В США предрекли поражение Байдену на выборах из-за низкого рейтинга

Politico: Рейтинг Байдена в 40% снижает шансы на его переизбрание президентом США

Рейтинг одобрения работы Джо Байдена на посту президента США колеблется в районе 40%, что предупреждает о его низких шансах на переизбрание в 2024 году, сообщает издание Politico.

Издание пишет, что свежие опросы общественного мнения показывают, что рейтинг одобрения Байдена колеблется на том же уровне, что был у его предшественников, которые пытались повторно переизбраться, но потерпели неудачу. При этом, Джо Байден еще официально не объявлял о намерении идти на второй срок, передает РИА «Новости».

Согласно данным агрегатора опросов FiveThirtyEight, средний рейтинг одобрения Байдена среди избирателей составляет 43%, неодобрения – 52%. Эти показатели всего на 1% отличаются от тех, что были у Трампа четыре года назад, когда он проиграл Байдену выборы.

Politico пишет, что низкий рейтинг одобрения работы Байдена угрожает его вероятной заявке на переизбрание. Отмечается, что нынешнего президента США не одобряют не только республиканцы. Он также проявляет мягкость среди демократов и тяготеющих к левым взглядам демографических групп, что грозит снижением его популярности. Мартовский опрос телеканала CNN показал, что лишь 68% сторонников демократов считают Байдена «достойным переизбрания» в 2024 году.

Ранее действующий глава американского государства Джо Байден сообщил, что объявление, касающееся его решения по участию в президентских выборах в США в 2024 году, будет сделано «относительно скоро».

Напомним, по данным американских СМИ, Байден уже решил баллотироваться. Его советники в Белом доме намерены принять «окончательные решения» по запуску избирательной кампании. Сам Байден не хочет спешить с официальным объявлением и «возмущен давлением» на него по данному вопросу.