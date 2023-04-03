Трепова после начала СВО отбыла срок за незаконную акцию в Петербурге

Суд: Трепова после начала СВО отбыла десять суток ареста за незаконную акцию в Петербурге

Дарья Трепова, подозреваемая в причастности к организации взрыва в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, в феврале 2022 года получила десять суток административного ареста за организацию несогласованной акции с нарушением санитарных норм, сообщили в Красносельском районном суде Петербурга.

В тексте постановления говорится, что 25 февраля 2022 года Трепова в Санкт-Петербурге «принимала участие в массовом одновременном пребывании и передвижении граждан в количестве не более 300 человек», что повлекло нарушение общественного порядка, создало помехи движению пешеходов и транспорта, передает РИА «Новости».

Суд назначил ей административное наказание в виде ареста на десять суток. Решение было признано законным.

Ранее стало известно, что Трепова задержана.

Напомним, взрыв прогремел в кафе в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер российского военного корреспондента Владлена Татарского. Военкор погиб, пострадали 32 человека, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.