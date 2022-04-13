Путин потребовал начать активную стройку железнодорожных объектов Северного широтного хода в 2022 году

Запуск железнодорожного Северного широтного хода позволит разгрузить Байкало-Амурскую магистраль (БАМ) и Транссибирскую железнодорожную магистраль (Транссиб), что крайне важно с учетом переориентации экспорта на Восток, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию арктических регионов.

Путин заявил, что «мы давно занимаемся Северным широтным ходом», и «запуск этого проекта позволит в том числе разгрузить БАМ и Транссиб, это принципиально важно с учетом переориентации на Восток наших основных экспортных ресурсов», передает РИА «Новости».

Он отметил, что активное строительство Северного широтного хода должно начаться в 2022 году.

При этом в марте сообщалось, что начало строительства магистрали «Северный широтный ход» якобы перенесли.

По данным электронной энциклопедии «Википедия», Северный широтный ход – это строящаяся железная дорога в Ямало-Ненецком автономном округе протяженностью 707 километров по маршруту Обская – Салехард – Надым – Новый Уренгой – Коротчаево, которая должна связать западную и восточную части автономного округа, а Северную железную дорогу – со Свердловской.