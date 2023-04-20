США пугают новыми признаками рецессии

США оказались на пороге новой рецессии, а кредитный кризис в стране уже начался, уверяют западные экономисты. Комплекс проблем в американской экономике только нарастает, однако ее по-прежнему продолжают считать устойчивой. Какие признаки говорят о новом кризисе в Штатах и почему их тщательно скрывают?

Экономические данные США за март указывают на то, что страна может упасть в рецессию во втором квартале. В частности, на это указывают данные по занятости и пособиям по безработице, отмечает Крис Харви, руководитель отдела стратегии на рынке акций из Wells Fargo.

Почему данные о занятости так важны и являются звоночком кризиса? Потому что потеря работы означает потерю дохода и снижение потребления. Например, резкий рост безработицы наблюдался за два месяца до рецессии в сентябре 2007 года. В марте 2020 года, когда начался кризис, безработица выросла вообще более чем на полмиллиона человек. В более ранних кризисах наблюдалась схожая картина. Сейчас безработных в Америке меньше, чем в это же время в прошлом году, однако Харви уверен, что в течение следующих нескольких месяцев ситуация изменится – и начнется рецессия.

Предвестником кризиса является также падение доходов компаний, которые недавно начали отчитываться за первый квартал. И доходы уже низкие, указывает Харви.

Данные по розничным продажам за март также говорят о снижении расходов потребителей на товары и услуги. То есть внутренний розничный спрос слабеет.

Наконец, США уже оказались в кредитном кризисе, который в любой момент может расползтись в финансовый и экономический, а далее по всему миру. По словам главного фондового стратега Morgan Stanley Майка Уилсона, кредитный кризис, вызванный крахом Silicon Valley Bank, в США уже начался. За последние две недели наблюдалось самое резкое снижение кредитования за всю историю наблюдений, поскольку банки изо всех сил пытаются компенсировать головокружительные темпы оттока депозитов, которые ускорились за месяц после краха SVB. Еще одной иллюстрацией кредитного кризиса является последнее исследование по кредитованию малого бизнеса, которое на прошлой неделе показало, что доступность кредита оказалась на минимуме за 20 лет, наряду с самыми высокими процентными ставками за 15 лет, отмечает Уилсон.

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«Резкое сокращение объемов кредитования действительно наблюдалось во второй половине марта – объем коммерческих займов в банках США упал на 105 млрд долларов за две недели, в основном в коммерческих и промышленных кредитах и в кредитовании коммерческой недвижимости», – говорит Михаил Денисламов, старший аналитик Freedom Finance Global.

По его словам, тревожные сигналы действительно поступают, но их пока недостаточно, чтобы прогнозировать отрицательную динамику ВВП США во втором квартале (будет просто стагнация). Однако наступление рецессии наиболее вероятно в третьем квартале 2023 года. «При этом базовый сценарий по-прежнему предполагает умеренный характер экономического спада. Полагаем, что ВВП США зафиксирует снижение примерно на 1% в третьем квартале на фоне дальнейшего замедления реального потребления и его потенциального снижения, а также слабости компонента инвестиций», – говорит Денисламов.

Впрочем, по его мнению, рецессия вряд ли будет продолжительной, потому что нет оснований ждать масштабной волны увольнений и массовых банкротств компаний по сценарию 2008 года.

«Риски перерастания умеренной рецессии в глубокий финансовый кризис в этом году оцениваем как крайне незначительные. Для реализации этого крайне пессимистичного сценария должно произойти банкротство одного из глобальных системно значимых банков,

но их финансовое положение является стабильным, они отличаются более высокой достаточностью капитала, чем перед кризисом 2008 года», – добавляет собеседник.

Однако нельзя не признать, что реальные проблемы в экономике США только накапливаются. «Это инфляция, которая достигла рекордного за 40 лет уровня в прошлом году из-за роста цен на энергоносители. А бороться с ней ФРС может только через повышение ставок, что снижает активность бизнеса и потребление в стране. Других вариантов нет, и даже вливание ликвидности здесь будет новым фактором разгона цен», – отмечает Федор Сидоров, частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования».

В числе проблем он указывает на рост дефицита бюджета и стагнацию реального производства. «Для сохранения лидерства в глобальном плане США нужны темпы роста производства значительно выше, им требуется все больше средств на обеспечение инфраструктурных проектов, так как деградация транспортной и дорожной системы проявляется все чаще, нужно больше денег на социальную политику, чтобы стимулировать потребление, и т. д. Растет только фондовый рынок, который давно оторван от реальности и который также может рухнуть в любой момент под воздействием новой негативной статистики», – говорит Сидоров.

Поэтому и кредитный кризис, и банковский коллапс – это лишь новые грани этого кризиса, в который США постепенно погружаются и который постоянно отрицают, считает эксперт.

Для начала стоит сказать, что о крахе американской экономики говорят последние 20 лет с завидной регулярностью. Основываются такие прогнозы на неумеренном росте госдолга США: такие темпы роста долга означают, что Штаты никогда не смогут по нему расплатиться. И это отчасти верно: даже в самих США министр финансов регулярно (накануне необходимости снова поднимать потолок госдолга) говорит, что в противном случае Белому дому придется объявить дефолт. Но этого не происходит – Конгресс регулярно потолок поднимает, в систему снова вбрасываются свежие напечатанные доллары. Но инфляции в США это не вызывает, потому что доллар – главная резервная валюта, а трежерис считаются защитным активов. Таким образом Штаты «размазывают» инфляцию по всему миру, который скупает долларовые активы и верит в устойчивость американской экономики. Может эта система рухнуть, если появятся признаки кризиса в США? Однозначно. «Именно поэтому

Белый дом регулярно отрицает рецессию. Так уже было в прошлом году, хотя техническая рецессия произошла. Он заверяет весь мир и свое население в устойчивости своей экономики.

Чтобы их система, основанная на долларовом господстве, не рухнула. Получается, что первая экономика мира держится только на глобальной уверенности в том, что США – мощная экономическая держава, и на лидерстве доллара в мировой финансовой и торговой системе. Однако этот «карточный домик» может оказаться очень хрупким», – отмечает Сидоров.

И конечно, другим странам тоже невыгодно банкротство США пока доллар имеет такой серьезный вес в торговле и резервах.

«Если в США официально будет констатировано наступление рецессии, это сразу отразится на фондовых рынках по всему миру падением индексов и запустит процесс мирового финансово-экономического кризиса.

Самого сильного со времен Великой депрессии столетней давности – даже чиновники в Штатах это сами признают, об этом говорила и Джанет Йеллен. Поэтому Штаты будут отрицать кризис до последнего, даже если это станет очевидно всему миру», – считает Сидоров.

Впрочем, он успокаивает, что глобальная система огромна, поэтому крах не может произойти в один момент: дом будет разрушаться постепенно, по кирпичику, и новости о разных «сбоях» в мировой экономической системе будут приходить каждый день.