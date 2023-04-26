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26 апреля, среда | Последнее обновление — 12:47 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Совфеде ответили на заявление Киева о «праве» Украины уничтожать все в Крыму и Донбассе
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Поэт Дмитрий Артис, недавно вернувшийся с фронта, рассказал, что он встретился со своим 14-летним сыном и тот тут же поставил ему запись Шамана, в первую очередь песню «Я – русский». Оказывается, Шаман помогает современным подросткам осознать себя русскими.
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Из Европы вроде бы приходят обнадеживающие для России новости. Во всяком случае, протесты там становятся всё более массовыми. Но пока их явно недостаточно, чтобы изменить европейскую политику.
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Никол Пашинян не сумасшедший и не мазохист. Все его действия по сдаче армянских территорий, граждан и интересов служат высшей цели, указанной ему его зарубежными друзьями и инвесторами, вложившимися в его сначала журналистскую, а потом политическую карьеру.
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Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
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Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В Совфеде ответили на заявление Киева о «праве» Украины уничтожать все в Крыму и Донбассе
Сенатор Долгов: Украинской власти придется отвечать за теракты и нападение на Россию
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Украинских чиновников к таким публичным заявлениям и действиям подначивают в Вашингтоне. Но в Киеве должны помнить, что за содеянное придется отвечать, после СВО не все успеют сбежать в Штаты, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина имеет «право» уничтожать все в Крыму и Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях.
«Заявления Михаила Подоляка о том, что Украина имеет «право» уничтожать все в Крыму и Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях лишний раз подтверждают, что украинские власти занимаются терроризмом», – сказал член Совета Федерации, бывший зампостпреда РФ при ООН в Нью-Йорке Константин Долгов.
«Но самое главное, что это не их личное мнение, позиция сформирована в Вашингтоне. Американские государственные деятели, такие как президент Джо Байден, госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд, прямо подначивают Зеленского к нанесению ударов по гражданским объектам и инфраструктуре на территории России», – акцентировал собеседник.
«Все регионы, озвученные Подоляком, это неотъемлемая часть нашей страны, в соответствии с волеизъявлением граждан и юридическими нормами. Разумеется, любое нападение или теракт будут расцениваться нами как покушение на территориальную целостность и безопасность Российской Федерации», – убежден сенатор.
«Ответ на это необходим соответствующий и он уже реализуется в рамках специальной военной операции. Вместе с тем мы фиксируем все их заявления и действия, чтобы рано или поздно привлечь всех к ответственности. Всему офису Зеленского в Америку эвакуироваться не удастся», – иронично заключил Долгов.
Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк выступил с утверждением, что Украина якобы «имеет право» уничтожать все, что находится в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Он также заявил, что у Украины другие приоритетные цели, которые гарантируются государству международным правом.
Напомним, в начале апреля советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил о планах Киева захватить Крым и искоренить на полуострове все русское. По его словам, Украина «захватит» Крым за короткое по историческим меркам время – пять-шесть месяцев. «Возможно, это слишком оптимистично, но это оптимизм, математически выверенный», – заявил Подоляк в интервью «Радио Свобода*» (признано иностранным агентом).
По его мнению, «война будет идти, пока не будет освобождена вся территория Украины». Советник офиса Владимира Зеленского добавил, что после «захвата» Крыма Украина снесет Крымский мост. В связи с этим высказыванием в МИД России назвали власти Украины нацистами. Официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале написала: «И ведь до 2022 года они делали то же самое, а Запад одобрительно кивал и свозил им оружие».
В Киеве придумали способ взимать с россиян сбор на восстановление Украины
В Киеве предложили ввести для россиян сбор на восстановление Украины при загранпоездках
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Международная группа Ермака – Макфола представила новый план по усилению санкций против России, группу возглавляет руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и бывший американский посол в России Майкл Макфол.
На сайте офиса Зеленского размещен документ, который состоит из 35 листов. В нем предлагается наложить санкции на все российские нефтегазовые компании, ввести полное налогообложение на западные нефтегазовые компании, которые остаются в России, заблокировать доступ России к западным нефтегазовым сервисам, передает РИА «Новости».
Кроме того, группа призывает запретить въезд в страны Запада по туристическим визам для россиян или ввести этим странам сбор на восстановление Украины при оформлении виз для граждан РФ.
Также предлагается ввести полное эмбарго на российскую металлургическую продукцию, ювелирные изделия из России, прекратить поставки высокотехнологической продукции, например микрочипов с поддержкой ГЛОНАСС.
Предлагается ввести комплексные санкции против российского и белорусского военно-промышленного сектора, полные санкции против десяти крупнейших российских банков, отключение банков от SWIFT, расширение индивидуальных санкций против чиновников, должностных лиц госпредприятий, журналистов, членов политических партий.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что устойчивость экономики России поразила Запад – МВФ уже второй раз улучшает прогноз по российской экономике на 2023 год, а в апреле фонд даже прибавил темпы роста ВВП России.
Лавров: Что дальше будет с МВФ и Всемирным банком – это большой вопрос
Глава российского МИД Лавров заявил, что переход на расчет в нацвалютах не остановить
Переход стран на расчет в национальных валютах в обход доллара уже не остановить, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе заседания Совбеза ООН в Нью-Йорке.
По словам главы МИД России, процесс дедолларизации запущен США, сейчас происходящее с тревогой анализируется, включая местных политологов и экономистов, передает ТАСС.
«Переход к расчетам в национальных валютах в обход доллара, евро и иены, к выработке цифровых валют уже неостановим», – сказал Лавров.
Он отметил, что остается большим вопросом, что будет с Международным валютным фондом (МВФ) и со Всемирным банком на фоне происходящего.
Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что все идет к тому, что рубль и юань заменят доллар.
В Конгрессе США захотели вернуть Украину к границам 1991 года
Yahoo News: В Палате представителей США потребовали завершить конфликт на Украине возвращением к границам 1991 года
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Конгрессмены от Республиканской и Демократической партий в Палате представителей США готовят законопроект, требующий добиться завершения конфликта на Украине возвращением к границам 1991 года, сообщает портал Yahoo News.
Как ожидается, соответствующая резолюция будет представлена во вторник и сначала должна будет быть рассмотрена Комитетом по международным делам Палаты представителей США. По имеющейся у портала информации, в резолюции содержится требование подчеркнуть, что США хотят видеть победу Украины «против вторжения» и восстановления в международно-признанных границах 1991 года. Авторы законопроекта, демократ Стив Коэн и республиканец Джо Уилсон, также призывают включить Украины в НАТО и требовать от Москвы выплатить компенсации Киеву, передает РИА «Новости».
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решаемые на Украине задачи касаются прежде всего обеспечения безопасности нашей страны и недопущения дискриминации и истребления украинским режимом русских.
Украинский генерал объяснил большие потери ВСУ в Артемовске
Генерал ВСУ Кривонос объяснил большие потери украинских военных в Артемовске неподготовленностью города к обороне
Украинские военнослужащие несут большие потери в Артемовске (украинское название – Бахмут) из-за неподготовленности города к обороне по вине военного руководства страны, заявил бывший заместитель командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал Сергей Кривонос.
Кривонос заявил в интервью Пятому каналу, что Вооруженные силы Украины платят страшную цену за этот город из-за того, что некоторые допустили ошибки и не подготовили город к нужной обороне. По его словам, к обороне нужно было готовить не просто подходы к городу, но и сам город. Генерал выразил уверенность, что этого качественно сделано не было, а сейчас эти проблемы способствуют тому, что ВСУ несут достаточно большие потери, передает ТАСС.
Кривонос добавил, что Вооруженным силам Украины следовало покинуть Артемовск еще в феврале, а в данный момент их положение ухудшается ввиду невозможности навязать собственную инициативу. Он также отметил, что на Украине остаются большие проблемы с подготовкой мобилизованных солдат.
Накануне Минобороны России сообщило, что ВДВ и авиация пресекли попытку Вооруженных сил Украины перебросить к Артемовску резервы, за западную часть города ведутся интенсивные бои, ВСУ несут большие потери. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об успешном «перемалывании» подразделений ВСУ в Артемовске.
В Германии признали провал санкций против российского неба
Wirtschaftswoche: Запад не смог подавить российский авиапарк
Имеющиеся данные о перемещениях в воздушном пространстве над Россией указывают на то, что санкции на нем не сказались, пишет немецкий журнал Wirtschaftswoche.
Издание сравнило показания перелетов в российском небе с апреля 2022 года, когда ограничения только вступили в силу, с движением с конца марта 2023 года, и не обнаружило существенных различий, передает RT.
Также в журнале отмечено, что коллективный Запад рассчитывал осадить российский авиапарк, так как три четверти его самолетов производилось за рубежом.
Wirtschaftswoche подчеркивает, что в данный момент становится очевидно, что западные страны недооценили решимость России.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что недружественные страны хотели «приземлить» российский авиафлот и начали грубо нарушать условия заключенных ранее договоров, но России удалось сохранить свой авиапарк и расширить выпуск отечественной техники.
Россия обвинила Запад в превращении Украины в радиоактивный могильник
Посольство РФ в Лондоне: Запад уготовил Украине роль антироссийского военного полигона и радиоактивного могильника
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Заявления первого заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи о снарядах с обедненным ураном на Украине указывают на то, что Запад уготовил этой стране роль радиоактивного могильника, заявили в посольстве России в Лондоне.
В посольстве прокомментировали высказывание первого заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи про поставки снарядов с обедненным ураном Украине, выразив уверенность, что Украине Западом уготована роль не только антироссийского военного полигона, но и радиоактивного «могильника». Диппредставительство призвало власти Британии не тешить себя иллюзорными надеждами, что они сумеют выйти «сухими из воды», переложив ответственность за токсичные боеприпасы на своих киевских подопечных, передает РИА «Новости».
Накануне из письма заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи стало известно, что Британия передала Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила Лондон об ответственности за поставки Киеву урановых снарядов.
Лондон направил Киеву танковые снаряды с обедненным ураном
Британия направила Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, среди которых есть и с обедненным ураном, говорится в письменных ответах заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи на вопросы депутата Кенни Макаскилла от шотландской партии «Альба».
Также в ответах на вопросы он указал, что Лондон не отслеживает их использование и не имеет обязательств по ликвидации последствий их применения по завершении конфликта. Кроме того, по соображениям безопасности Хиппи не стал комментировать показатели использования поставленных комплектов, передает ТАСС.
Ранее замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди сообщила, что Лондон поставит Киеву снаряды, содержащие обедненный уран.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что поставки Британией боеприпасов с обедненным ураном Киеву направлены на эскалацию конфликта.
Медведев предпочел «тихий раздел» Украины ее членству в НАТО
Медведев на марафоне «Знание» заявил, что Польша, Венгрия и Румыния мечтают забрать западные территории Украины
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«Тихий раздел» западных территорий Украины Польшей и другими странами предпочтительнее, нежели вступление Киева в НАТО или мировая война, выразил мнение во время беседы с участниками марафона «Знание» зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
По его словам, именно жадность, злоба, ненависть, амбиции, которые в данный момент сильнее рассудка и здравого смысла, являются основным движком в желании Польши, Венгрии и Румынии забрать себе западные регионы Украины, передает ТАСС.
Медведев отметил, что польские власти говорят с украинскими властями о создании конфедерации, «а оттуда недалеко и до унии, как это когда-то было».
Зампред подчеркнул, что правительство Польши и другие страны постараются реализовать свои замыслы как можно скорее, «пока не закрылось окно возможностей».
«Очевидно, многие жители Украины не хотят возвращаться в Польшу или к возврату в польское государство не проявляют желания, потому что слишком сильна историческая память о том, как с ними обращались как с рабами, как со скотом», – заключил он.
Ранее Медведев растолковал слова Столтенберга о вступлении Украины в НАТО, как вхождение страны в блок тогда, когда ее территории разделят Польша, Венгрия и Румыния.
DE: США получили два тревожных сигнала перед приездом Лаврова
Журналист Daily Express Уизерс заявил, что Штаты получили тревожные сигналы перед визитом Лаврова
Соединенные Штаты получили два тревожных сигнала перед визитом в страну министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседание Совбеза ООН, отметил корреспондент газеты Daily Express Пол Уизерс.
По его словам, российское ведомство дважды выразило негодование в связи с нежеланием Вашингтона пропускать на мероприятия российских корреспондентов, передает РИА «Новости».
Уизерс отметил, что Лавров донес до властей США несколько пугающих предупреждений по этому вопросу, такое же «леденящее душу» предупреждение сделал замглавы МИД России Сергей Рябков.
Журналист напомнил, что Лавров назвал действия Белого дома трусостью, в частности, он подчеркнул, что «страна, которая называет себя самой сильной, свободной и справедливой, показала, чего стоят на самом деле ее клятвенные заверения о защите свободы слова».
Ранее спикер МИД Мария Захарова заверила, что Москва не оставит без ответа отказ выдать американские визы журналистам пула Лаврова.
Напомним, Лавров в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по эффективной многосторонности через защиту принципов устава организации заявил, что посольство США в Москве издевательски сообщило о готовности выдать визы российским журналистам после взлета самолета делегации России. До этого Лавров обвинил США в злоупотреблении позицией страны – хозяйки штаб-квартиры ООН.
В Киеве заявили о «праве» Украины уничтожать все в Крыму и Донбассе
Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил о праве Украины уничтожать все в Крыму и Донбассе
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк выступил с утверждением, что Украина якобы «имеет право» уничтожать все, что находится в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Подоляк заявил, что у Киева другие приоритетные цели, которые гарантируется Украине международным правом. Он выступил с утверждением, что юридически Украина имеет право уничтожать все, что находится на территории Крыма, Луганской (ЛНР), Донецкой (ДНР), Запорожской и Херсонской областей, передает РИА «Новости».
Напомним, в начале апреля советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил о планах Киева захватить Крым и искоренить на полуострове все русское. В связи с этим высказыванием в МИД России назвали власти Украины нацистами.
Рябков заявил о невозможности вывести Россию из равновесия в ООН
Западные политики пытаются отравлять атмосферу в Совбезе ООН, но российскую сторону нельзя вывести из равновесия, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на телеканале «Россия 1».
По его словам, обстановка остается рабочей, но атмосфера изменилась, если сравнивать с тем, чтобы было несколько лет назад, передает ТАСС.
«Западная группа не жалеет усилий, чтобы эту атмосферу отравлять», – добавил Рябков.
Напомним, с понедельника в Нью-Йорке идет заседание Совбеза ООН под председательством России. Начаты открытые дебаты по вопросу защиты принципов Устава ООН.
США пригрозили Казахстану вторичными санкциями за помощь России
Помощник главы Минфина США Розенберг пригрозила Казахстану о санкциях за помощь России
Соединенные Штаты предупредили Казахстан о возможных рисках применения вторичных санкций за оказание помощи России в избегании наложенных на нее ограничений, заявила помощник министра финансов США Элизабет Розенберг.
По ее словам, Штаты находятся в партнерстве с казахстанскими представителями правительства и ясно указывают на опасность рисков навлечь на себя вторичные санкции из-за особого отношения с российскими представителями, передает РИА «Новости».
Ранее глава Минэнергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил, что правительство ожидает справедливой цены российского газа, которым планируется снабжать северные и восточные регионы республики.
Глава МИД Украины назвал условия Киева к переговорам о мире
Глава МИД Украины Кулеба: Киев готов обсуждать любой мирный план, который не ведет к сдаче территорий России
Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов обсуждать любой мирный план, который не приведет к заморозке конфликта или к сдаче территорий России.
Кулеба заявил в интервью телеканалу CNN, что в Киеве готовы обсуждать любой мирный план, который не ведет к заморозке конфликта или к тому, чтобы Украина сдала территории России, передает РИА «Новости».
Глава МИД Украины добавил, что, если президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва готов принять в своей стране коалицию стран, которые стремятся к миру «на основе этих двух принципов», то Киев готов к обсуждению.
В начале апреля глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал лучший способ урегулирования конфликта на «бывшей Украине».
Дробницкий объяснил давление США на Украину вокруг контрнаступления
Дробницкий: Белый дом придумал контрнаступление ВСУ и не может от него отказаться
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Администрация Байдена по инерции требует от украинцев перехода в контрнаступление, потому что Белый дом придумал эту идею и теперь не может от нее отказаться. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее западные СМИ сообщили, что США увязали членство Украины в НАТО с контрнаступлением ВСУ и «решающей победой».
«Публикации в западных СМИ об увязке гарантий военной помощи с успехом контрнаступления ВСУ и «решающей победой» – это в большей степени интерпретации журналистов. Те, в свою очередь, действуют в общей логике поступков американской администрации и ее чиновников», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«Журналисты анализируют риторику Белого дома перед выводом войск из Афганистана и накладывают свои выводы на украинский конфликт, потому что для них Украина и Афганистан – это почти одно и то же, и одинаково далеко. И на основе этого они пишут то, что якобы говорят в администрации Байдена», – отметил он.
«При этом тема с контрнаступлением была создана и разогнана непосредственно Белым домом. Из недр байденовской администрации она была спущена в офис Зеленского и масштабирована до невероятных размеров. А теперь от нее никуда не денешься, не отвертишься, тему нужно как-то отыгрывать и в США, и на Украине», – считает политолог.
«И в этой связи, когда журналистам нужна передовица по Украине, они берут тему, которая на слуху – контрнаступление. Продолжают это как-то домысливать, докручивать, добавляя анализ поведения американских властей в других конфликтах», – добавил собеседник.
«Параллельно с этим расходы на Украину все больше раздражают республиканцев. Но администрация Байдена не может им честно ответить на вопрос о перспективах конфликта. Поэтому чиновники и СМИ как бы говорят: украинцы должны проявить волю к защите демократии, перейти в контрнаступление и добиться решительной победы. Если этого не произойдет – тогда Байден скажет то же самое, что он говорил афганцам, которые не оправдали возложенных на них надежд», – заключил Дробницкий.
Ранее, как сообщает издание Politico, представители администрации президента США Джо Байдена во время визита украинских чиновников в Вашингтон увязали гарантии, которые Штаты будут готовы предоставить Украине на саммите НАТО в июле, с результатом контрнаступления ВСУ.
Как сообщают источники газеты, ряд американских чиновников полагают, что российские войска настолько закрепились на территории четырех новых регионов РФ, что любые атаки, предпринятые офисом Зеленского, не превратятся в «очевидную победу». В этом случае Украина рискует потерять поддержку США.
Скепсис в отношении продвижения ВСУ выражает и издание The New York Times. Как сообщает газета, если офис Зеленского не сможет предоставить Вашингтону внушительные результаты на поле боя, то поддержка ВСУ со стороны Запада может ослабнуть. Авторы материала подчеркивают, что США и ЕС испытывают нехватку боеприпасов, а самостоятельно страна не сможет обеспечить необходимые военные затраты.
В прошлую пятницу в Словакии назвали худшим решением принять Украину в НАТО. Днем ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вступление страны в альянс сейчас не является частью дискуссии организации.
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В очереди в «Макдоналдс» в Днепре начали вручать повестки ВСУ
Люди в военной форме вручают повестки в ВСУ около ресторана «Макдоналдс» в Днепре
Люди в военной форме подходят к мужчинам около ресторана быстрого питания «Макдоналдс» в Днепропетровске, проверяют документы и вручают повестки о призыве в Вооруженные силы Украины (ВСУ), свидетельствует появившееся в Сети видео.
В Сети распространяется видео, на котором люди в военной форме подходят к мужчинам около ресторана быстрого питания, проверяют документы и вручают повестки.
Этим уже воспользовались предприимчивые украинские девушки. Они предлагают за деньги доставить фастфуд мужчинам.
В начале апреля американский телеканал Fox News предсказал крупнейшую с начала СВО мобилизацию на Украине в связи с планами контрнаступления ВСУ. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему украинская мобилизация потребовала особых изобретений и хитростей.
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