Вассерман призвал не торопиться с отменой возможности смены пола в паспорте

Прежде чем отменять возможность изменять пол в паспорте и других документах, следует провести исследования на излечение этого психологического расстройства, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман, комментируя соответствующее намеренье Минюста.

Министр юстиции Константин Чуйченко заявил о том, что в ведомстве уже начали готовить отмену возможности смены пола в российском паспорте и иных документах. Это, по его словам, станет одним из первых шагов по закреплению семейных ценностей в российском законодательстве.



«Я думаю, что одним запретом на изменение документа тут не отделаться. У нас еще с советских времен существует медицинская система хирургического лишения человека половых органов и создания имитации органов противоположного пола. Это проводится весьма редко и, как правило, по показаниям психологов, утверждающих, что в противном случае человек может вообще сойти с ума. Если разрешено такое изменение, то невозможно и запрещать соответствующую ему замену документов», – говорит Вассерман.

Он не уверен, что такие «катастрофические и необратимо уродующие» операции вообще могут быть допустимы. А все потому, что «теоретически не исключено» возможное лечение подобных психологических расстройств. Пока на эту тему нельзя говорить с уверенностью, поскольку уже несколько десятилетий, например, в Великобритании, исследования лечений таких расстройств запрещены «под страхом длительного лишения свободы».

«В других странах, где нет таких жестких уголовных препятствий, тоже есть личные способы торможения медицинских исследований на этом направлении. Более того, само медицинское сообщество объявляет тех, кто занимается исследованиями таких методов лечения, нерукопожатными. Поэтому сейчас считается, что в некоторых случаях такие операции надо проводить, как говорят медики, по жизненным показаниям. Но в таком случае недопустимо запрещать фиксировать в документах результаты этих операций», – считает депутат.

Он призвал «не принимать поспешных решений», а для начала поощрить развитие исследования не хирургических методов устранения подобных расстройств. Например, попробовать с этим справляться с помощью психотерапии. Более того, по мнению собеседника это необходимо осуществить на всемирном уровне.

«Если мы будем достаточно грамотно объяснять подростку, что его недовольство своим телом вызвано не тем, что он не того пола, а тем, что просто тело меняется так быстро, что он не успевает привыкнуть к этим изменениям, то через пару лет, когда перемены замедлятся, он привыкнет. Если мы будем такое детям объяснять, то и среди детей, и среди взрослых, будет гораздо меньше жалующихся на то, что они в теле чужого пола родились», – убежден Вассерман.

Когда исследования будут проведены и медики придут к более-менее «связанному и единому выводу», можно будет на основании этого научного вывода обсуждать, какие юридические меры, заключил депутат.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о намерении обновить свое руководство по учету гендерной проблематики, чтобы объявить, что «пол не ограничивается только мужчинами или женщинами». Об этом говорится в официальном заявлении организации от 12 июля.

В новом руководстве рассматривается вопрос о том, как гендерные нормы, роли и отношения влияют на поведение и результаты, связанные со здоровьем, а также на ответные меры сектора здравоохранения. Также ВОЗ планирует «выйти за рамки бинарных подходов к гендеру и здоровью для признания гендерного и сексуального разнообразия или представлений о том, что гендерная идентичность существует в континууме, и пол не ограничивается мужским или женским».

Академик РАН, бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал заявление ВОЗ «сугубо политическим», а также объяснил, в каких случаях действительно не обойтись без смены пола.