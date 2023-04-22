Politico: В Белом доме испугались дефолта США из-за нежелания Байдена договориться с Маккарти

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22 апреля, суббота | Последнее обновление — 21:31 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Расчеты «Искандер-М» ВС Белоруссии завершили подготовку в России
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Европейские мореплаватели слали своим монархам как под копирку написанные доклады: дескать, золото и другие богатства новых стран можно присвоить, а местных жителей следует обратить в рабство, ведь существование в неволе для людоедов значительно лучше, чем свобода.
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В 1958 году с появлением реактивных Ту-104 открылись прямые рейсы из Москвы в Париж, Лондон, Амстердам и Рим. В самом начале 1970-х – во Франкфурт-на-Майне и Мюнхен. Число рейсов все возрастало, их география ширилась, а межгосударственных терок холодной войны как будто и не было.
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Россия, что царская, что советская, шагнула куда дальше по пути включения в себя территорий и народов. В нее можно было интегрироваться, не отказываясь ни от своего племени, ни от своей веры.
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Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
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Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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Politico: В Белом доме испугались дефолта США из-за нежелания Байдена договориться с Маккарти
Politico: Риск дефолта в США очень велик из-за нежелания Джо Байдена договориться с Маккарти о госдолге
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Представители Белого дома обеспокоены угрозой дефолта из-за отсутствия переговоров по повышению потолка государственного долга между Джо Байденом и спикером палаты представителей конгресса Кевином Маккарти, сообщило Politico.
Издание пишет, что в администрации Байдена встревожены серьезной вероятностью дефолта американской экономики из-за прогнозов высокопоставленных представителей, занимающихся финансовыми и экономическими вопросами, пишет «Газета.Ru».
При этом, между Байденом и Маккарти нет никаких коммуникаций, они взаимодействуют лишь через высказывания в прессе.
Между тем, глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард считает, что администрация США не может допустить дефолт в стране, так как это стало бы катастрофой и повлекло серьезные негативные последствия для всего мира.
Напомним, в конце марта секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил об уверенном движении США к дефолту и финансовому кризису.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, какие признаки говорят о новом кризисе в Штатах и почему их тщательно скрывают.
Эксперт: Всплытие американской подлодки по требованию Ирана стало унижением для США
Подводники дали оценку инциденту с подлодками США и Ирана в Ормузском проливе
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То, что дизельная подлодка заставила всплыть атомную – уже само по себе редкость. Если американская субмарина действительно вторглась в чужие территориальные воды, то в ответ Иран мог применить оружие, говорят опрошенные газетой ВЗГЛЯД подводники. В четверг в Тегеране заявили, что принудили всплыть атомную субмарину USS Florida в Ормузском проливе. В США отрицают, что их подлодка находилась в тех водах.
«Подлодка, а тем более атомная, для того и предназначена, чтобы не быть обнаруженной. Если в той части Ормузского пролива предписано ходить в надводном положении, то ВМС Ирана имели право принудить атомную подлодку США «Флорида» всплыть на поверхность. Для этого иранцы могли применить оружие. Все зависит от запретности, может, в ту акваторию вообще нельзя ходить и поэтому американцы были предупреждены», – считает Владимир Мамайкин, гендиректор Международной ассоциации общественных организаций ветеранов ВМФ и подводников, капитан 1 ранга.
Он особо отметил тот факт, что в принуждении к всплытию атомной субмарины USS Florida класса «Огайо» участвовала дизельная подводная лодка «Фатех». «Американские подлодки подобного класса созданы для того, чтобы не всплывать вообще. Это возможно только у себя дома, в порту или в пункте назначения. Поэтому если дизельная подлодка заставила всплыть атомную или отказаться от каких-то намерений – это редкий факт», – подчеркнул собеседник.
По его словам, иранцы могли дать американским подводникам «активный сигнал» о том, что они обнаружены, после этого нарушитель должен был, например, последовать правилам, предписывающим проходить данный участок в проливе в надводном положении. «Пока об этом инциденте очень мало информации. Но если всплытие было на самом деле, то это унижение для экипажа «Флориды». Я бы точно обиделся», – добавил капитан 1 ранга.
Мамайкин отметил, что реакция Штатов и их оправдание о ложности заявлений Ирана была предсказуемой. «Американцы никогда не брали на себя ответственность. Но больше правоты у иранцев. Они первыми выступили и имели на это право. В Ормузском проливе действительно что-то произошло. В ближайшее время обязательно появятся новые подробности произошедшего», – уверен собеседник.
В свою очередь Герой России, вице-адмирал, подводник Анатолий Шевченко добавляет, что если американская подлодка всплыла в территориальных водах Ирана – в зоне 12 миль от берега – то это было нарушением. «Основной закон подводных лодок – это скрытность действий. И если лодка была вынуждена всплыть, это не обязательно означает, что ее вынудили. Всякое бывает. Может, командир хотел узнать какую-то развединформацию. Причин может быть много», – подчеркнул Шевченко.
О том, что военно-морские силы Ирана принудили всплыть атомную подводную лодку США USS Florida класса «Огайо» за попытку пересечь Ормузский пролив, заявил в четверг командующий ВМС Исламской Республики Амир Шахрам Ирани. По его словам, американская подлодка приближалась к Ормузскому проливу в полной тишине под водой, когда иранская подлодка «Фатех» обнаружила ее и заставила выйти на поверхность, чтобы пересечь пролив в надводном положении. Подлодка, подчеркнул Ирани, пересекла территориальные воды Ирана в нарушение международного права.
USS Florida с управляемыми ракетами на борту была отправлена на Ближний Восток две недели назад, чтобы «помочь обеспечить региональную морскую безопасность и стабильность» в условиях растущей напряженности в отношениях с Ираном. Пентагон даже опубликовал фотографию этой подлодки во время прохода через Суэцкий канал на пути к Персидскому заливу. США обычно не раскрывают местонахождение своих подводных лодок, пока они находятся в море. Всего атомоход способен нести до 154 крылатых ракет «Томагавк» и развернут в составе 5-го флота США.
Подводная лодка «Фатех» весом 527 тонн является самой технологически совершенной иранской субмариной. Она была представлена в 2013 году, а вошла в состав флота в 2019 году. Эта подлодка считается первой полутяжелой иранской подводной лодкой и может оставаться под водой в течение 35 дней на глубине более 200 метров. Ее турбогенераторные двигатели развивают скорость от 11 до 14 узлов. Она оборудована 12 различными типами гидролокаторов, включая активные и пассивные.
«Фатех» способен обнаруживать все типы радиолокационных волн и телекоммуникационных сигналов, излучаемых кораблями, самолетами, подводными лодками и другими источниками – вплоть до водолазов.
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Россию обвинили в создании угрожающего США «треугольника смерти»
InsideOver: Россия, Северная Корея и Китай создали угрожающий США «треугольник смерти» в Тихом океане
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Россия создала опасный для Соединенных Штатов блок стран в Индо-Тихоокеанском регионе, куда вошли Китай и Северная Корея, сообщил эксперт Федерико Джулиани изданию InsideOver.
По его словам, этот «треугольник смерти» можно увидеть, если просто посмотреть на географическую карту в районе Тихого океана, передает РИА «Новости».
Издание подчеркивает, что Пхеньян и Москва только рады усилить давление на Вашингтон в этом районе, чтобы осложнить жизнь Белого дома.
В статье отмечено, что Кремль во время высокой напряженности в отношениях с НАТО даже начал масштабные учения в прибрежных районах Дальнего Востока, как бы поясняя, что хочет расширить свое военное присутствие в Тихом океане.
По мнению журналистов, «треугольник смерти» угрожает деятельности Штатов, так как участники, а именно Россия, Китай и Северная Корея, предприняли действия, вынуждающие американских военных пересмотреть свои оперативные планы.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявлял, что Россия и Китай твердо отстаивают основанный на международном праве миропорядок, основополагающие нормы и принципы международных отношений, базирующиеся на принципах Устава ООН, претворяют в жизнь подлинную многополярность.
Минченко: Китай перешел к «телефонной дипломатии» с США и Украиной
Политолог Минченко объяснил, почему Байден не может добиться телефонного разговора с лидером КНР
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КНР прибегает к телефонной дипломатии, превращая сам факт диалога с лидерами западных стран в демонстрацию своего отношения к ним. Любые партнеры Вашингтона могут стать персонами нон-грата для Китая. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Евгений Минченко. Ранее в Белом Доме рассказали о неудачных попытках президента США Джо Байдена поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином.
«КНР целенаправленно посылает США сигналы о том, что в их отношениях имеется ряд проблем, которые делают невозможным любой конструктивный диалог. Если учитывать, что ранее подобные трудности испытывал Владимир Зеленский, то можно утверждать о возникновении своеобразной «телефонной дипломатии» со стороны Пекина», – сказал Евгений Минченко, директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
«Вашингтон стал слишком часто использовать нравоучительный тон в отношении внешней политики КНР. Терпение Китая постепенно заканчивается, и уже сейчас мы можем заметить появление достаточно жестких ответов Поднебесной. В частности, недавно звучали заявления со стороны Пекина о том, что США не могут указывать ему на то, с кем поддерживать контакты, а с кем – нет», – подчеркивает эксперт.
«Следующими, кто не сможет дозвониться Си, могут быть лидеры ближайших союзников США. Например, с премьер-министром Канады Джастином Трюдо у главы КНР уже была неприятная история, связанная со сливом конфиденциальных данных западным коллегой. Это и может послужить поводом для того, чтобы разговор не состоялся», – резюмирует Минченко.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден по-прежнему хочет поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином. Тем не менее, никаких обновлений по потенциальной беседе двух лидеров с китайской стороны до сих пор нет.
Подчеркивается, что американская администрация верит в необходимость поддержания открытых каналов связи с Пекином и в важность отношений с учетом конкуренций двух стран.
Напомним, ранее Владимир Зеленский пытался провести беседу с Си Цзиньпином по телефону. Как заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, лидер КНР проведет беседу с президентом Украины только после того, когда «условия и время станут подходящими».
Между тем, в начале апреля президент Франции Эммануэль Макрон посетил Китай, где встретился с главой КНР Си Цзиньпином. Известно, что одной из наиболее главных тем обсуждения двух лидеров стала СВО. Макрон пытался изменить позицию Поднебесной по вопросу поддержки России, однако Пекин сохранил приверженность собственному мирному плану, который был поддержан и Москвой.
Напомним, 16 апреля также состоялся визит президента Бразилии Лулы да Силва в КНР. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как сотрудничество двух стран может повлиять на роль Глобального Юга на международной арене.
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США прекратили полеты беспилотников Global Hawk над Черным морем
После инцидента с беспилотником Reaper США прекратили полеты БПЛА Global Hawk над Черным морем
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Американские стратегические беспилотники Global Hawk больше не выполняют полеты над акваторией Черного моря после инцидента с БПЛА Reaper, следует из данных портала Flightradar24 и сообщения источника.
Последний раз Global Hawk летал у берегов Крыма 21 марта, хотя прежде в период специальной военной операции России на Украине эти БПЛА совершали по восемь-десять разведывательных полетов в месяц над акваторией, передает РИА «Новости».
По данным Flightradar24, с 21 марта по 20 апреля Global Hawk трижды летали в воздушном пространстве Румынии на расстоянии от Крыма более чем 400 км (дальность их радиолокационных станций – 200 км).
Источник заявил, что Global Hawk совершили полеты 17 марта и 21 марта на дальности не ближе 140 километров от южного берега Крыма. По его мнению, США посчитали «дальнейшее продолжение полетов в этом районе нецелесообразным», поскольку на «такой дальности резко снижается объем получаемой БПЛА информации» и «появилась опасность потерять» Global Hawk, который «в разы дороже Reaper и насыщен самым передовым оборудованием».
Напомним, после падения MQ-9 Reaper 14 марта в Черное море в Вашингтоне заявили, что причиной крушения стал агрессивный маневр российского истребителя Су-27, который якобы задел винт аппарата. В Минобороны России указали, что американский БПЛА нарушил «границы района временного режима использования воздушного пространства», которые Россия установила в связи с началом военной операции. Через несколько дней летчиков Су-27 представили к госнаградам, а затем министр обороны Сергей Шойгу наградил их орденами Мужества.
У Google Maps в России возникли проблемы с построением маршрутов
Интернет-сервис Google Maps (карты Google) частично перестал показывать маршруты общественного транспорта в России
Интернет-сервис Google Maps (карты Google) частично перестал показывать маршруты общественного транспорта в России.
При попытке построить маршрут в Москве в некоторых случаях появляется сообщение: «Не удалось построить маршрут для общественного транспорта». Такая же проблема наблюдается и в других городах, например в Петербурге, Казани, Екатеринбурге, передает ТАСС.
Напомним, во вторник на компанию Google составили новый административный протокол за неудаление запрещенной информации.
НАСА опровергло сообщения о падении своего спутника под Киевом
НАСА опровергло сообщение киевских властей о падении в регионе американского спутника
Спутник НАСА, о падении которого предупреждало агентство, все еще находится на орбите, сообщило американское ведомство.
В НАСА заявили, что по-прежнему «отслеживают» спутник RHESSI, занимаясь этим вместе с Пентагоном. В атмосферу Земли космический аппарат должен войти около 03.50 мск с возможным отклонением на час. Подчеркивается, что «риск вреда кому-либо на Земле низок», передает РИА «Новости».
Напомним, в среду в НАСА сообщили, что спутник RHESSI, запущенный 21 год назад, упадет на Землю в ночь на 20 апреля. Вечером 19 апреля в небе над Киевом была яркая вспышка. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что она вызвана падением спутника НАСА. При этом примерно в то же время сообщалось о взрывах в нескольких городах Украины.
Пентагон назвал суммарный объем военной помощи Киеву с начала СВО
Пентагон оценил военную помощь Киеву с начала СВО в 35,4 млрд долларов
Общий размер военной помощи Соединенных Штатов украинской стороне с начала российской спецоперации составил 35,4 млрд долларов, заявил Пентагон в среду.
С начала президентского срока Джозефа Байдена суммарный объем военной помощи США Украине составил 36,1 млрд долларов, с начала СВО – 35,4 млрд долларов, заявили в американском военном ведомстве, передает РИА «Новости».
В среду США объявили о новом пакете военной помощи киевскому режиму, в него войдут боеприпасы для артиллерии, снаряды для РСЗО HIMARS, управляемые ракеты для БМП Braldey, противотанковые мины, патроны для стрелкового оружия. Этот пакет оценивается в 325 млн долларов.
Премьер Австралии сообщил об обнаружении потопленного США в 1942 году судна с телами пленных
Премьер Австралии Альбанезе сообщил об обнаружении потопленного США в 1942 году судна с телами пленных
Японское судно Montevideo Maru во время Второй мировой войны было потоплено флотом США, в субботу корабль с останками 1060 пленных удалось обнаружить, сообщил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.
Премьер написал, что на борту находились 1060 пленных и 850 австралийских военнослужащих, передает РИА «Новости» со ссылкой на соцсети политика.
Японское судно было потоплено 1 июля 1942 года подлодкой США, погибли тогда более 1 тыс. пленных. Эта трагедия стала одной из крупнейших в истории Австралии.
Ранее сообщалось, что Австралия отправила Киеву автономные военные дроны Altius 600M, они выступают, в том числе в роли «камикадзе».
Лавров назвал безнадежным курс США на «крестовый поход» против интересов России
Курс США на «крестовый поход» против российской культуры, традиций и российских интересов безнадежен, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей.
Лавров подчеркнул, что в этом «крестовом походе» Вашингтон выбрал в качестве наконечника «киевский нацистский режим, накачивая его все новыми системами вооружения», но это безнадежно, передает ТАСС.
Ранее Лавров направил приглашения руководителям внешнеполитических ведомств ряда стран, в том числе госсекретарю США Энтони Блинкену, принять участие в министерских заседаниях СБ ООН.
МИД России указал на токсичность доллара
Замглавы МИДа Панкин указал на токсичность доллара для повседневных операций
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Американский доллар становится большой и сильной, но токсичной валютой для повседневных операций, заявил замглавы МИД России Александр Панкин.
Панкин отметил, что это пока не «преобладающая тенденция», но может стать таковой. Как указали в МИДе, в 2022 году некоторые страны резко сократили объемы долларовых резервов в пользу золотых запасов, причем речь не только о «друзьях России». «Некоторые из этих государств мы не называем враждебными, но они приняли некоторые меры, которые мы расцениваем как враждебные», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Reuters.
Кроме того, Панкин заявил, что экономика России справилась с санкциями «лучше, чем ожидалось нашими прежними партнерами». Он признал, что «супероптимистичного настроения» нет, но это способствует «реструктуризации, опоре на собственные силы». «Мы установили новые хабы для транспортной логистики, двигаемся на Восток, как принято говорить», – заявили в министерстве. Панкин сказал: «Если вы решитесь приехать в Россию, вы будете шокированы в лучшую сторону разницей между тем, о чем вы читали и что увидите своими глазами».
Комментируя западный потолок цен на российскую нефть, Панкин пояснил, что такая мера угрожала и странам ОПЕК – если бы Россия стала продавать нефть по сниженной цене, снижения цен потребовали бы и от ОПЕК. «Поэтому есть коалиция, которая говорит – хватит, это вмешательство в работу рынка, мы с этим не согласны», – заявил Панкин, отметив, что снижение добычи нефти со стороны ОПЕК можно считать «мерой против лимита цен на российскую нефть».
Напомним, глава Европейского центрального банка, экс-глава МВФ Кристин Лагард заявила об угрозе ведущим позициям доллара и евро. Лауреат Нобелевской премии по экономике Нуриэль Рубини, который предсказал мировой экономический кризис 2008 года, допустил закат доллара как резервной валюты в течение десяти лет.
Глава Duracell в России подтвердил информацию об уходе бренда
Глава Duracell Коротаев подтвердил информацию об уходе бренда из России
Генеральный директор Duracell в России Юрий Коротаев подтвердил подлинность письма, в котором сообщил об уходе компании с российского рынка.
По его словам, письмо является подлинным, однако дополнительных комментариев он дать не может, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Подъем».
При этом Коротаев отметил, что экологические проекты останутся, проговариваются детали.
Ранее официальный дилер Duracell сообщил, что не получал уведомлений о прекращении работы компании в России.
До этого Минпромторг скорректировал перечень товаров для параллельного импорта и направил его на регистрацию в Минюст: расширена номенклатура по BMW и Siemens, в перечень также планируется включить Lego, а исключить Duracell и Merries.
В США предупредили о возможности эскалации конфликта на Украине
Полковник Макгрегор: Мнение генсека НАТО Столтенберга о месте Украины в альянсе сигнализирует о перспективах эскалации
Мнение генсека НАТО Йенса Столтенберга о месте Украины в альянсе сигнализирует о нежелании Запада идти на переговоры с Россией по Украине и дальнейших перспективах эскалации конфликта, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время поездки в Киев выразил мнение, что место Украины якобы в евроатлантической семье, в НАТО, и со временем поддержка со стороны членов альянса поможет сделать это возможным. В свою очередь полковник Макгрегор выразил мнение в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что наиболее опасно то, что слова Столтенберга – это сигнал о том, что Запад не хочет идти на переговоры с Россией по Украине, передает РИА «Новости».
Напомним, во вторник стало известно, что НАТО ведет подготовку к боевым действиям из-за ситуации на Украине, альянс уже направил войска в восемь государств у границы с Россией и сейчас рассматривает возможность их усиления.
Посол Антонов отметил желание военных США попасть на российские базы с ЯО
Посол Антонов указал на стремление американских военных попасть на российские базы, где хранится ядерное оружие
США «придерживаются извращенной логики», когда отказываются вести с Россией дела «как обычно», но ждут возвращения к прежнему сотрудничеству в вопросе контроля в сфере вооружений, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
По словам Антонова, военным США «явно не терпится попасть на российские базы, где хранится ядерное оружие». Однако, как пояснил посол, «общий негатив» в отношениях двух стран не может не отразиться на сфере контроля над вооружениями и верификационном режиме, которые не могут обсуждаться «в отрыве от военно-политических и геостратегических реалий».
Антонов указал, что НАТО провозглашает себя ядерным альянсом с совместными ядерными миссиями, поэтому антироссийская коалиция имеет ядерное измерение и Москва должна принимать во внимание совокупный ядерный арсенал НАТО, передает РИА «Новости» со ссылкой на Newsweek.
Вашингтону, по его словам, нужно отказаться от враждебной политики и усиления угроз нацбезопасности России, если США хотят вернуться к функционированию Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений, передает ТАСС.
Он также заявил, что США злоупотребляют положением государства, на территории которого находится штаб-квартира ООН, не выдавая визы некоторым членам российской делегации и всем сопровождающим их журналистам.
По его словам, США готовы «соблюдать декларируемые принципы свободы слова и прессы» только в том случае, если это не мешает их «конъюнктурным интересам». Антонов считает, что «было бы честно», если бы «местная общественность», которая тратит много сил на поиск недостатков у России, «обратила внимание на несоблюдение» Вашингтоном международных обязательств.
Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что США должны вернуться к цивилизованным принципам межгосударственных отношений, в том числе закрепленных в Уставе ООН, чтобы возобновить диалог с Россией.
В США заявили о секретном оружии России для нарушения работы Starlink на Украине
WP: Россия обладает секретным оружием для нарушения работы Starlink на Украине
Российские силы применяют секретное оружие, которое нарушает работу применяемого вооруженными силами Украины спутникового интернета Starlink, пишут американские СМИ со ссылкой на утечку секретных данных Пентагона.
Разведка США пришла к выводу, что российские военные на протяжении нескольких месяцев используют систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Тобол», а также «Тирада-2», пишет The Washington Post.
По оценке американской стороны, Россия использует в ходе СВО не менее семи комплексов «Тобол».
В утечках данных Пентагона отмечается, что Россия может использовать системы защиты собственной спутниковой связи для атаки на космическую связь противника, передает «Газета.Ru».
Накануне министр обороны Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Калужскую область поставил задачу по обеспечению дальнейшего наращивания производства средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые положительно зарекомендовали себя в ходе СВО.
Лавров пригласил Блинкена на министерские заседания в СБ ООН
Лавров пригласил Блинкена принять участие в министерских заседаниях в СБ ООН в апреле
Глава МИД России Сергей Лавров направил приглашения руководителям внешнеполитических ведомств ряда стран, в том числе госсекретарю США Энтони Блинкену, принять участие в министерских заседаниях СБ ООН, сообщил заместитель российского министра Александр Панкин.
Панкин заявил, что не в курсе, состоится ли на полях ООН встреча Лаврова и Блинкена, но сообщил, что Лавров пригласил главу Госдепа «принять участие в заседаниях», на которых будет председательствовать. Заседания состоятся 24–25 апреля, передает ТАСС.
Напомним, у Лаврова и Блинкена в марте состоялся короткий разговор на полях форума G20 в Индии. В апреле они провели телефонный разговор.
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