указало на то, что пиренейское государство не только не сократило потребление российского газа, но и нарастило на 84% его закупки.

    А Польша и вовсе увеличила траты на газ из России в два раза по сравнению со среднеевропейским показателем.

    При всей диаметральной противоположности представленных данных и те и другие признаются соответствующими действительности. Поскольку, как выясняется, экономят наши европейские партнеры газ трубопроводный, а увеличивают закупки сжиженного (СПГ), поступающего на специальных танкерах, так как никаких ограничений на потребление последнего Еврокомиссия не устанавливала. Весь ЕС (напомним, сокративший импорт российского трубопроводного газа на 19%) увеличил закупки российского СПГ на 35%, информирует аналитическое агентство Bruegel.

    «Я не вижу логики в действиях ЕС, – с обидой в голосе заявляет заместитель министра энергетики Литвы Альбинас Зананавичюс агентству Reuters. – Вы строите всю эту инфраструктуру, чтобы избавиться от поставщика, который манипулировал вашими (газовыми) рынками и намеренно создавал вам большие трудности. А затем принимаете его же в качестве партнера, но уже поставляющего СПГ?»

    Что же на самом деле происходит и чего Европе ждать от ближайшего будущего? Если раньше она в своем светлом грядущем никогда не сомневалась, то сегодня она ни в чем не уверена.

    Чтобы понять, чем продиктовано такое состояние ЕС, обратимся к деталям. Эти данные хотя и фигурируют в публичной полемике, однако на широкое обсуждение европейские СМИ их стараются не выставлять.

    Итак, деталь первая. Напомним – теплая зима, которая только что закончилась. На обогрев своего жилья европейцы потратили нынче меньше газа благодаря не столь сильным морозам, какими была отмечена зима года предшествовавшего. Не стоит забывать, правда, и о высокой цене топлива для потребителей – необходимость для каждого домохозяйства иметь экономную экономику тоже подтолкнула европейцев жечь топлива меньше.

    Деталь вторая. Америка, как известно, приглашает европейские предприятия перебираться за океан. Кроме того, США снабжают Европу более дорогим СПГ, что для европейских компаний, в особенности тех, для кого природный газ не только средство энергетическое, но и исходное сырье для производства продукции (химические концерны в первую очередь) – еще одна веская причина охоты к перемене мест.

    Деталь третья. В прошлом году (в период заполнения хранилищ) цена на газ на спотовом рынке взлетала до 300€/МВт·ч. Сегодня ситуация в Европе более спокойная и стабильная – мегаватт-час стоит всего 40 евро. И именно поэтому энергетические компании Старого Света глухи к призывам Брюсселя не совершать сделки с производителями газа из России. Российский газ относительно дешев, и приобретенный сейчас он может в эпоху нового взлета цен принести закупившимся головокружительные барыши. «При 300 процентах нет такого преступления, на которое капитал не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы», как известно. А тут тем более речь не о криминале вовсе, а всего лишь «не заметить рекомендаций Еврокомиссии». Рекомендаций, а не приказов, обязательных к исполнению.

    Деталь четвертая. Кардинальные расхождения в прогнозах. Оживленные закупки СПГ по низким ценам наталкиваются на недостаточное количество в странах Европы терминалов по приему сжиженного топлива и его регазификации. Что в свою очередь просто обязывает инвесторов вкладываться в строительство названной инфраструктуры. Это, по мнению ряда аналитиков, из разряда «и хочется, и колется» – можно озолотиться в будущем, а можно и вылететь в трубу.

    Согласно данным Института экономики, энергетики и финансового анализа (IEEFA), базирующегося в США, к 2030 году «Содружество двадцати семи» будет обладать терминалами по приему СПГ и его регазификации, способными закачать и обработать до 400 млрд кубов голубого топлива. Очевидно, что подобный объем инфраструктуры будет возведен не в расчете на авось «спрос на газ не только не упадет, но и повысится», а согласно имеющимся цифровым выкладкам, основанным на аналитике перспектив европейской промышленности.

    Однако гарантий, что такие объемы Европа будет действительно потреблять (не забудем, Штаты настроены лишить ее значительной части химпрома), не существует.

    Аналитики из S&P Global Commodity Insights утверждают, что европейский спрос на самом деле не достигнет 400 млрд кубометров (увеличившись на 130 млрд по сравнению с 2022 годом), а сползет к отметке 190 млрд. А их коллеги из IEEFA вообще предрекают Европе падение спроса до 130 млрд кубов.

    «В этом случае поставляемого в ЕС сжиженного газа будет достаточно, чтобы задействовать лишь 35% вновь построенных терминалов и заводов по регазификации, – убеждена одна из авторов анализа IEEFA Анна Мария Яллер-Макаревич. – Многие европейские государства добьются таким образом присвоения им титула «страна с высоким риском обладания проблемными активами». То есть, попросту говоря, страна, выбросившая деньги на ветер. Прежде всего к таким можно отнести Испанию (будет способна перерабатывать до 50 млрд кубов в год), Турцию (44 млрд) и Великобританию (40 млрд)».

    А тут еще Венгрия с ее хорошо известной позицией Виктора Орбана «у Будапешта есть свои интересы, которые могут не совпадать с позицией ЕС». Мадьярский лидер всегда готов воспользоваться или не воспользоваться правом вето на любой закон содружества в энергетической сфере, что может позволить Европе продолжить пользоваться более дешевым (то есть российским) газом, а может и усугубить кризис ее экономики.

    И в чем при такой ситуации можно быть уверенным? Да только в одном. В российском трубопроводном газе. Открыл вентиль – есть газ. Да еще (в случае долгосрочного контракта) и по фиксированной цене, не зависящей от гримас рынка. Это та самая уверенность, которой Европа лишила себя сама, отказавшись от российского трубопроводного газа. И которой Европу лишили Соединенные Штаты, подорвав российские газопроводы в Балтийском море.

     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •