В Киеве заявили о «праве» Украины уничтожать все в Крыму и Донбассе

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26 апреля, среда | Последнее обновление — 01:43 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие активов России
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Никол Пашинян не сумасшедший и не мазохист. Все его действия по сдаче армянских территорий, граждан и интересов служат высшей цели, указанной ему его зарубежными друзьями и инвесторами, вложившимися в его сначала журналистскую, а потом политическую карьеру.
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25 апреля 1945 года советские и американские войска встретились у реки Эльбы. Германские силы были рассечены надвое, до конца войны в Европе оставались считанные недели. Союзники радовались, обнимались, обменивались сувенирами. Но долго это счастье не продолжилось.
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Сейчас в отношениях России и Германии главное чувство – это разочарование. Мы разочарованы, насколько бесхребетными оказались немцы по отношению к американскому влиянию на европейские дела. В Германии разочарованы, что Россия невольно вбила последний гвоздь в крышку гроба мирного доминирования Берлина над остальной Западной Европой.
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Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
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Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В Киеве заявили о «праве» Украины уничтожать все в Крыму и Донбассе
Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил о праве Украины уничтожать все в Крыму и Донбассе
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Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк выступил с утверждением, что Украина якобы «имеет право» уничтожать все, что находится в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Подоляк заявил, что у Киева другие приоритетные цели, которые гарантируется Украине международным правом. Он выступил с утверждением, что юридически Украина имеет право уничтожать все, что находится на территории Крыма, Луганской (ЛНР), Донецкой (ДНР), Запорожской и Херсонской областей, передает РИА «Новости».
Напомним, в начале апреля советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил о планах Киева захватить Крым и искоренить на полуострове все русское. В связи с этим высказыванием в МИД России назвали власти Украины нацистами.
Появились данные о применении танков Т-14 «Армата» в зоне СВО
Источник: Российские войска начали применять танки Т-14 «Армата» для ведения огня по позициям ВСУ в зоне СВО
Российские войска начали применять новейшие танки Т-14 «Армата» для ведения огня по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне СВО, сообщил информированный источник.
По словам источника, российские войска начали применять новейшие танки «Армата» для ведения огня по украинским позициям, однако в прямых штурмовых действиях эти машины пока не участвовали. Источник также сообщил, что танки Т-14 «Армата в зоне СВО получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов, передает РИА «Новости».
По имеющимся у источника данным, с конца 2022 года экипажи Т-14 «Армата» проходили боевое слаживание на полигонах в одной из народных республик Донбасса.
В декабре 2022 года телеведущий Владимир Соловьев показал боевое слаживание экипажей танкового батальона, укомплектованного новейшими российскими танками Т-14 «Армата».
США увязали членство Украины в НАТО с контрнаступлением ВСУ
Politico: В администрации Байдена увязали предоставление Украине гарантий на саммите НАТО с успехом контрнаступления ВСУ
Представители администрации президента США Джо Байдена во время визита украинских чиновников в Вашингтон увязали гарантии, которые Соединенные Штаты будут готовы предоставить Киеву на саммите НАТО в июле, с результатом контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили источники Politico.
Ряд источников издания из числа американских чиновников выразили мнение, что российские войска настолько закрепились на Украине, что контрнаступление ВСУ не будет успешным. Таким образом, отмечает издание, если Киеву не удастся превратить контрнаступление в «очевидную победу», то Украина рискует потерять твердую поддержку США, передает ТАСС.
В прошлую пятницу в Словакии назвали худшим решением принять Украину в НАТО. Днем ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вступление Украины в НАТО сейчас не является частью дискуссии в альянсе.
Минобороны: Десантники помешали переброске резервов ВСУ к Артемовску
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ВДВ, оперативно-тактическая и армейская авиация пресекли попытку ВСУ перебросить резервы к Артемовску, за западную часть города ведутся интенсивные бои, сообщило Министерство обороны России.
ВДВ и авиация осуществляют непосредственную поддержку российским штурмовым отрядам в городе, они пресекают попытки противника перебросить туда резервы, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
ВСУ на этом Донецком направлении за сутки потеряли до 360 военнослужащих и наемников, семь БМП, восемь боевых бронированных машин, семь автомобилей, гаубицу Д-20 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».
Артиллерия Южной группировки войск поразила подразделения ВСУ у поселков Богдановка, Красное и Ступочки (ДНР).
За сутки для поддержки штурмовых отрядов в районе Артемовска авиация произвела девять самолетовылетов, артиллерия выполнила 62 огневые задачи.
Ранее российский военнослужащий рассказал, что при эвакуации мирных жителей из Артемовска один из снайперов ВСУ попытался выдать себя за гражданского, для этого он переоделся в гражданскую одежду.
В Киеве придумали способ взимать с россиян сбор на восстановление Украины
В Киеве предложили ввести для россиян сбор на восстановление Украины при загранпоездках
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Международная группа Ермака – Макфола представила новый план по усилению санкций против России, группу возглавляет руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и бывший американский посол в России Майкл Макфол.
На сайте офиса Зеленского размещен документ, который состоит из 35 листов. В нем предлагается наложить санкции на все российские нефтегазовые компании, ввести полное налогообложение на западные нефтегазовые компании, которые остаются в России, заблокировать доступ России к западным нефтегазовым сервисам, передает РИА «Новости».
Кроме того, группа призывает запретить въезд в страны Запада по туристическим визам для россиян или ввести этим странам сбор на восстановление Украины при оформлении виз для граждан РФ.
Также предлагается ввести полное эмбарго на российскую металлургическую продукцию, ювелирные изделия из России, прекратить поставки высокотехнологической продукции, например микрочипов с поддержкой ГЛОНАСС.
Предлагается ввести комплексные санкции против российского и белорусского военно-промышленного сектора, полные санкции против десяти крупнейших российских банков, отключение банков от SWIFT, расширение индивидуальных санкций против чиновников, должностных лиц госпредприятий, журналистов, членов политических партий.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что устойчивость экономики России поразила Запад – МВФ уже второй раз улучшает прогноз по российской экономике на 2023 год, а в апреле фонд даже прибавил темпы роста ВВП России.
В Совфеде оценили перспективы зерновой сделки после атак на Севастополь из порта Одессы
Сенатор Долгов: Киев использует гуманитарные миссии для военных провокаций
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Невыполнение наших требований в рамках зерновой сделки и намеренное использование гуманитарного коридора для военных атак склоняет Россию к выходу из соглашения. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал сенатор Константин Долгов. Ранее в Минобороны России заявили, что террористические атаки на Севастополь ставят под угрозу очередное продление зерновой сделки.
«Совершенно очевидно, что использование гуманитарного коридора и порта Одессы для атаки на пункт базирования Черноморского флота в Севастополе – это очередная провокация и попытка прикрыться гуманитарной сделкой в военных целях. Украинские власти делают это абсолютно намеренно, точно так же, как использовали в военных целях миссию ОБСЕ и осуществляли переброску военных на машинах скорой помощи», – сказал зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.
«Полагаю, это делается для того, чтобы спровоцировать нас на резкие шаги в отношении зерновой сделки. Безусловно, такие провокации требуют жесткого ответа, но принимать непосредственное решение будет наш президент Владимир Путин. Вместе с тем это гуманитарное соглашение абсолютно не работает. Мы уже неоднократно заявляли, что наши интересы в рамках сделки абсолютно не выполняются. В частности, это касается доступа российского зерна и удобрений на мировые рынки», – добавил сенатор.
«Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш и секретариат организации пытаются хоть что-то сделать для того, чтобы механизм заработал. Но пока у них не хватает ни политической воли, ни авторитета, ни возможностей и реальных механизмов. Одновременно с этим Гутерриш передает президенту РФ письмо со своими инициативами. Что именно содержится в этом послании пока не очень понятно, но я не ожидаю там каких-то прорывных идей», – рассуждает парламентарий.
«Очевидно, что соблюдение интересов России, а также подобного рода военные провокации будут учитываться при принятии решения о продлении зерновой сделки в мае. Последний раз Россия согласилась на 60 дней, но при условии, что все наши предложения будут соблюдены. Движений к этому мы сейчас не видим», – отметил собеседник.
«Изначально вступление России в это гуманитарное соглашение было продиктовано заботой о продовольственной безопасности целого ряда беднейших стран. Наша позиция в этом отношении сохраняется. Но если интересы РФ не будут учитываться, то мы, я полагаю, будем вынуждены принимать решение о выходе из инициативы», – заключил Долгов.
Ранее в Минобороны России заявили, что террористические атаки на пункты базирования Черноморского флота в Севастополе ставят под угрозу очередное продление зерновой сделки на период после 18 мая.
В оборонном ведомстве напомнили, что Россия приостанавливала реализацию соглашения по вывозу сельхозпродукции из украинских портов после террористической атаки Киева безэкипажными катерами против кораблей Черноморского флота и задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора» гражданских судов, произошедшей в октябре 2022 года. Тогда соглашение было возобновлено лишь после получения гарантий со стороны Турции и письменных обязательств Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий против России.
Ранее в Минобороны сообщили, что пытавшиеся 24 апреля ночью атаковать базу Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе беспилотные катера были запущены из акватории порта Одессы, из района гуманитарного коридора, задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины.
Напомним, в ночь на понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что Черноморский флот «на внешнем рейде» отразил атаку надводных беспилотников.
В понедельник генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш в ходе заседания Совбеза ООН под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова призвал продлить черноморскую зерновую сделку. Сделать это предложено и в целях обеспечения экспорта российского продовольствия и удобрений. По словам Гутерриша, сделка крайне важна для формирования безопасности.
В тот же день генсек ООН передал главе российского МИД письмо, адресованное президенту РФ Владимиру Путину, с идеями по поводу выполнения зерновой сделки. Также сообщается, что аналогичные письма направлены Украине и Турции. Кроме того, генеральный секретарь выразил обеспокоенность недавними сложностями в работе совместного координационного центра при повседневных операциях.
Напомним, в марте Москва продлила действие зерновой сделки на 60 дней и потребовала в течение этих двух месяцев снять санкции со всех операций, сопровождающих российский сельскохозяйственный экспорт.
Медведев предпочел «тихий раздел» Украины ее членству в НАТО
Медведев на марафоне «Знание» заявил, что Польша, Венгрия и Румыния мечтают забрать западные территории Украины
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«Тихий раздел» западных территорий Украины Польшей и другими странами предпочтительнее, нежели вступление Киева в НАТО или мировая война, выразил мнение во время беседы с участниками марафона «Знание» зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
По его словам, именно жадность, злоба, ненависть, амбиции, которые в данный момент сильнее рассудка и здравого смысла, являются основным движком в желании Польши, Венгрии и Румынии забрать себе западные регионы Украины, передает ТАСС.
Медведев отметил, что польские власти говорят с украинскими властями о создании конфедерации, «а оттуда недалеко и до унии, как это когда-то было».
Зампред подчеркнул, что правительство Польши и другие страны постараются реализовать свои замыслы как можно скорее, «пока не закрылось окно возможностей».
«Очевидно, многие жители Украины не хотят возвращаться в Польшу или к возврату в польское государство не проявляют желания, потому что слишком сильна историческая память о том, как с ними обращались как с рабами, как со скотом», – заключил он.
Ранее Медведев растолковал слова Столтенберга о вступлении Украины в НАТО, как вхождение страны в блок тогда, когда ее территории разделят Польша, Венгрия и Румыния.
Российские военные сбили украинский Су-25 возле Херсона
Принадлежащий ВСУ штурмовик Су-25 предпринял попытку атаковать позиции российских военных близ Херсона, однако был обнаружен и вовремя сбит.
В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» сообщается, что украинские штурмовики направлялись в сторону островов на Днепре, однако в пути один из них «получил ракету от наших бойцов и рухнул недалеко от берега».
«Второй в ужасе унесся прочь подальше от российских позиций», – подчеркивается в сообщении.
Ранее российский летчик Су-27 рассказал, как за один боевой вылет сбил два украинских вертолета и штурмовик Су-25.
До этого Минобороны сообщало, что российские истребители сбили в Донецкой народной республике (ДНР) МиГ-29 ВСУ, а также вертолет Ми-8.
Российский боец рассказал, что солдаты ВСУ выдают себя за мирных жителей Артемовска
Российский боец рассказал, что солдаты ВСУ выдают себя за мирных жителей Артемовска ради спасения
Когда в западных районах Артемовска проходила эвакуация мирных жителей, снайпер ВСУ из националистического батальона «Азов»* (террористическая организация запрещена в России) переоделся в гражданского и предпринял попытку эвакуироваться, рассказал российский боец.
По словам бойца ЧВК «Вагнер», мирных жителей находят в домах, в подвалах домов, там есть женщины, дети, пожилые люди, однако встречаются даже боевики ВСУ, которые переодеваются в гражданку и предпринимают попытки выйти, передает РИА «Новости».
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что украинские подразделения в Артемовске успешно «перемалываются» российскими силами.
Эксперт: России предстоит исправлять ошибки Украины на Запорожской АЭС
Эксперт Анпилогов: России предстоит большой объем работ для модернизации ЗАЭС
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ЗАЭС – огромная станция с шестью атомными блоками. Один только полный аудит объекта займет длительный период времени, а на исправление украинских ошибок потребуется еще несколько лет. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт в области атомной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее в «Росэнергоатоме» сообщили, что работа на Запорожской АЭС будет полностью переведена на российские стандарты к 2030 году.
«Перевод ЗАЭС на российские стандарты невозможен без аудита. Этот процесс будет включать в себя как непосредственный осмотр станции, так и изучение технических карт. Также необходимо опросить сотрудников, чтобы выяснить, какие работы действительно выполнялись украинской стороной, а какие прописаны только на бумаге», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».
«Учитывая размеры станции, только первичная проверка может отнять достаточно много времени. В целом любая деятельность по модернизации блоков должна быть сопряжена с заменой топлива или с остановкой реактора. Часть подобных работ проводится в «горячих условиях», то есть с присутствием высокого уровня радиоактивности», – подчеркивает эксперт.
«В связи с этим погоня за короткими сроками будет подвергать опасности жизни сотен сотрудников ЗАЭС. Кроме того, работа станции в настоящий момент осуществляется в прифронтовом режиме, что также затрудняет процесс перехода на российские стандарты. В этом плане появляется проблема обеспечения безопасности персонала», – отмечает собеседник.
«Фактически люди работают в условиях военного времени. Все понимают, что в любой момент противник может попытаться осуществить диверсию, которая приведет к сильнейшей техногенной катастрофе. Тем не менее сотрудники станции продолжают выполнять свой долг. Про них можно сказать лишь одно – они настоящие герои», – считает Анпилогов.
«В целом в настоящий момент трудно оценить необходимый масштаб работы. Очень важно дождаться результатов аудита, хотя уже сейчас понятно, что модернизировать придется многое. Украина концентрировалась на попытках удешевить работу ЗАЭС. Вопросы безопасности отходили на второй план, что привело к печальным последствиям», – отмечает эксперт.
«Многие ремонтные работы, которые якобы проводились компетентными органами Украины, существуют лишь на бумаге. Работа станции регулировалась странными правилами, которые оказались далекими от советских ГОСТов. В общем, мы не просто переводим работу ЗАЭС под российские стандарты, но и исправляем ошибки украинского руководства», – резюмирует Анпилогов.
Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что работа на Запорожской АЭС будет полностью переведена на российские стандарты к 2030 году. Об этом пишет ТАСС. Отмечается, что планы по модернизации и развитию станции достаточно масштабные.
По словам Карчаа, в настоящее время ведутся работы по анализу, детализации и подготовке соответствующих производственных процессов к запуску. Переход на российские стандарты идет активно и последовательно. Представитель «Росэнергоатома» подчеркнул, что срок в семь лет позволит учесть все нюансы, поскольку в атомной сфере «не бывает второстепенного».
Как отмечает Карчаа, этот проект остается дорогим для России. «Это вложения не только в саму станцию, но и в город, в людей. Мы же пришли не за землей – в России и так земли хватает. И не за атомной станцией – и в этом смысле у нас в государстве все в полном порядке, нет даже намека на дефицит мощностей по атомной генерации электроэнергии. Мы пришли к людям. Пришли им помочь», – добавляет он.
Напомним, 22 апреля ВСУ предприняли атаку дронами на ЗАЭС, в результате которой были выбиты стекла в турбинном зале четвертого энергоблока. Ранее Минэнерго США потребовало от Росатома «не трогать» их секретные технологии на ЗАЭС.
Лондон направил Киеву танковые снаряды с обедненным ураном
Британия направила Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, среди которых есть и с обедненным ураном, говорится в письменных ответах заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи на вопросы депутата Кенни Макаскилла от шотландской партии «Альба».
Также в ответах на вопросы он указал, что Лондон не отслеживает их использование и не имеет обязательств по ликвидации последствий их применения по завершении конфликта. Кроме того, по соображениям безопасности Хиппи не стал комментировать показатели использования поставленных комплектов, передает ТАСС.
Ранее замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди сообщила, что Лондон поставит Киеву снаряды, содержащие обедненный уран.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что поставки Британией боеприпасов с обедненным ураном Киеву направлены на эскалацию конфликта.
Дробницкий объяснил давление США на Украину вокруг контрнаступления
Дробницкий: Белый дом придумал контрнаступление ВСУ и не может от него отказаться
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Администрация Байдена по инерции требует от украинцев перехода в контрнаступление, потому что Белый дом придумал эту идею и теперь не может от нее отказаться. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее западные СМИ сообщили, что США увязали членство Украины в НАТО с контрнаступлением ВСУ и «решающей победой».
«Публикации в западных СМИ об увязке гарантий военной помощи с успехом контрнаступления ВСУ и «решающей победой» – это в большей степени интерпретации журналистов. Те, в свою очередь, действуют в общей логике поступков американской администрации и ее чиновников», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«Журналисты анализируют риторику Белого дома перед выводом войск из Афганистана и накладывают свои выводы на украинский конфликт, потому что для них Украина и Афганистан – это почти одно и то же, и одинаково далеко. И на основе этого они пишут то, что якобы говорят в администрации Байдена», – отметил он.
«При этом тема с контрнаступлением была создана и разогнана непосредственно Белым домом. Из недр байденовской администрации она была спущена в офис Зеленского и масштабирована до невероятных размеров. А теперь от нее никуда не денешься, не отвертишься, тему нужно как-то отыгрывать и в США, и на Украине», – считает политолог.
«И в этой связи, когда журналистам нужна передовица по Украине, они берут тему, которая на слуху – контрнаступление. Продолжают это как-то домысливать, докручивать, добавляя анализ поведения американских властей в других конфликтах», – добавил собеседник.
«Параллельно с этим расходы на Украину все больше раздражают республиканцев. Но администрация Байдена не может им честно ответить на вопрос о перспективах конфликта. Поэтому чиновники и СМИ как бы говорят: украинцы должны проявить волю к защите демократии, перейти в контрнаступление и добиться решительной победы. Если этого не произойдет – тогда Байден скажет то же самое, что он говорил афганцам, которые не оправдали возложенных на них надежд», – заключил Дробницкий.
Ранее, как сообщает издание Politico, представители администрации президента США Джо Байдена во время визита украинских чиновников в Вашингтон увязали гарантии, которые Штаты будут готовы предоставить Украине на саммите НАТО в июле, с результатом контрнаступления ВСУ.
Как сообщают источники газеты, ряд американских чиновников полагают, что российские войска настолько закрепились на территории четырех новых регионов РФ, что любые атаки, предпринятые офисом Зеленского, не превратятся в «очевидную победу». В этом случае Украина рискует потерять поддержку США.
Скепсис в отношении продвижения ВСУ выражает и издание The New York Times. Как сообщает газета, если офис Зеленского не сможет предоставить Вашингтону внушительные результаты на поле боя, то поддержка ВСУ со стороны Запада может ослабнуть. Авторы материала подчеркивают, что США и ЕС испытывают нехватку боеприпасов, а самостоятельно страна не сможет обеспечить необходимые военные затраты.
В прошлую пятницу в Словакии назвали худшим решением принять Украину в НАТО. Днем ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вступление страны в альянс сейчас не является частью дискуссии организации.
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Лавров на вопрос журналистки о зерновой сделке ответил комплиментом
Глава МИД Лавров сделал комплимент журналистке в ответ на вопрос о реализации зерновой сделки
Глава российского МИД Сергей Лавров ответил на вопрос журналистки, «мертва ли зерновая сделка», комплиментом, сообщает CNBC.
На вопрос из толпы журналистов о жизнеспособности зерновой сделки Лавров отметил «хорошее платье» корреспондентки, передает РБК.
Момент видео публикует Telegram-канал «Пул N3».
Ранее в Минобороны заявили о угрозе срыва зерновой сделки Киевом.
До этого в Минобороны сообщили, что пытавшиеся 24 апреля ночью атаковать базу Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе беспилотные катера были запущены из акватории порта Одессы, из района гуманитарного коридора, задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины.
СК начал проверку нападения на мальчика в Екатеринбурге за шапку с Z
В СУ СКР по Свердловской области сообщили о проверке обращения о нападении на сына жительницы Екатеринбурга за шапку с Z
Мужчина напал на 11-летнего мальчика в Екатеринбурге за прогулку по улице в шапке с символом Z, сообщают СМИ. По факту произошедшего организована проверка, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
По данным местных СМИ, нападавший схватил школьника за руку и начал оскорблять ребенка и его родителей. Инцидент произошел около ул. Волгоградской, 35.
В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области сообщили, что на днях в правоохранительные органы Екатеринбурга обратилась местная жительница по вопросу привлечения к ответственности неустановленного гражданина, который совершил противоправные действия в отношении ее несовершеннолетнего ребенка, сообщил «Коммерсант».
Как сообщает издание, отец школьника – военный, который сейчас находится в зоне специальной военной операции на Украине. В связи с обращением организована проверка.
Напомним, в июле 2022 года проходившего в Крыму лечение военного в одежде с буквой Z избили неизвестные. Власти пообещали, что реакция будет запредельно жесткой.
Украине предрекли утрату поддержки Запада без «решающей победы»
NYT: В отсутствие «решающей победы» поддержка Украины со стороны Запада может ослабнуть
В отсутствие «решающей победы» на фронте поддержка Украины со стороны Запада может ослабнуть, а Киев может столкнуться с растущим давлением, целью которого будет вступление Украины в серьезные переговоры о прекращении или замораживании конфликта, говорится в статье The New York Times.
Как отмечают авторы статьи, после (провала) наступления украинских войск крайне маловероятно, что Запад в обозримом будущем сможет вновь нарастить (боевой) потенциал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках новой подготовки к активизации боевых действий. Авторы материала констатировали, что у Запада нет достаточных запасов (вооружений и боеприпасов), а внутреннее производство не сможет удовлетворить нужды Киева до наступления 2024 года, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что США увязали членство Украины в НАТО с контрнаступлением ВСУ.
Пентагон объяснил переброску танков Abrams в Германию
Пентагон: Передаваемые в Германию американские танки Abrams будут предназначены лишь для обучения украинских военных
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Передаваемые в Германию американские танки Abrams будут предназначены лишь для обучения украинских военных, эти машины не планируется задействовать в боевых действиях, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Как заявил пресс-секретарь Пентагона, передаваемые в Германию американские танки Abrams будут использоваться только в целях обучения украинских военных и поступят не из резервов сухопутных сил США, а из других источников. Он подчеркнул, что это не переоборудованные танки, которые в итоге отправят на Украину, передает ТАСС.
Райдер пояснил, что переоборудованные танки, которые будут использоваться в боевых действиях, производятся для Украины с учетом спецификации.
В прошлую пятницу глава Пентагона Ллойд Остин анонсировал поставку в Германию американских танков Abrams для обучения украинских военных. В тот же день появилась информация, что в ближайшие недели американские инструкторы приступят к обучению украинских военных управлению танками Abrams и их техобслуживанию.
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