Бывший американский офицер озвучил потери изначального состава ВСУ

Бывший офицер КМП США Риттер заявил о потерях 80% ВСУ от их изначального состава

Украина уже не сможет восполнить потери среди военных, поскольку потеряно 80% украинских бойцов от изначального состава, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom отметил, что проблема заключается в том, что у Украины была регулярная армия в размере 260 тыс. человек в самом начале. По его словам, сейчас 80% из них убито, взято в плен или ранено, и с таким же уровнем подготовки уже не найти им замены, передает РИА «Новости».

Как указал офицер в отставке, российские войска прошли подготовку и оснащены всем необходимым, тогда как ВСУ сейчас в основном состоят из плохо обученных мобилизованных местных жителей.

Риттер добавил, что Украина оказалась в трагической ситуации из-за неспособности продолжать оборону, а украинский лидер Владимир Зеленский говорит о планируемом контрнаступлении, но Киеву вряд ли это удастся при его ресурсах.

В понедельник военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Украина потеряла за истекшую неделю 4 тыс. бойцов убитыми, но 90% этих потерь киевские власти записали в пропавшие без вести, скрывая информацию от близких родственников погибших.