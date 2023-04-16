Глава ЕЦБ назвала возможный дефолт в США мировой катастрофой

Глава ЕЦБ Лагард: Дефолт в США стал бы катастрофой и повлек серьезные негативные последствия для всего мира

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард выразила мнение, что администрация Соединенных Штатов якобы не может допустить дефолт в США, так как это стало бы катастрофой и повлекло серьезные негативные последствия для всего мира.

Лагард заявила в эфире американской телекомпании CBS, что просто не может поверить, что власти США допустили бы такую серьезную катастрофу, как дефолт по долговым обязательствам Соединенных Штатов. По ее словам, это невозможно и она не может поверить, что это могло бы произойти, передает ТАСС.

Вместе с этим глава ЕЦБ подчеркнула, что если бы дефолт произошел, то были бы очень, очень негативные последствия не только для Соединенных Штатов, где возник бы кризис доверия, но и для всего мира. Лагард заявила, что этот вопрос имеет в США политический характер. При этом она выразила мнение, что есть моменты, когда должны возобладать высшие интересы государства.

Напомним, в конце марта секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил об уверенном движении США к дефолту и финансовому кризису.