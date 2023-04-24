Эксперт связала отмену возможности смены пола в паспорте с защитой традиционных ценностей

Президент РАО Васильева связала отмену возможности смены пола в паспорте с защитой традиционных ценностей

Сегодня в условиях стремительно изменяющегося мира важно сохранить российские традиционные духовно-нравственные ценности, заявила газете ВЗГЛЯД президент Российской академии образования, академик РАО Ольга Юрьевна Васильева, комментируя инициативу Минюста отменить возможность смены пола в паспорте.

«В Конституции Российской Федерации закреплено, что брак является союзом мужчины и женщины, а защита семьи, материнства, отцовства и детства, создание условий для достойного воспитания подрастающего поколения является одним из приоритетных направлений нашей государственной политики. В этом свете очень важно, чтобы ни юридически, ни практически не происходило подмены понятий, чтобы наши дети были защищены от всех рисков», – сказала Васильева.

Она добавила, что сегодня в условиях стремительно изменяющегося мира «как никогда важно сохранение российских традиционных духовно-нравственных ценностей, незыблемости высокого статуса института семьи».

В понедельник министр юстиции Константин Чуйченко заявил, что в ведомстве уже начали готовить отмену возможности смены пола в российском паспорте и иных документах. Это, по его словам, станет одним из первых шагов по закреплению семейных ценностей в российском законодательстве.

При этом депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман считает, что прежде чем отменять возможность изменять пол в паспорте и других документах, следует провести исследования на излечение этого психологического расстройства.

