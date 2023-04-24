Москва призвала Баку и Ереван вернуться к соблюдению договоренностей

МИД: Москва призывает Баку и Ереван немедленно вернуться к имеющимся договоренностям

Москва выражает серьезную озабоченность обстановкой в зоне ответственности Российского миротворческого контингента (РМК) в Нагорном Карабахе, на армяно-азербайджанской линии соприкосновения, а также в диалоге между официальными Баку и Ереваном, говорится в заявлении МИД России.

В сообщении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном в Telegram, отмечается, что Москва фиксирует рост числа нарушений режима прекращения огня и различного рода инцидентов, в результате которых регулярно появляются жертвы с обеих сторон.

Также МИД России назвал опасным возросший градус обвинительной и агрессивной риторики в публичном пространстве Азербайджана и Армении.

Москва призвала стороны конфликта незамедлительно вернуться к имеющимся договоренностям. Подчеркивается, что местное население не должно страдать, не должны создаваться препятствия для его жизнедеятельности.

Российская сторона выразила готовность оказывать Азербайджану и Армении все необходимое содействие для урегулирования ситуации, а также предостерегла внешних западных игроков и «локальные русофобские элементы» от попыток раскачки ситуации, в том числе путем очерняющей кампании в адрес России.

Кремль ранее подчеркивал, что договоренности Москвы, Баку и Еревана по Карабаху являются единственными реальными и безальтернативными способами, которые приведут к разрядке напряженности.