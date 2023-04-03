Член РГО Дервенев: При взрыве в Петербурге пострадали журналистка Любина и организатор «Бессмертного полка» в Таллине

При взрыве в петербургском кафе, где погиб блогер Максим Фомин (Владлен Татарский), пострадала журналистка Татьяна Любина, сообщил член Русского географического общества и Всемирного клуба петербуржцев Владимир Дервенев.

При взрыве пострадала Любина и организатор «Бессмертного полка» в Таллине Сергей Чаулин, депортированный из Эстонии, сказал Дервенев, передает ТАСС.

У Чаулина – ранение бедра, плеча и головы, у Любиной – посечено лицо, осколочные ранения глаз и ранение ноги, уточнил он.

Между тем в пресс-службе Минздрава уточнили, что число пострадавших выросло до 32 человек. Состояние десяти из них оценивается как тяжелое, 16 находятся в состоянии средней тяжести, в их числе – 14-летняя девочка.

Состояние пяти оценивается как удовлетворительное, им помогают в стационарных условиях. Еще одна пострадавшая отказалась от госпитализации, ей оказали помощь амбулаторно.

В городском комитете по здравоохранению указали, что девятерых пострадавших отпустили на амбулаторное лечение.

В воскресенье в петербургском кафе произошел взрыв, там проходил творческий вечер российского военкора Владлена Татарского. Он погиб, пострадали 32 человека, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.

Позже была задержана подозреваемая в преступлении, ей оказалась Дарья Трепова. В Красносельском райсуде Петербурга уточнили, что в феврале 2022 года она получила 10 суток административного ареста за организацию несогласованной акции.