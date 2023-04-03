Депутат Хубезов: Фонд «Защитники Отечества» будет работать без казенщины и бюрократии

Фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества» создан для адресного сопровождения и помощи ветеранам спецоперации, работа фонда будет «открытой, а сам порядок оказания помощи – простым, по принципу «одного окна», заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

«(Президент) Владимир Владимирович Путин подписал Указ о создании Госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Он создан для адресного сопровождения и помощи ветеранам спецоперации, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение, оказание всесторонней поддержки членам семей погибших участников СВО. Также фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов. Работа будет «открытой, а сам порядок оказания помощи – простым, по принципу «одного окна», без казенщины и бюрократии», – написал Хубезов в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что семьи бойцов ежедневно поддерживают своих мужей, отцов и сыновей на передовой. «Наша задача – помочь им «на гражданке» и дать все самое лучшее, что есть в нашей стране!» – заключил он.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о создании в России специального фонда «Защитники Отечества», который займется оказанием помощи семьям погибших бойцов, принимавших участие в специальной военной операции, и ветеранам СВО.