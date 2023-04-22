Германия связала высылку дипломатов с деятельностью разведки России

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22 апреля, суббота | Последнее обновление — 22:20 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Расчеты «Искандер-М» ВС Белоруссии завершили подготовку в России
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Европейские мореплаватели слали своим монархам как под копирку написанные доклады: дескать, золото и другие богатства новых стран можно присвоить, а местных жителей следует обратить в рабство, ведь существование в неволе для людоедов значительно лучше, чем свобода.
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Россия, что царская, что советская, шагнула куда дальше по пути включения в себя территорий и народов. В нее можно было интегрироваться, не отказываясь ни от своего племени, ни от своей веры.
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Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
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В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Германия связала высылку дипломатов с деятельностью разведки России
N-tv объяснил высылку властями Германии дипломатов желанием снизить «присутствие спецслужб» России
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Решение Берлина выслать более 20 российских дипломатов связано с желанием уменьшить «присутствие спецслужб» России на территории Германии, заявил немецкий МИД.
В министерстве заявили, что несколько недель немецкие власти вели переговоры с Россией о присутствии сотрудников «в соответствующих дипломатических представительствах за рубежом с целью сокращения присутствия российской разведки в Германии», передает ТАСС со ссылкой на n-tv.
Как заявили во внешнеполитическом ведомстве Германии, «отъезд сотрудников российского посольства связан именно с этим», передает РИА «Новости».
Напомним, Германия высылает свыше 20 российских дипломатов. В Москве заявили, что будет дан зеркальный ответ. По некоторым данным, Россию должны будут покинуть более 30 немецких дипломатов.
Глава Минобороны Германии одобрил вторжение ВСУ на территорию России
Глава Минобороны Германии Писториус назвал «совершенно нормальным» вторжение ВСУ на территорию России
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Ситуация вторжения «подвергшейся нападению стороны» во время боевых действий на территорию противника, хотя бы для прерывания ему пути снабжения, является «совершенно нормальной», заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус на передаче Maybrit Illner на общественно-правовом телеканале ZDF.
По его словам, придется «смириться с этим», пока атакам не подвергаются города, мирные граждане и объекты, однако такое должно происходить, например, чтобы отрезать пути снабжения, Deutche Welle (внесено в список иноагентов).
Касательно перспектив дальнейших поставок вооружений Украине Писториус отметил, что Западу стоит понимать, «как ведется эта война». «Если Украина требует определенные виды бомб, которые во всем мире объявлены вне закона, то надо сказать «нет», – подчеркнул министр.
По вопросу приема Украины в НАТО Писториус выразил мнение, что решение может быть принято лишь после окончания конфликта, так как в данный момент для Киева дверь в Североатлантический альянс приоткрылась, «но сейчас не время для принятия подобных решений», сказал Писториус.
«Украина не может быть принята в НАТО из одного чувства солидарности, но все равно вопрос о членстве Украины в НАТО следует решать с холодной головой и горячим сердцем, а не наоборот», – резюмировал глава Минобороны.
В США ранее заявили, что мнение генсека НАТО Йенса Столтенберга о месте Украины в альянсе сигнализирует о нежелании Запада идти на переговоры с Россией по Украине и дальнейших перспективах эскалации конфликта.
Источник объявил о решении Берлина выслать российских дипломатов
Источник объявил о решении Берлина выслать российских дипломатов
Немецкая сторона лгала, когда опровергала массовую высылку из страны российских дипломатов, такое решение немецкими властями уже принято, заявил дипломатический источник.
Решение о высылке российских дипломатов из Германии Берлином уже принято и «будет реализовано», сказал собеседник ТАСС.
По какой причине официальный Берлин лгал по этому поводу, неизвестно.
Российская сторона ответит соответственно на высылку дипломатов, заключил источник.
В марте СМИ сообщали, что Берлин намеревается выслать более 30 аккредитованных российских дипломатов. После этого представитель МИД ФРГ Андреа Зассе заявила, что правительство Германии не подтверждает эту информацию.
Россия решила зеркально ответить на массовую высылку дипломатов из Берлина
МИД: Москва даст зеркальный ответ на решение Берлина о массовой высылке российских дипломатов
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Россия даст зеркальный ответ на решение Берлина, который решил массово выслать российских дипломатов, заявили в МИД.
По информации ведомства, Москвой принято решение о зеркальной высылке из России германских дипломатов и сокращении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в России, сообщается на сайте российского дипведомства.
В МИД отметили: действия немецких властей указывают на то, что Берлин выбрал курс на разрушение.
«Решительно осуждаем эти действия Берлина, который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение», – подчеркнули в ведомстве.
Как отметили в дипведомстве, германская сторона неоднократно заверяла в нежелании афишировать этот сюжет, но нарушила свои же обещания, поставив в известность представителей СМИ, регулярно используемых для организации «контролируемых утечек и информационных» вопросов.
Также в министерстве уведомили, что посол Германии Гезу Андреаса фон Гайра осведомлен о том, что Россия ответит на решение немецких властей о высылке российских дипломатов.
Медведев напомнил главе Минобороны Германии историческую примету
Медведев призвал готовиться к параду российских войск в Берлине после слов Писториуса об атаках на Россию
Тот немец, кто желает нападения на Россию, должен быть готов к параду в Берлине, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в ответ на слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о действиях ВСУ на территории России.
В ответ на слова Писториуса о военных операциях ВСУ на территории России, зампред Совбеза уличил его в зависти к славе военачальников Третьего рейха, передает РИА «Новости».
В связи с этим Медведев посоветовал Писториусу вспомнить историческую примету: «Тот немец, кто желает нападения на Россию, должен быть готов к параду в Берлине».
Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что ситуация вторжения «подвергшейся нападению стороны» во время боевых действий на территорию противника, хотя бы для прерывания ему пути снабжения, является «совершенно нормальной», одобрив атаку Украины на Россию.
Bild: Россия решила выслать 34 немецких дипломата
Bild: Россия высылает 34 из примерно 90 работающих в Москве немецких дипломатов
Российская сторона высылает 34 из приблизительно 90 работающих в Москве дипломатов Германии, сообщила газета Bild.
Источники газеты указали, что примерно треть из числа работающих в России немецких дипломатов будет выслана, передает ТАСС.
Максимальное число сотрудников дипломатических представительств ФРГ в России также будет значительно ограничено.
Ранее МИД России принял решение зеркально ответить на высылку своих дипломатов, уведомив работников посольства Германии о необходимости покинуть Россию.
До этого Берлин принял решение выслать из страны 20 российских работников дипмиссии.
Сенатор Долгов напомнил военным властям Германии фразу Александра Невского
Сенатор Долгов: Писториусу стоит помнить фразу Александра Невского «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет»
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Очевидно, министр обороны ФРГ Борис Писториус очень плохо знаком с историей. Ему стоит восполнить этот пробел, особенно в части знаний о Второй мировой войне, а также о попытках немецких рыцарей посягнуть на русские земли еще в 13 веке, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее Писториус одобрил вторжение ВСУ на территорию России.
«Заявление главы минобороны ФРГ о «нормальности» вторжения ВСУ на территорию России в очередной раз говорит о диком падении интеллектуального уровня правящей элиты в западных странах. Кроме того, все это подтверждает, что Германия сегодня перечеркивает десятилетия борьбы с нацистской идеологией, в том числе в собственной стране», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда РФ при ООН в Нью-Йорке.
Сенатор напомнил, что в рядах вооруженных сил Украины сражаются американские и европейские наемники, на Украину отправляется масса западной техники. А значит, это вторжение, по сути, будет в большей степени западным, нежели украинским. «Если немецкий политик жаждет вторжения на территорию нашей страны, я хочу его предупредить – он получит то же, что и его предки почти 80 лет назад. Ему пора бы уже наконец-то выучить историю в целом, и в частности Второй мировой войны. Напомню, что Красная армия и Совесткий союз тогда нанесли поражение Германии», – отметил собеседник.
«К слову, недавно мы отмечали годовщину еще одного урока истории, который мог бы пригодиться Писториусу. Речь о битве на Чудском озере, когда русские воины под командованием князя Александра Невского разгромили немецких рыцарей, собиравшихся нанести удар по Великому Новгороду. Напомню министру фразу, которую приписывают Александру Невскому – «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет». Стоит задуматься, господин Писториус!», – подчеркнул парламентарий.
Ранее глава минобороны Германии Борис Писториус одобрил вторжение ВСУ на территорию России. Ситуация вторжения «подвергшейся нападению стороны» во время боевых действий на территорию противника, хотя бы для прерывания ему пути снабжения, является «совершенно нормальной», передает его слова Deutche Welle (внесено в список иноагентов).
Касательно перспектив дальнейших поставок вооружений Украине Писториус отметил, что Западу стоит понимать, «как ведется эта война». «Если Украина требует определенные виды бомб, которые во всем мире объявлены вне закона, то надо сказать «нет», – подчеркнул министр.
По вопросу приема Украины в НАТО Писториус выразил мнение, что решение может быть принято лишь после окончания конфликта, так как в данный момент для Киева дверь в Североатлантический альянс приоткрылась, «но сейчас не время для принятия подобных решений», сказал Писториус.
«Украина не может быть принята в НАТО из одного чувства солидарности, но все равно вопрос о членстве Украины в НАТО следует решать с холодной головой и горячим сердцем, а не наоборот», – резюмировал глава минобороны.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все участники НАТО приветствуют вступление Украины в альянс. При этом Столтенберг отметил, что в данный момент основное внимание НАТО уделяют «обеспечению победы Украины над Россией».
В США заявили, что мнение Столтенберга о месте Украины в альянсе сигнализирует о нежелании Запада идти на переговоры с Россией по Украине и дальнейших перспективах эскалации конфликта.
Напомним, во вторник стало известно, что НАТО ведет подготовку к боевым действиям из-за ситуации на Украине, альянс уже направил войска в восемь государств у границы с Россией и сейчас рассматривает возможность их усиления.
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Захарова прокомментировала слова Писториуса об ударах ВСУ по России
Спикер МИД Захарова призвала главу Минобороны Германии запомнить свои слова об ударах ВСУ по России
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Главе Минобороны Германии Борису Писториусу стоит запомнить свои слова о возможности ударов ВСУ по России, заявила спикер МИД Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она отметила, что эти слова все должны запомнить.
«Борис, Вы тоже не забывайте свое выражение. В любом случае я напомню», – написала она.
Также дипломат задалась вопросом, не узнало ли немецкое ведомство, кто совершил теракт на «Северных потоках», предположив, что это тоже «приемлемая тактика ограниченных ударов» по уничтожению важного для Берлина инфраструктурного проекта.
Кроме того, Захарова отметила слова Писториуса о «приемлемости» проведения военных операций Украины на территории России.
Напомним, Писториус заявил, что ситуация вторжения «подвергшейся нападению стороны» во время боевых действий на территорию противника, хотя бы для прерывания ему пути снабжения, является «совершенно нормальной», одобрив атаку Украины на Россию.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев напомнил главе Минобороны Германии историческую примету о том, что немец, который желает нападения на Россию, должен быть готов к параду в Берлине.
Москва озвучила ответ на высылку дипломатов из Берлина
Москва озвучила решение по ответным мерам на высылку дипломатов из Берлина
МИД России принял решение зеркально ответить на высылку своих дипломатов, уведомив работников посольства Германии о необходимости покинуть Россию.
Об этом сообщила представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале в субботу, добавив, что более 20 дипломатов Германии высылают из Москвы.
Ранее сообщалось, что Берлин принял решение выслать из страны 20 российских работников дипмиссии.
В Германии отреагировали на заявление МИД России о высылке дипломатов
МИД ФРГ: Берлин принял к сведению заявление МИД России о высылке дипломатов
Германия и Россия обсуждали комплектование своих зарубежных представительств, с этим был связан прямой перелет из Москвы в Берлин и обратно, ФРГ приняла к сведению заявление представителя российского МИД, сообщил источник в Министерстве иностранных дел Германии.
Источник в дипведомстве Германии отметил, что немецкое правительство и российская сторона несколько недель контактировали по вопросам укомплектования соответствующих дипломатических представительств за рубежом, с этим был связан прямой перелет из Москвы в Берлин и обратно, передает ТАСС.
Агентство dpa сообщило, что российский самолет в субботу вылетел из Москвы и приземлился в Берлине. Утверждалось, что у борта было специальное дипломатическое разрешение. СМИ отмечали, что речь идет о рейсе, касающемся дипломатов.
Ранее сообщалось, что Берлин решил выслать 20 сотрудников посольства России в Германии.
В МИД России посчитали решение о высылке дипломатов выбором курса на разрушение отношений, и пообещали зеркальный ответ.
Депутат Бундестага: Нога европейского солдата не ступит на украинскую землю
Депутат Бундестага Штрак-Циммерман: Нога ни одного европейского солдата не ступит на землю Украины
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Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман от «Свободной демократической партии» заверила, что на Украину не будут введены сухопутные войска из Европы.
«Ни один немецкий или европейский солдат не ступит на украинскую землю», – приводит Bild слова Штрак-Циммерман, пообещавшей, что на Украине «не будет сухопутных войск», передает ТАСС.
Кроме того, она исключила возможность поставок вооруженным силам Украины западных истребителей Tornado и Eurofighter. Глава комитета Бундестага объяснила это тем, что украинские пилоты не могут достаточно быстро получить навыки обращения с данными самолетами.
При этом с самолетами МиГ-29 «все обстоит по-другому», считает Штрак-Циммерман. Она считает, что их можно «использовать немедленно», поскольку это истребители из советских запасов.
Ранее офицер, летчик ВКС РФ, участвующий в спецоперации, рассказал газете ВЗГЛЯД, что самолетами ВВС Украины сейчас управляют в большинстве своем иностранные наемники, поскольку в ходе спецоперации за последний год ВКС РФ уничтожили большинство опытных украинских военных летчиков.
Германия решила убрать ПВО Patriot с восточных границ Польши
Tagesschau: Германия решила убрать ПВО Patriot с восточных границ Польши и Словакии в 2023 году
В Минобороны Германии решили убрать c восточных границ Польши и Словакии системы зенитно-ракетных комплексов до конца 2023 года, сообщает новостной портал Tagesschau.
По данным информационного сайта, Бундесвер хочет прекратить использование немецких ЗРК Patriot в Польше к июню этого года, а в Словакии к концу года. Берлин уже сообщил о своих планах Варшаве и Братиславе, передает РИА «Новости».
Примечательно, что в июле глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что военнослужащие бундесвера и немецкие системы ПВО могут быть размещены в Словакии на долгосрочной основе.
Названо число высланных из Берлина российских дипломатов
Из Берлина выслали 20 российских дипломатов, сообщали в Германии.
Отмечается, что МИД России ответит тем же – высылкой немецких дипломатов из России, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Берлин решил выслать несколько сотрудников посольства России в Германии. В Москве посчитали решение о высылке дипломатов выбором курса на разрушение отношений.
В Москве пообещали ответить на инициированное ФРГ сокращение дипприсутствия России
Берлин инициировал сокращение дипломатического присутствия России в Германии, Москва ответит на это, заявил информированный источник в МИД.
«Берлин сознательно продолжает идти по пути негативной эскалации в наших и без того весьма непростых двусторонних отношениях», – сообщил источник РИА «Новости».
Со российской стороны эта инициатива Германии не останется без ответа.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отверг обвинения в якобы имевшем место «вмешательстве России во внутренние дела Германии».
В Кремле отмели обвинения о якобы «вмешательстве России во внутренние дела Германии»
Представитель Кремля Песков отмел обвинения о якобы «вмешательстве России во внутренние дела Германии»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью газете Washington Post отмел обвинения в якобы имевшем место «вмешательстве России во внутренние дела Германии» и попытках подорвать единство Запада в конфликте на Украине.
По его словам, заявление о том, что Россия вмешивается в дела Германии – «на 100% фейк». Песков подчеркнул, что Москва никогда не вмешивалась, а сейчас на это просто нет времени, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
Ранее сообщалось, что хакеры атаковали сайты ведомств в ряде регионов Германии.
Редактора журнала в Германии уволили за фейковое интервью с Шумахером
Анну Хоффман, опубликовавшую сгенерированное ИИ интервью с Михаэлем Шумахером в журнале Die Aktuelle, уволили с поста главного редактора, сообщает сайт Funke Mediengruppe.
Ранее журнал опубликовал статью, представив ее как эксклюзивное интервью с Шумахером, который не появлялся на публике с 2013 года. Представитель семьи гонщика сообщил о намерении родных подготовить судебный иск, передает РИА «Новости».
В сообщении Funke говорится, что семье Шумахера принесли извинения, а Хоффман уволили. Женщина руководила редакцией с 2009 года.
Напомним, Шумахер в 2013 году получил серьезную травму головы и долгое время находился в коме. В 2018 году сообщалось, что Шумахер больше не прикован к постели, но на публике спортсмен не появлялся.
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