Максим Фадеев записал песню для тех, кто ждет своих ребят-воинов

Продюсер и композитор Максим Фадеев записал песню «Обязательно вернусь» для тех, кто ждет своих ребят-воинов

Продюсер и композитор Максим Фадеев записал песню «Обязательно вернусь» на стихи Михаила Гуцериева и выразил надежду, что она будет звучать в сердце каждого воина, в сердце каждой матери, в сердце каждой девчонки, которая ждет своих ребят.

Композитор рассказал в видеозаписи, опубликованной на YouTube-канале «GUTSERIEV MEDIA», что ему очень хотелось сделать что-то теплое, живое. По его словам, все было до банальности просто, но получилось до невозможности сложно, а он просто хотел найти стихи, нечто напоминающее стих «Темная ночь» Владимира Агатова. Фадеев признался, что не думал, что получится такой результат. Однако, по словам композитора, он нашел стихотворение, которое «просто вырывает сердце из груди». «Когда я пел эти слова, у меня комок в горле стоял, я где-то пять или шесть раз приезжал в студию», – рассказал Фадеев.

Композитор признался, что безумно гордится результатом. Он надеется, что эта песня будет звучать в сердце каждого воина, в сердце каждой матери, в сердце каждой девчонки, которая ждет своих ребят. «Они обязательно вернутся. Обязательно», – сказал Фадеев.

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