Представители более 70 стран заявили об участии в пятом сезоне конкурса «Лидеры России»

Представители более 70 стран мира заявили об участии в пятом сезоне конкурса «Лидеры России»

В пятом сезоне конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» за первые три недели с момента старта в качестве участников заявились представители более чем 70 иностранных государств с четырех континентов.

Высокую активность демонстрируют представители Евразии, особенно жители стран постсоветского пространства, также заявки поступают из Северной Америки, Африки и Южной Америки.

Как отметил гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», и.о. ректора Президентской Академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров, традиционно активно на сайте лидерыроссии.рф регистрируются граждане стран постсоветского пространства. В лидерах – Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Молдова, Киргизия, Таджикистан, Азербайджан, Латвия, Грузия.

«Существенное количество заявок поступает из европейских государств: Германии, Италии, Испании, Великобритании, Португалии, Польши, Нидерландов, Бельгии, Норвегии, Швеции, Франции. К участию подключаются конкурсанты из Азии: Китая, Монголии, Малайзии, Таиланда, Индонезии, Индии. О намерениях присоединиться к «Лидерам России» заявляют представители Ближнего Востока: Израиля, ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции, Египта. Северную Америку представляет США и Канада, Южную Америку – Венесуэла, Боливия, Бразилия и Эквадор. С Африканского континента заявки направляют жители Туниса, Марокко и Мозамбика. Также ряд заявок пришел из Новой Зеландии», – сказал он.

Отмечается, что иностранцы участвуют в «Лидерах России» со второго сезона. С тех пор заявки на конкурс в общей сложности направили представители 150 стран – почти 80% всех государств-членов ООН.

Иностранные граждане, победившие в пятом сезоне конкурса «Лидеры России», смогут претендовать на получение в упрощенном порядке российского гражданства, а иностранцы-финалисты – на получение по облегченной процедуре вида на жительство в Российской Федерации. Такая мера поощрения иностранных участников проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» введена в соответствии с указом Президента РФ в августе 2021 года.

В гражданство России уже приняты 27 иностранных участников конкурса «Лидеры России». В их числе представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Греции, Израиля, Казахстана, Молдовы, Польши, США, Узбекистана, Франции.

«Всем соотечественникам, которые планируют связать свою жизнь и будущее своих детей с Россией, победа в одном из конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей» позволит ускоренно получить гражданство своего Отечества. С того момента, когда в ноябре 2022 года мне вручили паспорт Российской Федерации в Екатерининском зале Московского Кремля, начался новый жизненный путь. Хочу наполнить его полезным трудом по развитию специалистов рабочих профессий, чтобы система среднего профессионального образования стала еще более мощным двигателем социально-экономического благополучия России. Однозначно желаю всем участвовать в конкурсе «Лидеры России». Упущенные возможности лучше не коллекционировать», – выразил уверенность победитель трека «Международный» четвертого сезона конкурса «Лидеры России» Олег Толкайлов из Казахстана.

Как отметила победительница трека «Международный» четвертого сезона конкурса «Лидеры России» Любовь Тарайкевич из Беларуси, ныне также гражданка России, благодаря конкурсу удалось собрать международную команду и запустить проект для детей «Мульти Летопись России IX-XXI» по изучению истории через игру и мультипликацию.

«Сейчас я работаю в Москве и живу на две страны, но всегда своей деятельностью стараюсь объединять людей вокруг России, ее наследия и культуры. Обращаясь к потенциальным участникам конкурса из других государств, хочу сказать одно: мы вас ждем! Присоединяйтесь к нам, участвуйте и побеждайте!» – призвала она.

«Вернуть возможность связи с Отечеством – очень высокая награда и весомое жизненное преимущество. Россия – огромная, богатая, развивающаяся страна с четкими нравственными законами и представлениями о морали, – добавила победительница трека «Международный» четвертого сезона конкурса «Лидеры России» Татьяна Дробова из Узбекистана.

Пятый сезон конкурса управленцев «Лидеры России» стартовал 4 апреля 2023. Принять участие в нем могут граждане РФ и других государств до 55 лет с опытом управления не менее двух лет. Для этого необходимо до 14 мая пройти регистрацию на сайте лидерыроссии.рф.

В числе главных призов – грант в размере 1 млн рублей на обучение, возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев, а также карьерные консультации и сопровождение.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится по поручению президента России с 2017 года. За четыре сезона на участие в нем подано более 840 тыс. заявок из 150 стран. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет российский лидер Владимир Путин.