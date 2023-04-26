Пескова спросили об ожиданиях от возможного переизбрания Байдена

Песков назвал ожидания от возможного переизбрания Байдена делом американцев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался размышлять о том, что будет, если Джо Байден будет переизбран на второй президентский срок в США.

Он подчеркнул, что задумываться об этом нужно американцам, это они должны анализировать ситуацию, делать прогнозы, передает ТАСС.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что повторное выдвижение Байдена закончится плохо, «третьей мировой войной».

Напомним, издание Politico писало, что рейтинг одобрения работы Байдена на посту главы государства колеблется в районе 40%, что говорит о его низких шансах на переизбрание в 2024 году.