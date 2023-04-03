СПбГУ: Подозреваемую в причастности к убийству Татарского Трепову отчислили в 2019 году

Уроженка Санкт-Петербурга Дарья Трепова, задержанная по подозрению в причастности ко взрыву в кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, была отчислена из Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) в 2019 году по собственному желанию, следует из материалов на сайте вуза.

Ряд СМИ и Telegram-каналов сообщил, что Трепова училась в СПбГУ на экономическом факультете.

Как говорится в ответе университета на соответствующие запросы в разделе «виртуальная приемная», девушка с именем и фамилией Дарья Трепова не является студенткой Санкт-Петербургского государственного университета, отчислена из СПбГУ в 2019 году по собственному желанию, передает РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство военкора Владлена Татарского является терактом, главу государства незамедлительно проинформировали о взрыве в Санкт-Петербурге.

По данным НАК, теракт, в результате которого погиб российский военный корреспондент Владлен Татарский, спланировали украинские спецслужбы с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* (организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская) Алексея Навального, активной сторонницей которого являлась Трепова, задержанная в понедельник. При взрыве пострадали 32 человека, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.