Глава ЯНАО заверил Путина в реализации проекта Северного широтного хода

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов на встрече с президентом Владимиром Путиным заверил, что проект Северного широтного хода (СШХ) будет обязательно реализован, основные проектные элементы уже разработаны.

«Понимаем прекрасно, в каких условиях сейчас находимся, происходят объективные изменения товаропотоков. Есть определенная пауза, чтобы все взвесить, но, как вы верно сказали на Совете по национальным проектам, от таких проектов, которые связаны с развитием Арктики, которые делают заделы для следующего шага в Арктику, конечно, нельзя отказываться», – сказал он.

Он подчеркнул, что этот проект должен быть на повестке у страны и будет обязательно реализован, передает ТАСС.

Артюхов добавил, что Ямал разработал основные проектные элементы, в частности самый сложный объект – мост через Обь.

Он признался, что в начале даже не знали, как к нему подойти. Над проектом работает команда, которая занималась Крымским мостом. Эти специалисты знают, как решить самые сложные вопросы. Сейчас инженерные вопросы понятны.

Артюхов рассказал также о строительстве 170-километровой железной дороги Бованенково – Сабетта. Трасса должна обеспечить прямой выход железных дорог к арктическому порту Сабетта и Северному Ледовитому океану.

Он уточнил, что осталось совсем немного – 170 километров. «У России появится еще один арктический порт с подведенной железной дорогой. По сути, это будет наш самый восточный порт в Арктике», – сказал глава ЯНАО.

Напомним, в ноябре 2022 года вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о приостановке реализации проекта Северного широтного хода. К нему планируется вернуться после реализации других приоритетных проектов.

Путин подчеркивал, что реализация проекта Северного широтного хода важна с учетом переориентации экспорта на Восток.